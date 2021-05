Premier League tritt auf den Plan: Manchester City, Chelsea und Liverpool wohl mit Interesse an Inter Mailands Lautaro Martinez

Stürmer Lautaro Martinez vom italienischen Meister Inter Mailand steht offenbar auf dem Zettel dreier Top-Vereine aus der Premier League. Das Portal 90Min nennt Manchester City, den FC Chelsea und den FC Liverpool als Interessenten.

Demnach sollen die englischen Klubs Inter gebeten, sie über den jeweiligen Stand der Dinge in Sachen Martinez auf dem Laufenden zu halten.

Excl: #ManCity, #Chelsea and #Liverpool have asked #Inter to keep them informed of Lautaro Martinez's situation. He could be available for less than £70m, owing to Inter's huge financial problems.[@90min_Football]https://t.co/fo7dCBCXDJ