FC Bayern München angeblich mit Florian Neuhaus in Kontakt - Wechsel dank Klausel?

Zwischen dem Rekordmeister und Gladbachs Mittelfeld-Ass wird es offenbar konkret. Eine Ausstiegsklausel könnte bei einem Transfer helfen.

Nationalspieler Florian Neuhaus will Bundesligist im kommenden Sommer offenbar verlassen und könnte zum FC Bayern München wechseln. Laut Sky gäbe es zwischen den beiden Parteien bereits Kontakt, aber noch keine konkreten Verhandlungen.

Dem Bericht zufolge besitzt Neuhaus eine Klausel, die ihm im kommenden Sommer einen Ausstieg aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag für eine festgeschriebene Ablösesumme ermöglichen würde. Diese sei jedoch verhältnismäßig hoch, da sie bei seiner letzten Vertragsverlängerung im Herbst 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie ausgehandelt worden war.

FC Bayern: Auch beobachtet Gladbach-Star Florian Neuhaus

Angeblich beobachtet auch Real Madrid, das in der Gruppenphase der auf Gladbach getroffen war, den 23-jährigen Mittelfeldspieler. Am Wochenende gewann Neuhaus mit Gladbach gegen den FC Bayern und erzielte das Siegtor zum 3:2.

Mehr Teams

Neuhaus stammt aus Landsberg am Lech nahe Münchens und spielte in der Jugend für den TSV 1860. 2017 wechselte er ablösefrei zu Gladbach, wo er nach einer Leihe zu zum Stamm- und Nationalspieler aufstieg. In drei Länderspielen gelang ihm ein Treffer.

Schon 2019 gab es erstmals Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern. Im Interview mit Goal und SPOX sagte Neuhaus dazu im Herbst: "Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein. Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan."