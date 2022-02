Der FC Bayern München heute am Mittwoch, drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, News heute: Martinez zweifelte stark an Davies

Ex-Bayern-Star Javi Martinez hat offenbart, dass es anfangs innerhalb der Mannschaft erheblische Zweifel an den Qualitäten von Alphonso Davies gegeben habe. "Bei Davies dachten wir zu Beginn: Was für ein Desaster! Technisch war er überhaupt nicht auf der Höhe, dazu machte er viele taktische Fehler", sagte Martinez im Twitch-Stream mit dem Journalisten Gerard Romero: "Klar, er war erst 18, aber wir hatten wirklich das Gefühl, dass er nicht auf diesem Niveau mithalten kann."

Davies war im Januar 2019, wenige Wochen nach seinem 18. Geburtstag, von Vancouver nach München gewechselt. Anfangs war der Kanadier als Flügelspieler eingeplant, feierte dann aber seinen Durchbruch als Linksverteidiger und entwickelte sich zu einem der Besten der Welt auf seiner Position. Damit hätte Martinez anfangs nie gerechnet. "Seine Entwicklung war brutal. Ich sage immer: Der Unterschied zwischen der 3. und der 1. Liga ist gar nicht so riesig. Es kommt darauf an, sich dem Spielrhythmus und Tempo anzupassen", erklärte er.

Der 33-Jährige ergänzt: "Ganz ehrlich: Tausende Drittliga-Spieler könnten rein fußballerisch auch in der 1. Liga mithalten. Es geht darum, schneller zu werden - auch im Kopf." Nicht viele Spieler würden es schaffen, sich anzupassen. "Davies hat es geschafft", betont Martinez.

FC Bayern München, News heute: Müller wartet weiter auf Vertragsgespräche

Anders als bei Manuel Neuer oder Robert Lewandowski haben die Verantwortlichen von Rekordmeister Bayern München bei Thomas Müller wegen einer Vertragsverlängerung offenbar noch nicht vorgefühlt. "Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen", sagte der Nationalspieler der Sport Bild: "Was die Zukunft bringt, muss man also sehen."

Die Verträge von Neuer, Lewandowski und Müller laufen alle im Sommer 2023 aus. Mit Torhüter Neuer soll sich der Klub bereits weitgehend auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt haben, auch der polnische Starstürmer Lewandowski soll möglichst noch in dieser Saison verlängern.

Angesprochen auf eine Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß ("Derzeit kann ich mir die Jahre 2024 und 2025 ohne dieses Trio nicht vorstellen") antwortete Müller ausweichend: "Ich teile natürlich seine Meinung, dass wir als Trio schon lange erfolgreich zusammenspielen und die Mannschaft in den letzten Jahren auf jeden Fall geprägt haben. Der Rest wird sich zeigen."

Müller vor Bayern-Abschied? "Alles möglich"

Auch ließ der 32-Jährige offen, ob er sich zum Ende seiner Spielerkarriere ein Abenteuer im Ausland vorstellen könnte. "Was mich am meisten reizt", sagte er lediglich, "sind sportliche Erfolge und Fußball auf höchstem Niveau." Müller ist seit 22 Jahren bei den Bayern und die größte Identifikationsfigur für die Fans.

Dass das so erfolgreiche Sturm-Duo Müller/Lewandowski ab der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam auf Torejagd geht, "wäre aber sicherlich überraschend", meinte Müller, "wenn man bedenkt, wie gut es für alle Beteiligten derzeit läuft." Im Fußball sei jedoch "alles möglich".

Zuletzt wurde Müller mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht, zwei Klubs sollen Interesse angemeldet haben.

FC Bayern, News heute: Torwart-Talent verlässt Klub nach einem Monat

Das neu verpflichtete Torwart-Talent Liu Shaoziyang (18) verlässt den FC Bayern München nach rund einem Monat schon wieder. Das gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Der erste Chinese, den der FC Bayern jemals verpflichtet hat, schließt sich für die nächsten eineinhalb Jahre dem österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt per Leihe an.

"Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer in der Mitteilung.

Doch nicht nur die Spielpraxis ist ein Grund für das Leihgeschäft: Shaoziyang, der in München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, war nicht für die Reserve in der Regionalliga Bayern spielberechtigt.

Ausnahmen gibt es diesbezüglich lediglich für Spieler aus ausgewählten Ländern wie den USA, Kanada, Japan oder Südkorea. Shaoziyang hätte nur für die U19 oder die Profis auflaufen können.

FC Bayern, News heute: Große Ehre für Bayern-Frauen

Den Fußballerinnen des FC Bayern wird eine besondere Ehre zuteil: Das Heimspiel im Champions-League-Viertelfinale am 22. März gegen Paris Saint-Germain findet in der Allianz Arena statt. Für die Bayern-Frauen wird es der erste Auftritt im großen Stadion, normalerweise tragen sie ihre Heimspiele am Bayern-Campus aus.

"Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer Frauenfußball-Abteilung", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer bekomme "die Bühne, die sie verdient hat. Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden", sagte Kahn weiter.

