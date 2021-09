Die Champions League startet in die Gruppenphase und bietet uns direkt ein Topspiel! Goal erklärt, wer FC Barcelona vs. FC Bayern München überträgt.

Die Champions League ist zurück - los geht's mit einem Top-Spiel, welches diese Bezeichnung mehr als verdient hat: Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Anstoß im Camp Nou ist am Dienstag um 20.45 Uhr.

In Katalonien glich der Sommer einer Zäsur: Lionel Messi musste gehen, Antoine Griezmann kehrte zurück zu Atletico Madrid, dafür stürmen ab jetzt Memphis Depay (vorher Olympique Lyon) und Sergio Agüero (Manchester City) für den Traditionsklub.

Rund um Barca wurde es diesen Sommer wirklich nicht langweilig, auch wenn die meisten Schlagzeilen eher negative waren. In der neuen Saison will man erneut angreifen - in der vergangenen Saison konnte man "nur" die Copa del Rey gewinnen.

Top-Spiel zum Start in die Gruppenphase der Champions League: Der FC Barcelona trifft auf den FC Bayern München, der mit Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano gleich drei Neuzugänge von RB Leipzig verpflichtet hat. Goal erklärt, wer die Partie im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München LIVE? Das Top-Spiel der Champions League im Überblick

Begegnung FC Barcelona vs. FC Bayern München Datum Dienstag | 14.09.2021 Wettbewerb Champions League | 1. Spieltag | Gruppenphase Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Camp Nou | Barcelona | Spanien

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona - FC Bayern München im TV? Die Übertragung der Champions League im Fernsehen

Barcelona vs. Bayern München - zwischen diesen beiden Teams gab es bereits einige legendäre Aufeinandertreffen. Sei es das 7:0 für den FC Bayern in Hin- und Rückspiel 2013, oder aber die 8:2-Demütigung im Halbfinale 2020 - neunmal trafen die Klubs in der Königsklasse schon aufeinander.

Das bessere Ende gab es dabei häufiger für die Münchener - von neun Spielen konnten sie sechs gewinnen, neben zwei Niederlagen steht noch ein Unentschieden zu Buche.

Champions League: Läuft das Spiel zwischen Barcelona und dem FC Bayern LIVE im TV?

Viele Anhänger:innen in Deutschland werden sich wünschen, dass die Bayern auch am Dienstag den Sieg in Katalonien holen und stellen sich daher eine Frage: Wer zeigt / überträgt die Champions League LIVE im TV und LIVE-STREAM?

Wir fangen bei der Übertragung im TV an und haben an dieser Stelle leider keine guten Nachrichten: Kein TV-Sender überträgt am Dienstag LIVE die Champions League. Sowohl Barca - Bayern als auch die anderen sieben Begegnungen sind nicht im TV zu sehen.

Sky, ZDF, Magenta: Kein TV-Sender überträgt diese Saison Champions League

Der Grund dafür ist simpel: Keiner der zahlreichen Fernsehsender im Pay-TV (Sky, MagentaSport) oder Free-TV (ARD / Das Erste, ZDF, Sport1, Eurosport, RTL), die teilweise LIVE-Sport im Programm haben, halten die Rechte an dem UEFA-Wettbewerb.

Das ist ein großer Unterschied zur vergangenen Saison: Dort durfte Bezahlfernsehsender Sky ausgewählte Begegnungen und die Konferenz ausstrahlen - dies gehört aber der Vergangenheit an.

Champions League: Prime Video überträgt Barcelona vs. Bayern München!

Dabei heißt das nicht, dass die Voraussetzungen, um die Champions League zu verfolgen, schlechter geworden sind. Ganz im Gegenteil, viele Anhänger:innen werden sich freuen, wenn sie erfahren, dass Prime Video am Dienstag LIVE Barcelona vs. Bayern überträgt!

Der Streamingdienst, welcher zum Versandhändler Amazon gehört, hat sich insgesamt 16 Begegnungen dieser Champions-League-Saison gesichert, sechs davon finden in der Gruppenphase statt.

Prime Video überträgt diese Saison FC Bayern München und BVB: Die CL im TV und LIVE-STREAM!

Ein Spiel des Spieltags, also der Spiele von Dienstag und Mittwoch, wird hier übertragen - in dieser Woche ist die Wahl also auf Barcelona vs. Bayern gefallen. In der kommenden Woche wird übrigens BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon auf Prime Video gezeigt.

Ihr wollt gerne das Spiel wie üblich auf dem Fernseher sehen, wisst aber nicht ob das funktioniert? Kein Problem, mit einem Smart-TV , also einem internetfähigen Gerät, kann man Prime Video problemlos benutzen.

Alternativ kann der LIVE-STREAM auch auf dem Laptop zum Laufen gebracht werden und per HDMI-Kabel an der Fernseher angeschlossen werden. Kosten etc. zu Prime Video erfahren wir im Laufe des Artikels, zuerst werfen wir aber einen Blick auf die Übertragung vom Dienstag.

FC Barcelona vs. FC Bayern auf Prime Video: Die CL-Übertragung mit Sebastian Hellmann

Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentar : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Jonas Friedrich

: Jonas Friedrich Sender : Prime Video

:

Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM? So seht ihr FC Barcelona vs. FC Bayern München im Internet

Es ist das Top-Spiel des ersten Spieltags der diesjährigen Champions League - Prime Video wird das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München übertragen. Wir schauen uns nähere Details rund um den Anbieter an.

Königsklasse: Amazon Prime zeigt FC Barcelona gegen den FC Bayern München im LIVE-STREAM

Fangen wir bei dem Punkt an, welcher wohl die meisten Fans an dieser Stelle interessiert: das Abomodell und die Kosten. Damit kommen wir zu einem Satz zurück, der in diesem Artikel bereits an einer anderen Stelle stand: "...viele Anhänger:innen werden sich freuen, wenn sie erfahren, dass Prime Video am Dienstag LIVE Barcelona vs. Bayern überträgt!"

Warum wir davon ausgehen? Viele Kund:innen in Deutschland haben bereits eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft, um Produkte auf Amazon zu kaufen oder Vorteile auf Seiten wie twitch.tv zu haben - mehr benötigt man nicht, um Barca - Bayern zu sehen.

Champions League kostenlos im LIVE-STREAM? So teuer / günstig ist Amazon Prime

7,99 Euro pro Monat kostet Amazon Prime, alternativ kann man auch etwas Geld sparen und den Spaß für 69 Euro im Jahr abonnieren. Mit einem Amazon Prime hat man auf Zugriff auf Prime Video, wo eben auch die Champions League in dieser Saison übertragen wird.

Das war aber nicht alles: Auch zahlreiche Filme und Serien (Four Blocks, Lucifer, Scrubs, Two and a half men, Big Bang Theory Grey's Anatomy) sind auf Prime Video zu sehen, ohne dass ihr einen Aufpreis bezahlen müsst. zusätzlich gibt es einen kostenlosen Probemonat.

DAZN überträgt große Mehrheit der Champions League: So seht ihr den BVB, Wolfsburg und RBL in Aktion

Apropos kostenloser Probemonat: Diesen gibt es bei DAZN auch! Der Streamingdienst aus Ismaning hat zwar wenig mit dem LIVE-STREAM von Bayern - Barca zu tun, ist an dieser Stelle aber trotzdem eine Erwähnung wert.

DAZN überträgt nämlich alle Begegnungen in dieser Saison, die nicht auf Prime Video laufen - am Dienstag zum Beispiel OSC Lille vs. VfL Wolfsburg und am Mittwoch Manchester City - RB Leipzig und Besiktas Istanbul gegen den BVB (Borussia Dortmund). Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Wer überträgt / zeigt die Champions League? Die Aufstellungen vom FC Bayern München und dem FC Barcelona

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen von Ronald Koeman und Julian Nagelsmann eingetragen - klickt euch rechtzeitig in der Artikel um zu sehen, wie die beiden Spitzenteams auflaufen werden.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER? So wird die Champions League übertragen