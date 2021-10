FC Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann geht es besser, kein Winter-Wechsel von Adeyemi?

Bayern-Kandidat Karim Adeyemi soll bis Sommer in Salzburg bleiben. Julian Nagelsmann könnte gegen Gladbach wieder auf der Bank sein. Die FCB-News.

Der FC Bayern München am Dienstag einen Tag vor dem Spiel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. Alle Neuigkeiten zum deutschen Rekordmeister gibt es in diesem Artikel.

Zudem haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage in separaten Artikeln zum Nachlesen gelistet.

Bayern-News: Karim Adeyemi soll bis zum Sommer in Salzburg bleiben

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund sprach nach dem Spiel gegen Sturm Graz über die Zukunft von Karim Adeyemi. Auch beim Sieg gegen Sturm traf der deutsche Nationalspieler doppelt und verabschiedete sich mit seinen Saisontoren neun und zehn einsam an die Spitze der Torschützenliste.

Mindestens vier Topklubs bemühen sich intensiv um den 19-Jährigen - der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Liverpool.

Geht es nach Sportdirektor Christoph Freund, soll Adeyemi die Saison aber in Salzburg beenden. "In den kommenden Monaten hat Karim hoffentlich viele geile Spiele. Er kann noch ein paar Elfer rausholen. Er ist auf einem guten Weg und hat Spielfreude. Das passt gut hierher. Er soll die Saison fertig spielen und die Rolle ausfüllen", weiß Freund bei Sky .

Auf die Frage, ob Karim Adeyemi fix bis zum Saisonende in Salzburg bleibt, sagt Freund: "Das ist der Plan, aber was ist im Fußball schon fix. Ich weiß nicht, was eintreten müsste, dass der Karim die Saison nicht fertig spielt."

FC Bayern: Duo kehrt zurück - Kimmich angeschlagen?

Joshua Kimmich droht offenbar, das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.45 Uhr) zu verpassen. Nach Informationen der Bild-Zeitung pausierte der 26-Jährige das erste Training der Woche.

Demnach sei Kimmich nach einem Tritt, den er voraussichtlich beim 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheum abbekommen hat, leicht angeschlagen. In dem Bericht ist zudem die Rede von Belastungssteuerung.

Außerdem könnte Lucas Hernandez fehlen. Der Franzose verpasste am Montag das Training aufgrund von Wadenproblemen. Stattdessen sind zwei Leistungsträger wohl wieder voll einsatzfähig.

Alphonso Davies ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und absolvierte die gesamte 60-Minuten-Einheit von Co-Trainer Dino Toppmöller. Auch Leon Goretzka sei dem Bericht zufolge wieder eine Option.

Der Mittelfeldspieler wirkte ebenfalls wieder fit, nachdem er aufgrund einer Erkältung zuletzt bei zwei Pflichtspielen nicht dabei sein konnte.

FCB-News: Uli Hoeneß attackiert spanische Justiz

Uli Hoeneß hat im Rahmen der Premiere der neuen Dokumentation "Behind the Legend" über den FC Bayern München am Montag die spanische Justiz für das Vorgehen im Fall Lucas Hernandez attackiert.

"Das ist alles lächerlich, völlig gaga. Der ist mit seiner Frau verheiratet und soll jetzt ins Gefängnis für eine Geschichte, die vor Jahren passiert ist. Die sind gaga."

FC Bayern: Nagelsmann gegen Gladbach wieder auf der Bank?

Julian Nagelsmann wird aller Voraussicht nach schon eine Woche nach seinem positiven Coronatest gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal auf die Trainerbank zurückkehren. Das bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer am Montagabend im Rahmen der Premiere der Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend".

"Es geht Julian sehr gut, er ist auch wieder zu Späßen aufgelegt. Wenn er negativ getestet wird, gehe ich davon aus, dass er am Mittwochabend im Pokal wieder dabei sein kann", sagte Hainer.

