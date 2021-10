Joshua Kimmich erntet großes Lob von einem Star-Trainer und Joshua Zirkzee hofft auf eine Rückkehr nach München. Alle News zum FC Bayern heute.

Alle Neuigkeiten zum FC Bayern München am heutigen Freitag - was gibt es Neues von der Säbener Straße nach der Länderspielpause?

Die wichtigsten Infos gibt es in diesem Artikel - in den letzten Tagen gab es bereits andere relevante News:

FC Bayern München, News: Diego Simeone adelt Joshua Kimmich

Trainer Diego Simeone von Atletico Madrid hat in einem Interview mit der Sportzeitung Olé über die Favoriten auf den Champions-League-Titel gesprochen und dabei auch den FC Bayern genannt. Besonders großen Respekt hat er dabei vor Joshua Kimmich.

"Entschuldigung, Mangel an Respekt", meinte "El Cholo", als er die Favoriten auf die Trophäe aufzählte und dabei den FCB zunächst nicht nannte. Danach war er aber voll des Lobes: "Sie alle kommen an, sie alle schießen Tore. Sie verlieren nie den Ball." Und über Kimmich meinte er: "Das einzige Mal, dass er einen Ball verloren hat, war, als er ihn seinem Sohn gab, um zuhause zu spielen."

In der vergangenen Saison trafen Bayern und Atletico in der Gruppenphase der Königsklasse zweimal aufeinander.

Dabei gewann der FCB deutlich in Madrid - was Simeone nicht vergessen hat: "Schauen Sie, letzte Saison haben wir gegen sie nicht schlecht gespielt. Bayern ist sechs Mal vor unser Tor gekommen und hat vier Tore geschossen. 0:4 haben wir verloren!" Im Rückspiel gab es dann für Atletico immerhin ein 1:1.

FC Bayern München, News: Treffen zwischen Alphonso Davies und Drake

Alphonso Davies war nach seinem Tor für die kanadische Nationalmannschaft in der Nacht auf Donnerstag in aller Munde - sogar Rap-Superstar Drake meldete sich beim Star des FC Bayern München. Zum anvisierten Treffen zwischen Drake und den kanadischen Nationalspielern kam es nun aber überraschend schnell.

Nicht nur Davies, sondern gleich mehrere Nationalspieler teilten auf Instagram Fotos von sich mit "ChampagnePapi", so das Insta-Handle von Drake. Zum Treffen kam es offenbar im Nobel-Restaurant Sotto Sotto in Torontos Stadtteil Yorkville. Dabei bekam Drake auch ein Trikot von Davies mit seiner Nummer 19 überreicht. Ob anschließend nur über Fußball gesprochen wurde, ist aber nicht bekannt.

FC Bayern München, News - Fragen und Antworten zur drohenden Haftstrafe von Lucas Hernandez: Warum er in Deutschland keine Probleme hätte

Lucas Hernandez vom FC Bayern München muss sich am 19. Oktober vor der spanischen Justiz verantworten. Wie ist die Sachlage? Und muss der 25-jährige Franzose tatsächlich in Haft?

Hier gibt es alle Fragen und Antworten.

FC Bayern München, News: Joshua Zirkzee hofft auf Rückkehr zum FCB

Joshua Zirkzee konnte sich im Sturm des FC Bayern München nicht als zweite Wahl hinter Robert Lewandowski etablieren, obwohl sein Debüt im Dezember 2019 so verheißungsvoll verlaufen war. In der vergangenen Rückrunde verlieh ihn der Rekordmeister an Parma Calcio, in dieser Saison spielt er leihweise beim RSC Anderlecht.

Dort läuft es mit vier Treffern in acht Saisonspielen bislang sehr gut. Könnte es danach für den 20-Jährigen eine Zukunft in München geben? "Das wäre das Beste. Das Kapitel Bayern München ist noch nicht abgeschlossen", sagte Zirkzee gegenüber Voetbal International. Sein Vertrag bei den Bayern ist noch bis 2023 datiert.

FC Bayern München, News: Ex-Bundesliga-Keeper Jaroslav Droby hilft bei FCB II aus

Der ehemalige Bundesliga-Keeper Jaroslav Drobny steht angeblich vor einer Unterschrift beim FC Bayern München. Wie die Bild berichtet, soll der 41-Jährige die Position des Torwarttrainers bei der U23 des deutschen Rekordmeisters besetzen.

Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, springt der 41-jährige für den ehemaligen Bayern-Schlussmann Walter Junghans ein, der sich nach Knie-Problemen einer OP unterziehen muss und für die Arbeit beim Regionalliga-Team "mehrere Wochen" ausfallen wird.

Drobny hatte seine Karriere im vergangenen September in seiner Heimat beendet. In seiner Laufbahn bestritt der Tscheche insgesamt 202 Bundesligaspiele bei den Klubs VfL Bochum, Hertha BSC, Hamburger SV, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf.

