FC Bayern, News heute: Rudi Völler erteilt vorsorgliche Absage wegen Leverkusen-Shootingstar Florian Wirtz

Rudi Völler hat dem FC Bayern in Sachen Florian Wirtz vorsorglich eine Absage erteilt. "Da muss keiner anfragen. Florian ist bei uns sehr gut aufgehoben", sagte Völler der Bild am Sonntag auf Wirtz angesprochen: "Als vor ein paar Wochen das Gerücht verbreitet wurde, dass es in dem Vertrag bis 2026 eine Ausstiegsklausel gibt, habe ich das sofort klargestellt."

Und der 61-Jährige weiter: "Bis auf Bayern wird es bei allen Bundesliga-Vereinen immer eine Schmerzgrenze geben. Bei Florian Wirtz stellt sich die Frage aber jetzt gar nicht. Noch mal: Der Junge ist erst 18 Jahre alt. Selbst wenn er in drei Jahren wechseln sollte, wäre er dann erst 21." Er sei sich "ganz sicher", dass Wirtz auch in der Saison 2022/2023 für Leverkusen spielen werde.

FC Bayern, News heute: Adeyemi-Vertreter in München vor Ort

Der Poker um den begehrten Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi (19) geht in die nächste Runde: Thomas Solomon, der Berater des Angreifers von Red Bull Salzburg, war am Samstag mit Adeyemis Vater Abbey zu Gesprächen mit dem FC Bayern an der Säbener Straße.

Sky lichtete die Delegation vor dem Eingang des Vereinsgebäudes ab, Solomon selbst teilte zudem via Instagram mehrere Aufnahmen aus den Räumlichkeiten des Rekordmeisters.

Der FC Bayern zählt neben Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Liverpool zu den Favoriten auf eine Adeyemi-Verpflichtung. Eine Entscheidung ist nach Informationen von Goal und SPOX aber noch lange nicht in Sicht, die Adeyemi-Seite will und wird in den kommenden Wochen noch mit weiteren Vereinen sprechen und sich anschließend beraten. Zuletzt hatte sich Solomon mit Vertretern des BVB getroffen.

Beim FCB ist man sich über das Interesse der Konkurrenz bewusst und hofft daher bereits auf eine schnelle Lösung im Winter. Ein intern diskutiertes Modell: ein Kauf mit anschließender Leihe nach Salzburg. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe sind sehr angetan von dem Spieler.

Salzburg will zwischen 30 und 40 Millionen Euro für Adeyemi

Bereits vor drei Jahren hätte Adeyemi zu Bayern zurückkehren können. Allerdings war das damals noch bei der SpVgg Unterhaching spielende Top-Talent den Münchnern zu teuer, berichtete Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kürzlich am Rande der Gala der Initiative Deutscher Fußball Botschafter.

"Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Der Manni Schwabl hat ja damals auch den Uli Hoeneß kontaktiert und wir waren damals nicht dazu bereit, so viel für ihn zu bezahlen. Damals sollte der Transfer so um die drei Millionen Euro kosten. Das war für einen 16-Jährigen zu dieser Zeit eine sehr stolze Summe. Er hat sich jetzt gut entwickelt. Ich habe ihn beim letzten Länderspiel und jetzt auch in der Champions League gesehen. Es ist ein interessanter Spieler. Da muss man mal abwarten, was da passiert. Jetzt kostet er möglicherweise eine Null hinten mehr."

Tatsächlich verlangt Salzburg zwischen 30 und 40 Millionen Euro für Adeyemi. Eine Summe, die für die Bayern problemlos zu stemmen wäre - erst recht, sollte der wechselwillige Kingsley Coman im kommenden Sommer eine Ablöse in die Vereinskassen spülen.

FC Bayern, News heute: Toni Kroos und David Alaba witzeln über Lockrufe der Bayern

Die beiden früheren Bayern-Profis Toni Kroos und David Alaba haben sich amüsiert an die Lockrufe des FC Bayern erinnert, um die damaligen Teenager in den Verein zu holen. So berichtet Alaba im Podcast "Einfach mal Luppen", dass er vor seinem Wechsel von Austria Wien zu den Bayern als 16-Jähriger eigentlich in die Premier League gehen wollte.

"Aber Bayern hat nicht locker gelassen und haben gemeint: Komm mal und schau es dir mal an. Das war damals der Werner Kern (ehemaliger Nachwuchsleiter, Anm. d. Red.), der in Verbindung zu meinem Vater war", schilderte der Österreicher. "Er hat uns von Flughafen abgeholt und sind dann an die Säbener Straße. Von dem Moment an habe ich mich direkt verliebt und habe relativ schnell die Entscheidung getroffen", erzählte Alaba.

Kroos erklärte, er habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. "Immer die gleiche Masche, das haben die bei mir auch gemacht", scherzte er: "Das war auch der Werner Kern damals. Die haben uns damals auch eingeladen, uns in den Bayerischen Hof verfrachtet, Champions League geguckt. Da konnte man nicht mehr nein sagen." Kroos wechselte ebenfalls im Alter von 16 Jahren von Hansa Rostock nach München.

FC Bayern München: Alle Infos zur Übertragung des Leverkusen-Spiels

