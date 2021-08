FC Bayern und Leon Goretzka einigen sich auf Vertragsverlängerung

Durchbruch in den Gesprächen zwischen dem Rekordmeister und Leon Goretzka: Der Mittelfeldstar wird verlängern.

Nationalspieler Leon Goretzka (26) steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Nach Informationen von Goal und SPOX ist eine Einigung zwischen Klub und Spieler bereits erzielt worden, lediglich einige letzte Details wie die Wirtschaftsprüfung müssen noch abgewickelt werden.

In Anschluss dessen soll der 26-Jährige den Vertrag unterschreiben. Das neue Arbeitspapier soll bis 2026 gelten, bislang war Goretzka bis Juni 2022 an den Münchner Klub gebunden. In Zukunft soll Goretzka, abhängig von bestimmten Boni, zwischen 12 und 15 Millionen Euro verdienen.

Leon Goretza wechselte von Schalke 04 zum FC Bayern

In den letzten Wochen war von verschiedenen Medien berichtet worden, dass die Verhandlungen ins Stocken geraten seien . Vor allem die Gehaltsvorstellungen der beiden Parteien seien ein Streitpunkt gewesen.

Wie SPOX und Goal bereits Ende Juli berichteten, hatte Goretzka allerdings nie die Absicht, den FC Bayern zu verlassen. Verhandlungen mit anderen Vereinen hat der Nationalspieler außerdem nicht geführt.

Der Mittelfeldspieler war 2018 vom FC Schalke 04 an die Isar gewechselt. Seitdem lief er 114 Mal für den FC Bayern auf, erzielte 25 Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor.

FC Bayern: Kimmich ebenfalls vor Verlängerung

Auch Joshua Kimmich steht vor einer Vertragsverlängerung. Der 26-Jährige handelte seinen Vertrag - womöglich ebenfalls bis 2026 gültig - höchstpersönlich aus. Lediglich den endgültigen Vertragsentwurf will er nach Angaben der Bild einem Anwalt zur Prüfung vorlegen.

Im April hatte sich Kimmich von seiner Beratungsagentur getrennt: "Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich bereits im vergangenen Jahr getroffen habe. Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will", sagte er seinerzeit.