FC Bayern München: Ex-FCB-Star Ze Roberto empfiehlt Transfer von Marseilles Gerson

Ex-Bayern-Star Ze Roberto hat dem deutschen Rekordmeister die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Gerson (24) von Olympique Marseile ans Herz gelegt.

"Wer wirklich gut dorthin passen würde, ist Gerson. Er ist ein moderner Spieler, ich mag seinen Fußball sehr", sagte der 47-jährige Brasilianer im Gespräch mit O Fluminese über seinen Landsmann.

Gerson wechselte erst im Sommer für 25 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro nach Frankreich, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschrieb.

Für Marseille stand Gerson in der laufenden Saison bislang zwölf Mal auf dem Platz (ein Tor, zwei Assists). Im September debütierte der Linksfuß für die Selecao, für die er seither drei Länderspiele bestritt.

Gerson stammt aus der Jugend von Fluminese. 2016 wechselte er für knapp 18 Millionen Euro zur AS Roma, ehe er zwei Jahre später zunächst an Florenz verliehen und 2019 an Flamengo verkauft wurde.

FC Bayern München, News: Lukas Podolski verteidigt Joshua Kimmich in Impfdebatte

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich bezüglich dessen Statements zur Corona-Impfung in Schutz genommen. "Jeder kann selber entscheiden, was er macht, und da verstehe ich nicht, warum man den Joshua Kimmich da so als Schwerverbrecher hinstellt", sagte Podolski in einem Gespräch mit der Bild -Zeitung.

Podolski sieht den ungeimpften Profi des FC Bayern München, der zusammen mit Teamkollege Leon Goretzka die Spendenaktion "We Kick Corona" ins Leben gerufen und finanziell unterstützt hat, in ein falsches Licht gerückt. "Es wird dem Joshua auch nicht gerecht, ihn jetzt an den Pranger zu stellen für so was", so der 36-Jährige.

Für die Medien sei die Sache "ein gefundenes Fressen, um dann zu sagen: Du wirbst für einen Impfstoff und dann nutzt du ihn selbst nicht. Er kann doch selber entscheiden", findet Podoski.

Dass innerhalb der Gesellschaft ein solch großer Druck auf Nichtgeimpfte ausgeübt werde, kann Podolski nicht nachvollziehen. "Ich verstehe die Diskussion nicht, dass man jemand ja quasi schon zwingen will, sich etwas reinspritzen zu lassen. Der Druck wird jeden Tag erhöht. Ist er denn ein anderer Mensch, wenn er sich den Impstoff gibt?", so der 36-Jährige.

FC Bayern München, News: Lucas Hernandez angeschlagen ausgewechselt

Droht dem FC Bayern in den kommenden Spielen der Verzicht auf Innenverteidiger Lucas Hernandez? Beim 5:2-Auswärtssieg der Münchner gegen Union Berlin musste der Franzose nach 69 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden, für ihn kam Dayot Upamecano in die Partie.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach den Abwehrspieler sofort auf dessen Gesundheitszustand an. Nach Hernandez' Antwort schlug der 44-Jährige wütend gegen die Bank. Hernandez selbst gab wenige Stunden nach dem Spiel aber bereits Entwarnung. Er habe nur "einen Schlag" unterhalb des Knies abbekommen, schrieb er auf Instagram .

"Wir hoffen, dass er am Dienstag wieder dabei sein kann", sagte Dino Toppmöller, der Vertreter von Bayerns isoliertem Chefcoach Julian Nagelsmann. Dann empfängt der Rekordmeister in der Champions League Benfica Lissabon.

FC Bayern München, Noten gegen Union Berlin: Leroy Sane auffälligster Münchner, ein Defensivspieler vogelwild

Der FC Bayern hat nach dem bitteren Pokal-Aus in Mönchengladbach Wiedergutmachung betrieben und Union Berlin mit 5:2 bezwungen. Dabei überzeugte wieder einmal nur die Offensive.

