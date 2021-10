Der FC Bayern hat offenbar Benfica-Talent Ramos ins Visier genommen. Müller macht sich für den Verbleib von Coman stark. Die FCB-News am Mittwoch.

Der FC Bayern München vor dem Pokalkracher bei Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr im LIVE-TICKER). Alle Neuigkeiten rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern wohl an Benfica-Talent Ramos dran - erstes Treffen mit Berater?

Der FC Bayern München ist offenbar an einer Verpflichtung des portugiesischen Angreifers Goncalo Ramos (20) von Benfica Lissabon interessiert. Das berichtet die Sport Bild .

Demnach soll es im Rahmen des Champions-League-Duells in der vergangenen Woche ein Treffen zwischen der Bayern-Führung und Ramos' Berater Jorge Mendes gegeben haben. Konkrete Verhandlungen über einen Transfer blieben dabei jedoch aus.

Der U21-Nationalspieler wurde bei Benfica ausgebildet und erhielt 2020 seinen ersten Profivertrag, der bis 2025 datiert ist. In der vergangenen Saison brachte er es in zwölf Spielen auf 14 Torbeteiligungen.

Bayern-News: Müller und Nagelsmann setzen sich für Coman-Verbleib ein

Thomas Müller (32) hat sich für einen Verbleib von Kingsley Coman (25) beim FC Bayern München stark gemacht. "Wenn das funktioniert, ihn zu halten, wäre das super - für uns als Team und für den ganzen Verein", sagte Müller im Gespräch mit Sport1 .

"Aber wir wissen alle, dass da viele Faktoren stimmen müssen und da bin ich zu wenig im Detail, ob das möglich ist. Aber wir haben ihn gerne hier, denn er ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein super Typ", so Müller weiter.

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann unterstrich die Bedeutung des Franzosen: "King ist ein herausragender Mensch mit einer unglaublich tollen Persönlichkeit. Er ist unfassbar höflich und freundlich. […] Natürlich würde ich gerne noch viele Jahre mit ihm arbeiten, weil ich ihn einfach unglaublich schätze."

Comans Vertrag läuft noch bis 2023, eine Verlängerung ist aktuell jedoch noch nicht in Sicht. Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hatte zuletzt betont, dass man sich in "sehr, sehr guten Gesprächen" befinde.

FC Bayern München, News: Goretzka und Davies fit für Gladbach

Der FC Bayern München kann im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) mit Leon Goretzka und Alphonso Davies wieder auf zwei Leistungsträger bauen.

Während Goretzka zuletzt aufgrund einer Erkältung zwei Pflichtspiele verpasst hatte, plagten Davies Oberschenkelprobleme. Beide sind nun gegen Gladbach wieder einsatzfähig und eine Option für die Startelf.

FCB-News: Nagelsmann plant trotz drohender Haftstrafe mit Hernandez

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach bekräftigt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt ganz normal mit Verteidiger Lucas Hernandez plant.

"In erster Linie ist das ein privates Thema", sagte der Bayern-Coach über die Situation des Franzosen, dem eine halbjährige Haftstrafe droht.

"Ich kenne jetzt auch nicht jedes Detail, das in der spanischen Justiz besprochen wird. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass er zur Verfügung stehen wird und ich ganz normal mit ihm planen kann. Das ist mein aktueller Stand", so Nagelsmann weiter.

Gleichermaßen betonte der 34-Jährige, dass die aktuellen Begebenheiten keinen Einfluss auf Hernandez' sportliche Leistung hätten: "Ich habe nicht den Eindruck, dass ihn das belastet oder er extreme Probleme hat in der Spur zu bleiben. Er hat zuletzt sehr gute Spiele gemacht. Lucas ist gut drauf. Ich denke, er wird gegen Gladbach ein gutes Spiel machen und am Samstag auch."

FC Bayern München: Goretzka bedauert Alaba-Abschied

Leon Goretzka bedauert nach wie vor den Abschied von David Alaba Richtung Real Madrid im Sommer und hebt die Bedeutung des Österreichers für das Mannschaftsgefüge beim FC Bayern München hervor.

"David war für uns alle ein Fixpunkt in der Mannschaft, der alle Mannschaftsteile zusammengebracht hat", sagte der Nationalspieler in der Amazon-Dokumentation FC Bayern - Behind the Legend, die am Montag Weltpremiere feierte und ab dem 2. November auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

