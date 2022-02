Der FC Bayern München heute am Donnerstag, zwei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News heute - Olympique Lyon bestätgt Tolisso-Interesse: "Haben mit ihm gesprochen"

Der französische Traditionsklub Olympique Lyon bemüht sich um eine Rückholaktion von Bayern-Mittelfeldmann Corentin Tolisso. Das bestätigte der Technische Direktor Vincent Ponsot am Mittwoch in einer Medienrunde. "Wir haben mit ihm gesprochen", erklärte Ponsot.

Tolissos Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Franzose stammt aus der OL-Jugend und wechselte 2017 für 41,5 Millionen Euro nach München. Zuletzt wurde Tolisso mehrfach mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Zudem soll auch Alexandre Lacazette, derzeit beim FC Arsenal unter Vertrag, nach Lyon zurückkehren. Der Angreifer wäre ebenfalls ablösefrei.

FC Bayern, News heute: Hasan Salihamidzic winkt wohl Vertragsverlängerung

Die Chefetage des FC Bayern soll zuletzt sehr zufrieden mit der Arbeit von Hasan Salihamidzic gewesen sein. Die Sport Bild berichtet, dass die Zeichen klar auf Vertragsverlängerung mit dem Sportvorstand stehen.

Zuletzt bestätige auch Vorstandschef Oliver Kahn in einer Medienrunde, dass Salihamidzic wohl noch länger in seiner Roller beim Rekordmeister bleiben könnte: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hasan noch eine lange Zeit beim FC Bayern bleiben wird." Laut Sport1 soll zu dieser Tendenz vor allem die Verpflichtung des aktuellen Trainers Julian Nagelsmann dazu beigetragen haben, der als Wunschlösung von Salihamidzic nach München kam.

Auch die zuletzt unterzeichneten Vertragsverlängerungen von Kingsley Coman, Leon Goretzka und Joshua Kimmich zählen in die Erfolgsstatistik von Salihamidzic.

Der Vertrag des 45-Jährigen läuft aktuell noch bis 2023 beim Rekordmeister. Konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen zwar noch nicht angesetzt sein, doch die Tendenz scheint ganz klar in Richtung Vertragsverlängerung zu gehen.

FC Bayern, News heute - FCB-Legende Bastian Schweinsteiger verrät: Jose Mourinho wollte mich zweimal verpflichten

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger hat verraten, dass Jose Mourinho, mit dem er bei Manchester United zusammenarbeitete, ihn zuvor bereits zweimal verpflichten wollte.

"Er wollte mich zweimal verpflichten: 2010 für Inter Mailand und dann noch einmal später für Real Madrid", erklärte der heutige TV-Experte im Podcast der Red Devils.

Schweinsteiger war 2015 für neun Millionen Euro Ablöse vom FCB zum englischen Rekordmeister gewechselt, erfüllte dort die hohen Erwartungen - auch verletzungsbedingt - in der ersten Saison aber nicht. Nachdem er unter Mourinho kaum zum Zug gekommen war wechselte der heute 37-Jährige im März 2017 ablösefrei in die MLS zu Chicago Fire. Dort beendete er Anfang 2020 seine Karriere.

Außerdem sprach Schweinsteiger darüber, wie Mourinho ihn an seinem Geburtstag von den Profis ausschloss. Hier geht's zur kompletten News.

FC Bayern, News heute: Talent Nemanja Motika wechselt zu Roter Stern Belgrad

Sturmtalent Nemanja Motika verlässt den FC Bayern. Wie der Bundesliga-Rekordmeister am Mittwoch offiziell mitteilte, wechselt der 18-Jährige zu Roter Stern Belgrad. Auch der serbische Spitzenklub bestätigte den Transfer.

Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer kommentierte den Transfer: "Nemanja hat sich die letzten Jahre bei uns gut entwickelt und in dieser Saison viele Tore in der Regionalliga Bayern geschossen. Roter Stern kam nun mit einem Angebot für ihn auf uns zu, das er aus sportlichen Gründen unbedingt annehmen wollte." Sauer kündigte an, man werde Motikas Werdegang "sehr genau verfolgen."

❗Nemanja Motika u Zvezdi❗



Polaznik škole minhenskog Bajerna Nemanja Motika, rođen 2003. godine, novi je fudbaler Crvene zvezde!



Omladinski reprezentativac Srbije, koji je potpisao četvorogodišnji ugovor, zadužio je dres sa brojem 17.



Nemanja, dobro došao!



🔴⚪#fkcz pic.twitter.com/JC4htWwpjF — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 2, 2022

Motika, der in der Offensive mehrere Positionen bekleiden kann, erzielte in der laufenden Saison für die FCB-Reserve in der Regionalliga 15 Treffer in 24 Spielen. Auch in der Youth League und im Junioren-DFB-Pokal netzte der Teenager.

2017 war er von Hertha BSC nach München gewechselt. Zu seinem Abgang sagte der U19-Nationalspieler Serbiens: "Ich hatte tolle viereinhalb Jahre in München. Ich habe als Spieler viel gelernt und möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg am FC Bayern Campus begleitet haben." In Belgrad habe er nun "die Chance, erstklassig zu spielen"

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien