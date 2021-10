FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel soll bleiben, alle Infos zum Benfica-Duell

Alexander Nübel soll eine Zukunft beim FC Bayern haben, Julian Nagelsmann könnte lange bleiben. Zudem: Alle Infos zu Benfica. Die FCB-News heute.

Der FC Bayern München heute vor dem Duell in der Champions League bei Benfica in Lissabon. Alle Neuigkeiten zum deutschen Rekordmeister gibt es in diesem Artikel.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage in separaten Artikeln zum Nachlesen gelistet.

FC Bayern plant offenbar weiter mit Alexander Nübel

Der FC Bayern München plant offenbar weiter mit Alexander Nübel. Das berichtet die Bild. Demzufolge sei man an der Säbener Straße nach wie vor der Meinung, dass der 25-jährige Torhüter eines Tages die Nachfolge von Manuel Neuer antreten wird.

In der Bundesliga kam Nübel seit seinem ablösefreien Wechsel von Schalke 2020 nur zu einem Bundesliga-Einsatz und wurde im Sommer für zwei Jahre an den französischen Erstligisten AS Monaco verliehen, wo er zumindest anfangs ebenfalls einen schweren Stand hatte.

Nübels Berater Stefan Backs stellte zuletzt klar, dass eine mögliche Vertragsverlängerung von Nationalkeeper Manuel Neuer beim FCB auch unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft seines Klienten hätte. "Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen. Das ist kein Problem", erklärte Backs bei Sport1.

Am Dienstagmorgen wurde Backs an der Geschäftsstelle des FC Bayern München gesichtet und traf sich mit FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann bis 2030 in München?

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann unterschrieb im Sommer einen Fünfjahresvertrag in München und plant offenbar darüber hinaus, in München zu bleiben. "Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre hierbleiben kann. Ich liebe den Verein und die Stadt", sagte Nagelsmann der Times.

Ganz direkt fügte der 34-Jährige an, dass er auf einen "neuen Fünfjahresvertrag" hoffe. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon (21 Uhr im LIVE-TICKER) äußerte er sich außerdem zur Zukunft der Bayern.

Bezogen auf die fehlende Konkurrenz in der Bundesliga sagte er schmunzelnd: "Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal einen anderen Meister gibt. Sollte ich hier noch zehn Jahre sein, wäre es schön, wenn es dann nicht so wäre."

FC Bayern München zu Gast bei Benfica: Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM

Drittes Gruppenspiel für den FC Bayern München in der UEFA Champions League. Am Mittwochabend gastiert der deutsche Rekordmeister beim derzeit wahrscheinlich stärksten Gegner der Gruppe E: Benfica Lissabon. Um 21 Uhr wird an diesem 20. Oktober Königsklassen-Fußball angepfiffen. Hier gibt es alles zur Übertragung .

FC Bayern München, Kalender: Die kommenden Spiele