FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuhaus-Transfer für 2022 geplant, Hakimi kostet 80 Millionen - der FCB heute

FC Bayern, Gerücht: Achraf Hakimi kostet 80 Millionen Euro

Eine mögliche Verpflichtung von Achraf Hakimi in diesem Sommer wäre für den FC Bayern eine kostspielige Angelegenheit. Inter Mailand ist nur bereit, den marokkanischen Nationalspieler ziehen zu lassen, sollte ein Interessent 80 Millionen Euro Ablöse zahlen. Von dieser Forderung berichtet der Corriere dello Sport.

Der FCB ist grundsätzlich an dem vielseitigen Rechtsverteidiger interessiert, bereits vor einem Jahr gab es einen kurzen Austausch zwischen den Münchner Verantwortlichen und Hakimi. Berater Alejandro Camano betonte unlängst bei Goal und SPOX, dass es aktuell keinen Kontakt gebe. Er verwies zudem auf Hakimis Vertrag in Mailand, der noch bis zum 30. Juni 2025 läuft: "Achraf ist sehr glücklich bei Inter. An etwas anderes denkt er nicht." Die Tür für einen Wechsel schloss der Berater trotzdem nicht: "Wer würde nicht gerne für den FC Bayern spielen?"

Die Münchner sind auf der Suche nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Dass sie aber besagte 80 Millionen Euro in Hakimi investieren ist unwahrscheinlich. Die Klubchefs schlossen unlängst "große Transfers" in diesem Sommer aus und der ehemalige Dortmunder wäre genauso teuer wie Rekordeinkauf Lucas Hernandez vor zwei Jahren. Neben dem FC Bayern gilt vor allem Frankreichs Vizemeister Paris Saint-Germain als interessiert.

Hakimi ist bei Inter zwar Leistungsträger, weil den Klub aber enorme Sparzwänge plagen, ist er einer der Verkaufskandidaten.

FC Bayern, Gerücht: Florian Neuhaus wechselt 2022 zum FCB

Offenbar gibt es eine Vereinbarung, dass Florian Neuhaus im Sommer 2022 zum FC Bayern München wechseln wird. Einem Bericht der Bild zufolge soll der 22-jährige Mittelfeldspieler noch ein Jahr lang Spielpraxis bei Borussia Mönchengladbach sammeln und dann für die festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro nach München wechseln. Sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2023.

In der vergangenen Saison kam Neuhaus in 45 Pflichtspielen zum Einsatz und markierte dabei acht Tore und acht Assists. Als Belohnung bekam er einen Platz im deutschen Kader für die anstehende Europameisterschaft.

Neuhaus stammt aus Landsberg am Lech in der Nähe von München, wo auch der neue Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, herkommt. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel zum FC Bayern sagte Neuhaus vor Monaten im Interview mit Goal und SPOX: "Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein. Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan."

FC Bayern, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Dayot Upamecano (RB Leipzig, 42,5 Mio. Euro) David Alaba (Real Madrid, ablösefrei) Omar Richards (FC Reading, ablösefrei) Jerome Boateng (Ziel unbekannt, ablösefrei) Christian Früchtl (1. FC Nürnberg, Leih-Ende) Javi Martinez (Ziel unbekannt, ablösefrei) Adrian Fein (PSV Eindhoven, Leih-Ende) Tiago Dantas (Benfica Lissabon, Leih-Ende) Michael Cuisance (Olympique Marseille, Leih-Ende) Joshua Zirkzee (Parma Calcio, Leih-Ende) Lars Lukas Mai (Darmstadt 98, Leih-Ende) Chris Richards (TSG Hoffenheim, Leih-Ende)

FC Bayern, News: Effenberg äußert sich zum Gerland-Abgang

Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Stefan Effenberg sieht nach dem großen Umbruch beim FC Bayern München Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. Gleichzeitig kritisiert er den Rekordmeister besonders wegen des Abgangs vom langjährigen Co-Trainer und Talente-Entwickler Hermann Gerland.

"Ich kenne ihn noch persönlich aus gemeinsamen Jahren in München und weiß, welche Rolle er im Verein gespielt hat mit seinen menschlichen Qualitäten und der hohen Fachkompetenz. Dieser Abgang wird Bayern noch wehtun", erklärte Effenberg in seiner Kolumne bei t-online.de.

🔴 Der Tiger geht mit einem Titel. Danke für 25 Jahre #FCBayern, Hermann Gerland! 🐯#MiaSanMia pic.twitter.com/NnFJq8d4wA — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) May 23, 2021

Gerland verlässt den FC Bayern auf eigenen Wunsch im Sommer nach 25 Jahren Arbeit im Verein als Co-Trainer, Talente-Späher und Trainer der Reserve. "Die Initiative ging von mir aus", gab Gerland zuletzt offen zu. In Rente werde der "Tiger" aber noch nicht gehen. "Ich scherze immer: Ich werde bis 92 arbeiten, gehe dann erst in Altersteilzeit", führte er aus.