Transferticker: Gerüchte, News und Informationen zum Transfermarkt live

Der Januar steht wieder einmal ganz im Zeichen der Transfers. Welcher Klub verstärkt sich noch einmal, weil es bislang nicht so gut wie erhofft läuft? Welcher Klub gibt einen Spieler leihweise ab, damit er bei einem anderen Verein mehr Spielpraxis bekommen kann? Das sind die Fragen, die bis zum Deadline Day jeden Tag beantwortet werden. Bislang war es im Januar eher ruhig, doch es gab schon den einen oder anderen Deal, den wir in unserer Übersicht aufgeführt haben.

GOAL liefert Euch im TICKER einen Überblick über die Deals aus den Top-Ligen Europas - hier verpasst Ihr aber auch keine heißen Gerüchte, Medizinchecks und geplatzten Wechsel.

Der Transfer-Januar 2022: Alle Infos zum Wintertransferfenster gibt es hier bei GOAL.

Kovac steht vor England-Wechsel

15.01 Uhr | Beim FC Everton ist der Platz auf der Trainerbank frei - und laut L'Equipe ist Niko Kovac ein ernsthafter Kandidat für die Toffees. Kovac, der in der Bundesliga Frankfurt und den FC Bayern trainierte, war im Dezember von der AS Monaco rausgeworfen worden. Nun könnte er seinen nächsten Job in England antreten.

Man City ist an Julian Alvarez dran

13.52 Uhr | Manchester City will seine Offensive verstärken - und denkt dabei an Julian Alvarez von River Plate. Der Stürmer soll 20 Millionen Euro kosten und damit ein echtes Schnäppchen sein. Doch wahrscheinlich lässt ihn sein Klub erst im Sommer ziehen. Aber sicher sein kann man sich bei so etwas nie ...

Auch Isco vor dem Abschied?

10.30 Uhr | Der Vertrag von Isco bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Während Barcelona bei Dembele klargemacht hat, dass der Flügelspieler gehen soll, sieht das Ganze bei den Königlichen anders aus: Aus finanzieller Sicht würde Real den Mittelfeldmann zwar auch gerne abgeben, doch Isco soll kein Interesse an einem vorzeitigen Abschied haben und sich lieber im Sommer ablösefrei einen neuen Klub aussuchen wollen. Nach Berichten aus England wird Tottenham mit ihm in Verbindung gebracht.

Wohin passt Ousmane Dembele?

9.52 Uhr | Der größte Name, der als heißer Wechselkandidat aktuell gehandelt wird, ist sicherlich der von Ousmane Dembele vom FC Barcelona. Die Katalanen haben deutlich gemacht, dass sie den Franzosen gerne noch im Januar abgeben wollen, da er seinen Vertrag beim FCB nicht verlängern will. Doch wer kann sich Dembele überhaupt leisten? Und zu welchem Klub würde er passen?

Herzlich Willkommen

8.40 Uhr | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für alle Transfers uns Gerüchte. Das Transferfenster ist in den meisten großen Ligen noch bis zum Monatsende geöffnet. Wollt Ihr auf dem Laufenden bleiben und nicht verpassen, wo in Europa und bei welchen Klubs sich heute etwas tut, seid Ihr hier genau richtig. In unserem TICKER greifen wir alle wichtigen Gerüchte und News auf und informieren Euch über alle wichtigen Wechsel.

In den europäischen Top-Ligen ist das Transferfenster mal länger, mal kürzer geöffnet. Hier findet Ihr eine Übersicht über die Transferöffnungszeiten der wichtigsten Ligen.

Türkei: 12. Januar bis 8. Februar

Deutschland: 1. Januar bis 31. Januar

England: 1. Januar bis 31. Januar

Frankreich: 1. Januar bis 31. Januar

Italien: 3. Januar bis 31. Januar

Spanien: 3. Januar bis 31. Januar

Portugal: 3. Januar bis 31. Januar

Niederlande: 4. Januar bis 31. Januar

Österreich: 8. Januar bis 7. Februar

Schweiz: 16. Januar bis 15. Februar

Transferticker 2022 heute LIVE: Die wichtigsten fixen Deals

SPIELER NEUER VEREIN TRANSFER Jonathan Ikone AC Florenz 14 Millionen Euro Brian Brobbey Ajax Amsterdam Leihe Vanderson AS Monaco 11 Millionen Euro Ricardo Pepi FC Augsburg 16 Millionen Euro Michael Cuisance FC Venedig 4 Millionen Euro Nathan Patterson Everton 14 Millionen Euro Jürgen Locadia VfL Bochum ablösefrei Kieran Trippier Newcastle United 13 Millionen Euro Philippe Coutinho Aston Villa Leihe Krzysztof Piatek AC Florenz Leihe Ainsley Maitland-Niles Roma Leihe Marvin Friedrich Mönchengladbach 5,5 Millionen Euro Lucas Digne Aston Villa 27 Millionen Euro Chris Wood Newcastle United 30 Millionen Euro Jesus Corona Sevilla 3 Millionen Euro Admir Mehmedi Antalyaspor ablösefrei Sead Kolasinac Olympique Marseille ablösefrei Hatem Ben Arfa OSC Lille ablösefrei Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Leihe Justin Che TSG 1899 Hoffenheim Leihe

Zahlenquelle: transfermarkt.de