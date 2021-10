Die Kritik an seiner Person will Benjamin Pavard nicht stehen lassen. Er stellt seine Qualitäten heraus. Alle News zum FC Bayern heute gibt es hier.

FC Bayern München, News: Joshua Kimmich wirbt für Herzensangelegenheit

Bayern-Star Joshua Kimmich hat gemeinsam mit 1860-Trainer Michael Köllner am Montag für eine Herzensangelegenheit geworben. Im Rahmen des Projektes "Wie man Riesen bekämpft" besuchten Kimmich und Köllner das Kinder-Palliativ-Zentrum und die Herzstation des Klinikums Großhadern sowie die Haunersche Kinderklinik.

Kimmich erklärte anschließend: "In solchen Moment gibt es keine Erzrivalen." Auch Michael Köllner wurde emotional: "Es sind Tränen geflossen. Ich weiß gar nicht, wer da wem mehr Mut gemacht hat." Es sei bemerkenswert, wie die Kinder ihr Schicksal annehmen würden.

"Ein Junge wartet seit 16 Monaten auf ein Spenderherz. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, wie wichtig Organspende ist und, dass es Mittel braucht, um den Familien im Überlebenskampf zu helfen", so Köllner gegenüber Bild. Auch Ex-Bayern-Star David Alaba hatte sich einst für das Projekt engagiert.

FC Bayern München, News: Julian Nagelsmann berichtet über skurrile Begegnung mit John Terry

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat verraten, dass er als Jugendlicher zu Chelsea-Star John Terry aufgeschaut hat und beim Innenverteidiger Inspirationen für seine spätere Karriere als Coach gesammelt hat. "Er war ein Vorbild", sagte Nagelsmann im Gespräch mit der Times.

Als Nachwuchsspieler habe Nagelsmann oft mit seinem engen Freund Christian Träsch gekickt. "Es war verrückt. Ich habe ihn Patrick - Patrick Vieira - genannt, weil er mit der Nummer sechs gespielt hat. Und er nannte mich John Terry, 'Johnny'."

Damals sei Terry einer der besten zentralen Verteidiger der Welt gewesen. "Ich glaube, es gab eine Saison, in der er keinen einzigen Zweikampf verloren hat. Er war auch im Kopf stark. Er war gut mit dem Ball am Fuß, aber noch besser war er im Kopf." Nagelsmann habe Parallelen zu sich selbst erkannt.

Später sei es zu einem skurrilen Aufeinandertreffen gekommen, als Nagelsmann mit RB Leipzig auf Aston Villa mit Terry als Co-Trainer traf. "Ich habe drei Minuten mit ihm gesprochen und ihm erklärt, dass ich in meinen frühen Tagen auch John Terry hieß. Ich musste ihm die Sache erklären, er hat mich verwirrt angeschaut."

Nagelsmann: "Nicht Persönlichkeit als Bayern-Trainer ändern"

Auf ein Engagement auf der Insel nach dem Ende seines Engagements beim FC Bayern angesprochen, wollte sich der 34-Jährige nicht festlegen, es bestehe keine Eile, eine Entscheidung darüber zu treffen. "Ich habe erst einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Ich hoffe, dass ich lange hier bleiben kann. Ich liebe den Klub und die Stadt. Hoffentlich bin ich erfolgreich, sodass mir der Verein einen Vertrag über fünf weitere Jahre geben sollte."

Er habe nicht den Drang, die Bundesliga zu verlassen, "weil ich glücklich in der Bundesliga bin und glücklich, Trainer des größten deutschen Klubs zu sein." Sollte er schließlich nur in Deutschland als Trainer arbeiten, "bin ich immer noch ein glücklicher Mann". Ein Wechsel ins Ausland sei nicht notwendig.

Zur Sprache kam auch Nagelsmanns Leidenschaft für das Skateboard, mit dem er schon häufiger zum Training an der Säbener Straße angereist war. Diesbezüglich will er sich an das Verhalten früherer Bayern-Trainer anpassen. "Ich liebe Skateboarden, weil es cool und gut für die Umwelt ist. Am wichtigsten ist es, nicht deine Persönlichkeit zu ändern, nur weil du Bayern-Trainer bist." Dabei denke er nicht an mögliche Headlines in der Bild, "ich denke nur daran, dass heute die Sonne scheint."

FC Bayern München, News: Alphonso Davies nimmt an FIFA-Turnier mit deutschen E-Sportlern teil

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München nimmt nach dem Kantersieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (5:1) am Montag an einem FIFA-Turnier mit zahlreichen deutschen E-Sports-Profis teil.

Der Kanadier gehört zum Teilnehmerfeld des dritten Eligella Cups in FIFA 22, der wöchentlich von Streamer Elias Nerlich organisiert wird.

FC Bayern München, News: Karim Adeyemi offenbar bei Real, Atletico und Inter auf dem Zettel

Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg hat nach Bayern, Dortmund und Leipzig offenbar die nächsten drei großen Interessenten auf sich gezogen. Wie Sky berichtet, sollen Real Madrid, Inter Mailand und Atletico Madrid die Fühler nach dem deutschen Stürmer ausgestreckt haben. Bereits in der kommenden Woche sollen konkrete Gespräche mit den spanischen Klubs auf dem Plan stehen.

Mit dem FC Bayern München waren Adeyemis Vater und Berater bereits in Kontakt getreten. "Ich war über den Besuch informiert und natürlich war ein möglicher Wechsel ein Thema. Ob es ein richtiger Schritt für die Bayern oder auch für Karim ist, weiß ich nicht", bestätigte Unterhachings Präsident Manfred Schwabl bei Bild-TV die Informationen von Sky über die Verhandlungen.

FC Bayern München zu Gast bei Benfica: Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM

Drittes Gruppenspiel für den FC Bayern München in der UEFA Champions League. Am Mittwochabend gastiert der deutsche Rekordmeister beim derzeit wahrscheinlich stärksten Gegner der Gruppe E: Benfica Lissabon. Um 21 Uhr wird an diesem 20. Oktober Königsklassen-Fußball angepfiffen. Hier gibt es alles zur Übertragung.

