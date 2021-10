Leroy Sane nennt sein Vorbild bei den Bayern und ein Weltmeister enthüllt einstige Transferbemühungen des Rekordmeisters. Alles zum FC Bayern heute.

Der FC Bayern München heute nach dem 4:0-Erfolg in der Champions League bei Benfica in Lissabon. Alle Neuigkeiten zum deutschen Rekordmeister gibt es in diesem Artikel.

FC Bayern, News: Regelmäßiges Feedback für Leihspieler Chris Richards

Der derzeit vom FC Bayern München an die TSG Hoffenheim ausgeliehene Chris Richards hat erklärt, dass er nach Auftritten mit den Kraichgauern Rückmeldung aus München bekommt.

"Nach einigen Spielen bekomme ich eine Rückmeldung von Marco Neppe, dem Leiter der Münchner Scoutingabteilung, was ich gut und weniger gut gemacht habe", sagte der 21-jährige Abwehrmann dem kicker.

Richards, dessen Vertrag in München noch bis 2025 datiert ist, ist bis zum Ende der laufenden Saison an die TSG verliehen. Dort spielte er bereits zur Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis.

Erneut für Hoffenheim aufzulaufen, sei explizit sein Wunsch gewesen. "Im Sommer stellte sich heraus, dass die Konkurrenz in München weiter sehr groß sein würde und ich längst nicht jedes Spiel spielen würde", ergänzte Richards. In Hoffenheim ist er unterdessen gesetzt.

Dort wolle er auch Spielpraxis sammeln, denn: "Der wichtigste Bereich, in dem ich mich noch verbessern muss, ist die Konstanz. Das hat viel mit Erfahrung zu tun."

FC Bayern, News: Julian Nagelsman gab Dino Topmöller Anweisungen aus dem Hotel

Bayern Münchens erkrankter Trainer Julian Nagelsmann hat auch in Abwesenheit maßgeblichen Anteil am 4:0-Erfolg seiner Mannschaft bei Benfica Lissabon gehabt. "Julian hat die Entscheidungen getroffen", sagte Assistenztrainer und Ersatzmann Dino Toppmöller nach dem dritten Sieg des deutschen Rekordmeisters im dritten Spiel der Champions-League-Gruppenphase.

Toppmöller hatte mit Nagelsmann, der wegen eines grippalen Infekts im Hotel bleiben musste, während der Begegnung mehrmals Funkkontakt. In der ersten Halbzeit habe die Verbindung zwar noch nicht funktioniert, sagte der Co-Trainer, doch in der Pause und auch in der zweiten Hälfte habe es Kontakt gegeben.

Die Wechsel seien "Julians Idee" gewesen, erklärte Toppmöller. Besonders die Einwechslung von Angreifer Serge Gnabry für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard hatte dem Spiel in der zweiten Halbzeit einen entscheidenden Impuls gegeben.

"Es war schon eine mutige Entscheidung, Serge zu bringen, aber am Ende des Tages eine goldrichtige", sagte Toppmöller. Da habe man gemerkt, "dass Julian zwar krank ist, im Kopf aber dennoch fit. Gut gemacht, Julian!" Er selbst wollte seinen spontanen Auftritt in der Königsklasse nicht an die große Glocke hängen. "Die Jungs waren im Prinzip auf das Spiel vorbereitet. Es war nicht so, dass ich den großen Zampano gemacht habe", sagte der Sohn des früheren Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller, der Bayer Leverkusen 2002 ins Champions-League-Finale geführt hatte.

FC Bayern, News: Leroy Sane über Guardiola-Einfluss und Vorbild Thomas Müller

Für Bayern Münchens Leroy Sane ist Trainer Pep Guardiola entscheidend für seine Entwicklung gewesen. "Pep Guardiola hat mich in Manchester quasi neu programmiert auf taktischer Ebene. Diese Zeit hat mich stark geprägt, und davon profitiere ich heute noch", sagte der Nationalspieler dem Nachrichtenportal t-online.

"Es ging um die winzigsten Details, jeder Bewegungsablauf, jede freie Lücke sollte perfekt genutzt werden. Das hat mich und mein Spiel damals schon enorm verändert und nochmal auf ein neues Niveau gehoben", ergänzte Sane. Der 25-Jährige spielte bei Manchester City von 2016 an vier Jahre unter Guardiola.

2020 wechselte Sane zum FC Bayern, wo ihm vor allem Thomas Müller als Vorbild dient. "Er weiß einfach immer genau, wann mal ein Scherz angebracht ist und wann man wieder in den fokussierten und seriösen Modus schalten muss", betonte Sane: "Thomas redet auch von der ganzen Mannschaft am meisten – nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Er ist ein echter Spaßvogel."

FC Bayern, News - "Hatte konkrete Angebote": Weltmeister Christian Karembeu enthüllt einstiges FCB-Interesse

Christian Karembeu, französischer Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000, hat verraten, dass er zu seiner aktiven Zeit als Spieler die Möglichkeit hatte, zum FC Bayern München zu wechseln.

"Ich hatte mehrere konkrete Angebote aus München, einmal waren die Verhandlungen weit fortgeschritten, aber es kam nicht zur Einigung", erklärte der heute 50-Jährige im Gespräch mit dem kicker.

Der einstige Mittelfeldspieler war unter anderem bei Real Madrid aktiv (1997-2000), mit denen er zweimal die Champions League gewann. 2005 beendete Karembeu seine Karriere, seit 2018 ist er Sportdirektor bei Olympiakos Piräus.

