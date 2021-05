FC Bayern München, News und Gerüchte: Hudson-Odoi könnte erneut Thema werden, Boateng bei der AS Rom im Gespräch - der FCB heute

Der FC Bayern plant im Sommer wohl einen neuen Anlauf bei Wunschspieler Callum Hudson-Odoi. Alle News zum Rekordmeister gibt es hier.

Alle News zum FC Bayern München am heutigen Montag und was sonst wichtig wird rund um die Säbener Straße gibt es hier.

Zudem könnt Ihr hier die Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal nachlesen.

FC Bayern, News heute: Neuer Anlauf bei Callum Hudson-Odoi?

Der FC Bayern München wagt im Sommer wohl den nächsten Versuch bei Wunschspieler Callum Hudson-Odoi vom frischgebackenen Champions-League-Sieger FC Chelsea. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist der 20-Jährige weiterhin ein Kandidat beim Rekordmeister. Zudem vermeldeten englische Medien, dass der Flügelspieler ein Wechselkandidat bei den Blues sei.

Bei Chelsea hatte Hudson-Odoi in der abgelaufenen Saison einen schweren Stand, weder unter Frank Lampard noch unter dessen Nachfolger Thomas Tuchel konnte sich der Offensivspieler dauerhaft durchsetzen. Insgesamt kam er auf 37 Pflichtspieleinsätze, in denen er an zehn Treffern beteiligt war.

Hudson-Odoi ist schon seit mehreren Jahren ein Kandidat bei den Bayern, vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist ein großer Befürworter eines Transfers. In der Vergangenheit machte sich der 44-Jährige jedoch auch angreifbar, als er das Interesse so öffentlich kommunizierte, dass ein Wechsel schlussendlich nicht zustande kam.

Der Vertrag des englischen U21-Nationalspielers beim FC Chelsea läuft noch bis Sommer 2024. Ein fester Transfer erscheint angesichts der finanziellen Auswirkungen der Coronakrise unwahrscheinlich, möglich wäre allerdings ein Leihgeschäft.

FC Bayern, News heute: AS Rom wohl an Jerome Boateng interessiert

AS-Rom-Trainer Jose Mourinho ist offenbar an einer Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Jerome Boateng (32) interessiert. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Der Vertrag des 32-Jährigen beim deutschen Rekordmeister Bayern München war nicht verlängert worden. Boateng könnte somit ablösefrei in die italienische Hauptstadt wechseln.

Nach Informationen von Goal und SPOX will Boateng keinen großen Rückschritt machen. Sein Ziel lautet, bei einem ambitionierten Top-Klub anzuheuern, der in der Champions League vertreten ist. Heißt auch: Ein medial immer wieder kolportierter Wechsel von USA-Fan Boateng in die Major League Soccer oder eine andere Übersee-Liga könnte aufgeschoben werden.

FC Bayern, News heute: Sergio Busquets ein Kandidat in München?

Auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler wird der FC Bayern München mit Barcelonas Sergio Busquets in Verbindung gebracht. Wie die spanische Zeitung AS berichtet, könnte der 32-Jährige ein Kandidat für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister sein. Voraussetzung dafür sei allerdings ein ablösefreier Wechsel des früheren Welt- und Europameisters.

Busquets ist noch bis 2023 an Blaugrana gebunden, könnte beim FC Barcelona aber Umstrukturierungen zum Opfer fallen, um finanziellen Spielraum für weitere Transfers zu schaffen. Nach Informationen von Goal und SPOX ist an einem Wechsel zu den Bayern jedoch nichts dran.

Unbestritten ist jedoch, dass die Münchner nach den Abgängen von Javi Martinez und Aushilfsmittelfeldspieler David Alaba nach Verstärkungen im Zentrum suchen. Corentin Tolisso (26) ist oft verletzt, Marc Roca (24) konnte noch nicht nachweisen, dauerhaft eine Verstärkung für die Bayern zu sein. Aktuell stehen in Joshua Kimmich und Leon Goretzka nur zwei zentrale Mittelfeldspieler von Weltklasseformat im Kader.

FC Bayern, News heute: Lewandowski lässt Zukunft offen

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat sich bezüglich seiner Zukunft offen gezeigt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, der Weltfußballer könne den Klub trotz eines Vertrags bis 2023 vorzeitig verlassen.

"Meine Zukunft? Ich bleibe da ganz offen", erklärte Lewandowski bei Canal+. "Aber im Moment fühle ich mich sehr gut bei Bayern, die Stadt ist super, der Klub ist großartig."

Dennoch wollte Lewandowski eine Veränderung nicht ausschließen. "Ich lerne gerne neue Sprachen und Kulturen kennen", so der 32-Jährige. "Aber ob das im Fußball oder nach meiner Karriere passiert, weiß nichtmal ich."

Lewandowski hatte sich Medienberichten zufolge mit der Transferpoliktik der Bayern angeblich unzufrieden gezeigt - Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schob einem Abgang Lewandowskis im Sommer aber klar einen Riegel vor.

FC Bayern, News heute: Ablösezahlung auch für Nagelsmanns Co-Trainer?

Nach dem kostspieligen Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern will der Klub offenbar auch für Nagelsmanns Co-Trainer in die Tasche greifen. Wie die Bild berichtet, möchte der neue Cheftrainer seinen Assistenten Xaver Zembrod und Videoanalyst Benjamin Glück mit nach München mitbringen.

Der 54 Jahre alte Zembrod steht in Leipzig aber noch bis 2023 unter Vertrag, entsprechend wird eine Ablösesumme fällig. Diese soll bei 200.000 Euro liegen.

FC Bayern, News heute: James nach Copa-Aus angefressen

Der frühere Bayern-Spieler James Rodriguez hat mit Enttäuschung und Entsetzen auf seine Nichtnominierung für die Copa America (11. Juni bis 11. Juli) und die kommenden Spiele der WM-Qualifikation reagiert. Der Kolumbianer veröffentlichte in den Sozialen Medien ein Statement zur Entscheidung des Trainerteams und Verbandes und lehnte auch Genesungswünsche ab.

"Eine Genesung, die ich bereits hinter mir habe und bei der ich viel geopfert habe. Nicht das Vertrauen des Trainerstabs zu erhalten, bricht mit allem und bereitet mir enorme Schmerzen", schrieb der Offensivstar des FC Everton. Er habe von Klubtrainer Carlo Ancelotti sogar extra die Freigabe erhalten, früher nach Kolumbien reisen zu dürfen. Bei einer Untersuchung vor Ort in Kolumbien wurde James allerdings nicht für fit erklärt.

Ob er allerdings überhaupt ein Turnier verpasst, ist fraglich. Denn nachdem bereits Kolumbien von seiner Rolle als Co-Gastgeber der Copa wegen sozialer Unruhen im Land zurücktreten musste, veröffentlichte der Kontinentalverband CONMEBOL am Sonntagabend (Ortszeit) die Entscheidung, auch Argentinien die Ausrichterrolle wegen der dort angespannten Corona-Situation zu entziehen.

Zwar suche der Verband nun nach einem neuen Ausrichter, ob sich so kurzfristig aber ein Ersatz findet, ist fraglich. Als Kandidaten gelten etwa die USA oder Chile.