FC Bayern, News heute: Müller nach Pokalblamage fassungslos

Weltmeister Thomas Müller ist nach Bayern Münchens Pokal-Blamage hart mit sich und der Mannschaft ins Gericht gegangen. "Wir wurden in der ersten Halbzeit zerpflückt von A bis Z. Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erlebt habe im Trikot des FC Bayern. Wir müssen uns bei unseren Fans entschuldigen", sagte der Angreifer nach dem deftigen 0:5 (0:3) bei Borussia Mönchengladbach in der ARD.

Für die Bayern war es die höchste Pokal-Niederlage der Vereinsgeschichte. "Das ist natürlich eine Schmach für uns. Wir sitzen auch in der Kabine und schauen uns an. Wir hatten uns viel vorgenommen", sagte Müller und fügte an: "Wir haben versucht, uns irgendwie aufzubäumen, aber ich glaube nicht, dass man das am Fernsehschirm gesehen hat."

Müller hofft nun auf eine Reaktion schon am Samstag, wenn die Bayern bei Union Berlin zu Gast sind. "Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir nach so einem Spiel reagieren. Man ist es von uns gewohnt, dass wir nach Negativerlebnissen eine Reaktion zeigen. Aber das ist leicht gesagt. Normal ist man es von uns auch gewohnt, dass wir nach Rückständen anders reagieren", sagt der 32-Jährige.

Trainer Dino Toppmöller, der erneut den positiv auf Corona getesteten Julian Nagelsmann vertrat, versprach Besserung. "Wir müssen in den nächsten ein, zwei Tagen sicher mit Häme und Spott leben. Das ist das Geschäft. Aber wir müssen uns jetzt schütteln und am Samstag eine Reaktion zeigen. Die wird mit Sicherheit kommen."

FC Bayern, News heute: Kahn rät Kimmich zur Corona-Impfung

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hat die ungeimpften Spieler des FC Bayern München zu einem Umdenken aufgefordert. "Es ist unsere absolute Überzeugung, dass unsere Spieler geimpft sein müssen", sagte Kahn vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach in der ARD.

Zuletzt hatte Joshua Kimmich mit seinem Bekenntnis, über keine Corona-Impfung zu verfügen, für Aufsehen gesorgt. "Josh kennt die Haltung des FC Bayern. Wir können unseren Spielern nur empfehlen, sich impfen zu lassen", sagte Kahn. "Auch wenn wir das Thema anders sehen, muss man Respekt vor Joshua haben, dass er eine andere Meinung hat."

Ob die öffentlichen Diskussionen bei Kimmich zu einem Umdenken geführt hätten, "weiß ich nicht". Die vier anderen ungeimpften Spieler des FC Bayern würden sich laut Kahn aktuell aber "sehr, sehr viele Gedanken" machen.

Außerdem sprach Kahn über Lucas Hernandez, der um eine Haftstrafe in Spanien herumgekommen ist: "Wir sind davon ausgegangen, dass genau dieses Ergebnis zustande kommt. Wir waren jetzt nicht entspannt, haben das aber begleitet und sind froh, dass es so ausgegangen ist."

FC Bayern, News heute: Toppmöller nimmt "Supermecano" in Schutz

Dayot Upamecano spielte in Gladbach besonders deutlich unter seinen Möglichkeiten und erlebte einen völlig gebrauchten Abend. Vertretungstrainer Dino Toppmöller nahm den Franzosen jedoch in Schutz. Seine Aussagen im Video:

FC Bayern, News heute: Entwarnung bei Goretzka

Julian Nagelsmanns Vertreter Dino Toppmöller hat Entwarnung bei Leon Goretzka gegeben. Der Mittelfeldspieler hatte den Platz bei der 0:5-Klatsche gegen Gladbach im Pokal mit schmerzverzerrtem Gesicht nach etwas mehr als einer Stunde verlassen.

"Leon hat einen Schlag auf die Achillessehne bekommen mit dem Stollen, da war eine offene Wunde an der Ferse", sagte der eigentliche Co-Trainer vom am an Corona erkrankten Nagelsmann und führte aus: "Das sollte nichts allzu Dramatisches sein im Hinblick auf Samstag."

Demnach könnte Goretzka dem deutschen Rekordmeister am Samstag gegen Union Berlin wieder zur Verfügung stehen.

Außerdem versprach Toppmöller nach der schwachen Leistung des FC Bayern Besserung. "Wir müssen in den nächsten ein, zwei Tagen sicher mit Häme und Spott leben. Das ist das Geschäft. Aber wir müssen uns jetzt schütteln und am Samstag eine Reaktion zeigen. Die wird mit Sicherheit kommen", erklärte er.