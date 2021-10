Lucas Hernandez' Anwalt nennt neue Details zum jüngsten Gerichtsprozess und es gibt FCB-Gerüchte um einen Franzosen. Die Bayern-News am Samstag.

FC Bayern München, News: Lucas Hernandez erwartet wohl zweites Kind mit Ehefrau

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Gerichtsprozess von Lucas Hernandez hat sich nun dessen Anwalt Mauricio Gonzalez zur Thematik geäußert und mit einigen Unwahrheiten bezüglich der Berichterstattung zu seinem Mandanten aufgeräumt.

"Lucas hatte Anspruch auf eine Bewährungsstrafe, es gibt keine zivilrechtliche Haftung, es gibt kein Opfer, wie es in den Medien instrumentalisiert wurde", sagte Gonzalez in einem Interview mit der spanischen Marca .

Hernandez" Ehefrau Amelia de la Osa hätte demnach immer hinter dem Innenverteidiger gestanden, obwohl der Grund für den Gerichtsprozess eine handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen beiden auf offener Straße im Jahr 2017 gewesen war. "Seine Frau war seine wichtigste Stütze. Amelia hat ihn nie angezeigt, sie hat einen Freispruch in der sechsmonatigen Strafe gefordert."

Beide seien nach wie vor miteinander verheiratet, mittlerweile erwarte sie ein zweites gemeinsames Kind. Mit seiner Frau Amelia ist er verheiratet, er hat einen Sohn, sie ist mit dem zweiten Kind schwanger und ist bis heute seine bedingungslose Stütze", so Gonzalez.

Den Prozess wolle man nun hinter sich lassen: "Das Landgericht hat uns Recht gegeben, es gibt keine Berufung mehr gegen diese Entscheidung und wir wollen dieses Kapitel abschließen, nachdem wir die ungerechte Inhaftierung von Lucas vermieden haben. Das Gute war die Unterstützung des FC Bayern."

Bayern, News: Nagelsmann sucht Gespräch mit Spielern

Trainer Julian Nagelsmann hat am Tag nach dem 0:5-Debakel seines FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach ein klärendes Gespräch mit seinen Führungsspielern abgehalten. Das erzählte er bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag.

"Wir haben uns am Telefon aber nicht vollgeweint, wie schlimm alles ist. Mir war wichtig, dass die Spieler die Fehler nicht nur bei sich, sondern auch bei mir suchen", sagte Nagelsmann. "Am Ende des Gesprächs hatte ich bei allen das Gefühl, dass wir das aus den Köpfen rauskriegen - aber auch, dass das noch ein bisschen dauert."

Nagelsmann verfolgte das Spiel wegen seiner Corona-Quarantäne in der heimischen Küche: "Geflogen ist in meiner Küche nichts. In Hoffenheim habe ich einmal aus Versehen eine Flasche geworfen, seitdem nehme ich während eines Spiels nichts in die Hand. Ich habe schon viel rumgeschrien, die Nachbarn von gegenüber haben sich wohl gefragt, was da los ist."

FC Bayern München, Gerücht: Interesse an Randal Kolo Muani?

Der FC Bayern soll offenbar Interesse an Randal Kolo Muani vom FC Nantes haben. Das berichtet Foot Mercato .

Schon im Sommer versuchte mit Eintracht Frankfurt ein Bundesligist, den jungen Franzosen, der mit neun Toren und acht Vorlagen ein Garant für Nantes' Klassenerhalt war, zu verpflichten.

Nach der laufenden Spielzeit ist Kolo Muani ablösefrei, weshalb demnach neben den Hessen mittlerweile auch Borussia Mönchengladbach und die Bayern ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben.

Zum Abschluss einer bemerkenswerten Woche geht es für den FC Bayern München zu Union Berlin.

