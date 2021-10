Bayerns angeblicher Wunschspieler Ricardo Pepi ist heiß begehrt und Joshua Kimmichs Impfstatus schlägt Wellen. Die FCB-News.

Der FC Bayern München am Sonntag. Alle Neuigkeiten zum deutschen Rekordmeister gibt es in diesem Artikel.

FC Bayern, News: Tolisso sauer auf Lewandowski?

Kurz vor dem Ende der Partie gegen Hoffenheim will Sport1 einen Disput zwischen Corentin Tolisso und Robert Lewandowski ausgemacht haben.

Weil Lewandowski bei einer Chance eigensinnig aufs Tor zielte und nicht den freistehenden Tolisso bediente, schimpfte der Franzose vehement. Nach dem Spiel sollen sich beide dann auch nicht abgeklatscht haben, obwohl oft genug die Gelegenheit dazu bestanden habe.

Tolisso und Lewandowski waren für eine Einordnung der Szene nicht zu sprechen, dafür aber Müller. "Das werden wir als Mannschaft gut verarbeiten und geschlossen zum nächsten Spiel gehen", beendete Müller das Thema dann auch schon wieder.

FC Bayern, Gerücht: Offenbar weitere Top-Klubs an FCB-Kandidat Pepi dran

Das heiß begehrte US-Talent Ricardo Pepi wird nun offenbar auch vom FC Liverpool und von Manchester United gejagt. Dies schreibt der Mirror. Der Offensivspieler soll unter anderem auch ein Wunschspieler des FC Bayern und des VfL Wolfsburg sein.

Auch die Premier-League-Vereine Brighton und Brentford sind offenbar in das Rennen um den 18-Jährigen eingestiegen, haben aber vermutlich eher Außenseiterchancen.

Pepi, der aktuell beim FCB-Partnerverein FC Dallas spielt, kommt in der MLS bereits auf 13 Tore in 27 Spielen und traf dreimal in nur vier Länderspielen für die USA.

FC Bayern, News: Nagelsmann verzichtete für Bayern-Wechsel offenbar auf Gehalt

Julian Nagelsmann, Cheftrainer von Bayern München, hat für seinen Wechsel von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister offenbar ein geringeres Gehalt als ursprünglich geplant in Kauf genommen. Dies verrät sein Berater Volker Struth gemäß eines Vorabdrucks in der Bild am Sonntag in seinem demnächst erscheinenden Buch "Meine Spielzüge".

Demnach sollen die Bayern zunächst nur zu einer Zahlung neun Millionen Euro Ablöse statt der von RB Leipzig geforderten 30 Millionen bereit gewesen sein. Da die Summe in den Verhandlungen auf mindesten 15 Millionen anstieg, habe der FCB laut Struth Nagelsmann gebeten, auf 15 Prozent des bereits vereinbarten Gehalts zu verzichten. Dem stimmte der Trainer offenbar zu.

Nagelsmann, der aktuell an Corona erkrankt ist und die Mannschaft mithilfe eines in seiner Küche aufgebauten Rechenzentrums coacht, kann auf einen erfolgreichen Saisonstart zurückblicken. Der FC Bayern ist nach neun Spielen Tabellenführer und konnte die letzten Spiele jeweils hoch gewinnen.

FC Bayern, News: Reaktionen auf die Impf-Aussagen von Kimmich

Nachdem Mittelfeldspieler Joshua Kimmich nach dem Spiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim (4:0) seine fehlende Corona-Impfung öffentlich gemacht hat, haben einige seiner FCB-Kollegen Stellung zu den Aussagen des 26-Jährigen bezogen. Auch Freiburgs Coach Christian Streich meldete sich zu Wort.

"Ich habe für mich persönlich noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht", erklärte Kimmich bei Sky. Sein Keeper Manuel Neuer sagte im Anschluss ebenfalls bei Sky : "Man muss sagen, dass es Privatsache ist. Ich habe mich impfen lassen. Ich denke, dass es für uns alle unabdingbar ist, dass wir heute hier so viele Zuschauer in der Arena gehabt haben. Aber das ist die Sache von ihm selbst."

Thomas Müller differenzierte etwas zwischen seinen Rollen als Kimmichs Freund und als dessen Mannschaftskamerad. Aus der Perspektive des Freundes sei Kimmichs Haltung "eine absolut akzeptable Entscheidung", jeder müsse "für sich selbst entscheiden." Als Mannschaftskamerad sah Müller das Ganze etwas anders: "Als Teamkollegen, wenn man auf das schaut, was für alle drum herum vielleicht besser wäre, ist zumindest die wissenschaftliche Meinung und auch meine Meinung, dass das Impfen besser wäre." Es sei "ein schmaler Grat, eine ethische oder eine moralische Diskussion."

Laut Co-Trainer Dino Toppmöller sei das Thema längst erledigt: "Jeder Spieler hat die Möglichkeit gehabt, mit unserem Internisten darüber zu reden, wie da die Risiken sind und wurde über alles aufgeklärt." Kimmich habe sich entschlossen, "das erstmal nicht zu machen. Das respektiere ich und damit ist das Thema für mich auch erledigt."

Freiburgs Trainer Christian Streich gab zwar an, dass er sich wünsche, "dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, weil ich weiß, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man sich nicht impft", dennoch respektiere er die Entscheidung des Nationalspielers: "Jeder ist frei und das ist grundsätzlich gut so."

Kimmich hatte zuvor geäußert, dass er noch nicht geimpft, aber sich "seiner Verantwortung bewusst" sei: "Ich halte mich an die Hygienemaßnahmen und die nicht geimpften Spieler im Verein werden auch alle zwei bis drei Tage getestet. Es nicht so, dass ich ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin."

