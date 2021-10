Alphonso Davies hat Glück bei FIFA 22 und in Moskau passieren kuriose Dinge. Alles zum FC Bayern heute.

Der FC Bayern München am Freitag zwischen Benfica und 1899 Hoffenheim . Alle Neuigkeiten zum deutschen Rekordmeister gibt es in diesem Artikel.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage in separaten Artikeln zum Nachlesen gelistet.

FC Bayern, News: FCB-Aufstellung bei EL-Spiel als Galatasaray-Team eingeblendet

Kuriose Szene vor dem Europa-League-Spiel zwischen Lokomotive Moskau und Galatasaray Istanbul am Donnerstagabend: Als in der RZD Arena im Vorfeld des Anpfiffs die Aufstellungen beider Teams verkündet wurden, erschien auf der Anzeigetafel eine Formation des FC Bayern.

Bayern player names displayed as Galatasaray's in error before their Europa League game against Lokomotiv Moscow [📸 @DailySabah ] pic.twitter.com/oatQqjgmfY — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2021

Dahinter steckt offenbar eine simple Erklärung. Die Münchner gastierten vor ziemlich genau einem Jahr in der Vorrunde der Champions League bei Lok Moskau. Die FCB-Startelf aus jenem Spiel war es auch, die am Donnerstag aus Versehen eingeblendet wurde. Einem Mitarbeiter ist also offensichtlich beim Copy/Paste ein Fehler unterlaufen.

FC Bayern, News: Teil von Hansi Flicks Abschiedsrede aufgetaucht

Ende Mai absolvierte Hansi Flick sein letztes Spiel auf der Trainerbank des FC Bayern, ehe er sich im Sommer der deutschen Nationalmannschaft anschloss. In der neuen Amazon-FCB-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" ist nun ein Teil der Rede veröffentlicht, die der 56-Jährige in der Kabine an seine Spieler richtete, um diese von seinem Abschied aus München zu unterrichten.

Besagte Szenen sollen sich nach dem 3:2-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg Mitte April zugetragen haben. Im Anschluss der Partie ging Flick zu seinen Spielern in die Kabine und informierte sie über seinen Entschluss, den deutschen Rekordmeister am Ende der Saison zu verlassen.

"Jungs, noch einmal: großen Respekt für eure Leistung und eure Mentalität. Ich wusste, dass es heute sehr eng werden würde, weil sie ein gutes Team waren. Es war einfach toll, auch wenn wir am Ende ein bisschen zittern mussten. Ich sage nichts Negatives, ich finde es einfach toll, dass wir hier gewonnen haben", resümierte der heutige Bundestrainer zunächst die abgelaufene Begegnung, um dann auf seinen Punkt zu sprechen zu kommen.

"Ich muss euch etwas sagen", fuhr Flick fort. "Ich glaube, wir haben ein sehr enges und gutes Verhältnis. Es ist eine unglaubliche Freude für mich, mit euch arbeiten zu können. Ihr habt eine verrückte Mentalität, die ich noch nie gesehen habe. Aber manchmal bin sogar ich, wie soll ich sagen, völlig erschöpft. Es ist mir wichtig, dass ihr es von mir erfahrt."

Der Rest der Rede ist noch nicht bekannt, vermutlich wird Flick die Spieler aber direkt im Anschluss dazu von seinen Absichten, den Verein im Sommer zu verlassen, unterrichtet haben.

FC Bayern, News: Davies zieht Messi bei FIFA 22

Bayern-Verteidiger Alphonso Davies gelang, wovon viele Gamer aktuell träumen: Der kanadische Nationalspieler öffnete auf seinem eigenen Twitch-Kanal Packs für sein Ultimate Team bei FIFA 22. Dabei erwischte Davies tatsächlich Superstar Lionel Messi von Paris Saint-Germain.

Messi ist bei FIFA 22 der stärkste Spieler. Kein Wunder also, dass Davies anschließend vor Freude komplett aus dem Häuschen war.

Alphonso Davies packing Lionel Messi on FIFA 😂



(via thatboydavies19/Twitch) pic.twitter.com/N4oyKOdvGF — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2021

FC Bayern, Video: Jesus schwärmt von "Tordieb" Neuer

FC Bayern, News: Nagelsmann hat Corona - fünf Spieler ungeimpft

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden . Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag. Am Nachmittag äußerte sich der FCB-Coach.

"Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben", heißt es in der Mitteilung.

Julian Nagelsmann ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben. — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2021

Die Bayern hoffen derweil, dass keine weiteren Corona-Fälle hinzukommen. Fünf Spieler des Bayern-Kaders sind nicht geimpft, entsprechende Bild-Informationen können Goal und SPOX bestätigen.

