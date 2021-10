Plant der FC Bayern München eine spektakuläre Stürmerrochade? Außerdem äußert sich Julian Nagelsmann zu seiner Zeit bei Hoffenheim.

Der FC Bayern München heute am Samstag, einen Tag vor dem Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Alle News der vergangenen Tage gibt es hier zum Nachlesen:

FC Bayern, News heute: Bayern rechnet offenbar Haaland-Transfer durch

BVB-Stürmerstar Erling Haaland kann sich seinen nächsten Klub aussuchen, und offenbar hat auch der FC Bayern seine Angel ausgeworfen. Laut dem Podcast "Bayern Insider" der Bild-Zeitung hat der FC Bayern bereits einen Transfer des Norwegers durchgerechnet. Demnach könnte der 21 Jahre alte Haaland mittelfristig den zwölf Jahre älteren Robert Lewandowski ersetzen.

Die Berechnungen der Bayern gehen von einem Monstertransfer aus. Der Rekordmeister geht von einer Ablösesumme von 75 bis 80 Millionen Euro aus, wobei nach wie vor nicht sicher ist, ob Haaland tatsächlich über eine Ausstiegsklausel verfügt. Zudem rechnet der Klub mit einem Handgeld von etwa 40 Millionen Euro für Haalands Berater Mino Raiola. Macht also etwa 120 Millionen Euro allein für den Transfer, plus Gehalt.

Um dies zu finanzieren, wäre ein Verkauf von Lewandowski, dem das öffentliche FCB-Interesse an Haaland gar nicht gefallen haben soll, demnach unumgänglich. Dieser soll im Verkaufsfall 60 Millionen Euro Ablöse einbringen, zudem würden die 20 Millionen Euro Jahresgehalt an Belastung wegfallen.

FC Bayern, News heute: Eigengewächs Stanisic verlängert bis 2025

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Abwehrspieler Josip Stanisic verlängert. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Freitagnachmittag offiziell mit. Stanisic unterzeichnete ein bis 2025 datiertes Arbeitspapier, ursprünglich war er noch bis 2023 gebunden.

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte: "Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut ein Talent aus unserem FC Bayern Campus bei unseren Profis integrieren konnten und dass sich Josip so schnell etabliert hat. Er hat seinen Weg gemacht und ist eine tolle Verstärkung." Stanisic sei "ein sehr verlässlicher Spieler, sehr zweikampfstark, sehr sicher am Ball und macht auch Druck nach vorne. Er drängt sich in jedem Training auf – genau so soll er weitermachen.“

Stanisic selbst sagte: "Ich möchte dem Verein für das Vertrauen danken. Ich versuche, auf dieser Welle der vergangenen Monate weiter zu schweben - sie haben sich für mich phänomenal angefühlt, ich möchte keine Sekunde missen. Er formulierte gleichzeitig klare Ziele: "Ich möchte der Mannschaft helfen, so gut ich kann, damit ich mit guten Leistungen einen Beitrag leiste, dass wir so viele Titel wie möglich gewinnen.“

Der 21-Jährige war 2017 aus der Jugend des SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern gewechselt. Unter Julian Nagelsmann kommt der Rechtsverteidiger in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz. Bislang lief er in acht Pflichtspielen auf.

Der #FCBayern hat den ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag seines Defensivspielers Josip Stanišić um zwei weitere Jahre verlängert. 🔴⚪#Stanišić2025 #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) October 15, 2021

FC Bayern München, News heute: Hoffenheim-Job "einfacher" für Nagelsmann

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München hat seine Aufgabe beim FCB mit der Zeit in Hoffenheim verglichen und erklärt, warum Borussia Dortmund in den letzten Jahren im Meisterschaftskampf nicht mithalten konnte.

"Ehrlich gesagt ist es schwierig, einen erfolgreichen Klub zu übernehmen", sagte der 34-Jährige gegenüber der Funke Mediengruppe. Nagelsmann hatte die Bayern in diesem Sommer übernommen, zuvor war er in der Bundesliga Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim und ab 2019 von RB Leipzig.

"Wenn wir nicht Meister werden, wird auf dich mit dem Finger gezeigt: Da, der Erste, der es seit neun Jahren nicht geschafft hat", erklärte Nagelsmann. Sein Fazit: "Ich empfand es als einfacher, Hoffenheim auf einem Abstiegsplatz zu übernehmen und dann nach oben zu führen."

Dazu kommt, dass die Bayern unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick große Erfolge feiern konnten und in der Saison 2019/2020 das historische Sextuple gewannen. "Eine Belastung ist das für mich nicht. Aber nach so vielen Titeln entsteht in einem Verein auch ein gewisser Anspruch", gab Flicks Nachfolger zu. "Für mich ist wichtig, dass ich diesem Anspruch und auch der Ablöse gerecht werde." Die Bayern hatten Nagelsmann aus seinem Vertrag in Leipzig herausgekauft, die Ablöse soll dem Vernehmen nach bis zu 25 Millionen Euro betragen haben.

Den zehnten Meistertitel in Folge könnte den Bayern der BVB streitig machen, derzeit liegt die Borussia in der Tabelle einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus München. "Dortmund ist immer ein Hauptkonkurrent. Dort wird gut in den Kader investiert, sie haben gute Entscheidungsträger in einem äußerst emotionalen Klub", lobte Nagelsmann. "Das Gesamtpaket von der Kaderqualität und den Fans im Stadion macht es nie leicht, gegen sie erfolgreich zu spielen."

Trotzdem konnten die Bayern den schwarz-gelben Konkurrenten seit 2012 immer hinter sich halten. "Am Ende hat es aber in den vergangenen Jahren immer nur ein Verein geschafft, das hohe Niveau über die ganze Saison zu halten: der FC Bayern", erklärte Nagelsmann. Bei den anderen Klubs sei früher oder später immer eine Schwächephase gekommen, "weil die Spieler vielleicht noch zu jung sind oder nicht das Topklassenniveau haben."