EM 2021: Schleichwerbung? ARD prüft Uhr von Bastian Schweinsteiger

Hat TV-Experte Bastian Schweinsteiger während einer EM-Übertragung Schleichwerbung betrieben? Die ARD will die Sache überprüfen.

Bastian Schweinsteiger hat beim EM-Viertelfinale zwischen England und Ukraine (4:0) eine Uhr eines Werbepartners getragen. Nun prüft die ARD, ob der TV-Experte gegen die eigenen Richtlinien des Senders verstoßen hat.

Der Weltmeister von 2014 hatte in der Halbzeit zwei Fotos mit den Worten "Time for the 2nd half" ("Zeit für die zweite Halbzeit") getwittert. Auf dem ersten Bild war Schweinsteiger im Stadio Olimpico von Rom zu sehen, das andere zeigte eine Großaufnahme seines Arms. Dabei war seine Uhr (Modell MARQ Athlete Performance, Kostenpunkt rund 1700 Euro) am linken Handgelenk jeweils deutlich zu erkennen.

Darüber hinaus verlinkte der 38-Jährige Uhrenhersteller Garmin, für den er seit 2019 Testimonial ist. In den sozialen Medien kam schnell der Verdacht auf, Schweinsteiger würde Schleichwerbung betreiben.

Schleichwerbung von Schweinsteiger? ARD kündigt Überprüfung an

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt bezog am Montag Stellung zu einer entsprechenden Nachfrage der Bild-Zeitung. "Die ARD-Übertragungen von der EURO 2020 unterliegen - wie alle unsere Programme - den ARD-Werberichtlinien, die jede Form von Schleichwerbung und nicht kenntlich gemachter Produktplatzierung ausschließen", erklärte ein ARD-Sprecher.

Dass Schweinsteiger während der Übertragung der Partie zwischen der Ukraine und England "eine Uhr trug und in der Halbzeitpause ohne unsere Kenntnis bei Social Media einen Post im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft veröffentlichte, werden wir prüfen und bewerten", fügte der Sprecher an.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern München wollte sich auf Nachfrage der Bild-Zeitung nicht zu den Vorwürfen äußern.