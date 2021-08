Tolisso soll den FCB für einen Neuzugang verlassen und bei Gladbach drohen namhafte Ausfälle zum Bundesliga-Start. Alle News zu den Bayern heute.

Der FC Bayern München am Dienstag vor Saisonstart der Bundesliga. Alle News und Entwicklungen zum Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln findet Ihr zudem alle Infos der vergangenen Tage.

FC Bayern München: Alphonso Davies wohl fit für Gladbach

Neu-Trainer Julian Nagelsmann kann beim Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach wohl auf Alphonso Davies bauen.

Wie die Bild berichtet, ist der Außenverteidiger nach seiner schweren Verletzung im Gold Cup rechtzeitig für das Eröffnungsspiel fit geworden.

Am Montag hatte Davies erstmals wieder das gesamte Teamtraining bei den Münchnern absolviert, nachdem er viereinhalb Wochen mit einem Bänderriss im linken Sprunggelenk gefehlt hatte.

Neben Davies war auch Kingsley Coman ins Training zurückgekehrt, der Franzose hatte sich in der Vorbereitung gegen Neapel eine Rippen-Prellung zugezogen und konnte daraufhin fast zwei Wochen nur individuell trainieren.

FC Bayern: Matthäus rät FCB zu Ribery-Verpflichtung

Lothar Matthäus hat dem FC Bayern dazu geraten, Ex-Star Franck Ribery wieder unter Vertrag zu nehmen.

"Sollten die Bayern keinen Flügelspieler finden, den sie verpflichten wollen und können, würde ich übrigens auf jeden Fall über einen Einjahres-Vertrag für Franck Ribery nachdenken", schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

"Dass man dann natürlich nicht jede Woche zwei Spiele über 90 Minuten bestreiten kann, ist klar", meint Matthäus, der selbst mit 39 Jahren noch für die Bayern auflief. "Aber Franck ist noch fit, wäre in der Kabine ein sehr positiver Faktor und wer in Italien in 29 Ligaspielen zum Einsatz gekommen ist, der kann auch in der Bundesliga noch eine gute Rolle spielen."

Zuletzt machten Gerüchte um eine Ribery-Rückkehr nach München die Runde, die Verantwortlichen sollen sich jedoch uneinig sein.

FC Bayern München: Vorstandsetage stimmt wohl über Wechsel von Sabitzer ab - Tolisso muss Weg freimachen

Der Vorstandsetage des FC Bayern München liegt wohl ein Deal für die Verpflichtung von RB Leipzigs Marcel Sabitzer zur Abstimmung bereit. Das berichtet die Bild .

Demnach sollen die Münchener bereit sein, die geforderten 18 Millionen Euro Ablöse für Sabitzer an RB zu überweisen. Allerdings müssten wohl zuerst Spieler den Verein verlassen.

Heißester Kandidat auf einen Abgang beim FCB ist dem Bericht nach Corentin Tolisso, der schon länger mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht wird. Juventus Turin, West Ham, Arsenal und Manchester United sollen interessiert sein.

Dabei wollen die Verantwortlichen den Franzosen auf keinen Fall für unter zehn Millionen Euro gehen lassen, heißt es.

Tolisso war 2017 für 41,5 Millionen Euro aus Lyon an die Säbener Straße gewechselt, aufgrund anhaltender Verletzungen absolvierte er aber nur insgesamt 96 Partien für den Rekordmeister. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Gladbach zum Bundesliga-Start gegen den FC Bayern ohne Embolo und Zakaria - Duo fraglich

Borussia Mönchengladbach muss zum Bundesliga-Start gegen Bayern München womöglich auf ein Quartett verzichten. Für Breel Embolo (Muskelsehnenverletzung) und Denis Zakaria (Corona) komme die Partie definitiv zu früh, sagte Trainer Adi Hütter nach dem 1:0 (1:0) in der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Kaiserslautern: "Bei Marcus Thuram und bei Ramy Bensebaini ist noch ein großes Fragezeichen. Wir werden schauen müssen, welche Spieler wir am Freitag zur Verfügung haben."

Mit seiner Premiere als Trainer der Borussia war der Österreicher zufrieden, auch weil ein Deja-Vu ausblieb. "Ich glaube schon, dass wir verdient gewonnen haben. Ich bin schon schlechter gestartet in Deutschland, deshalb bin ich sehr glücklich", sagte Hütter mit einem breiten Grinsen. Bei seinem Debüt bei Eintracht Frankfurt war er im Jahr 2018 in der ersten Pokalrunde beim Regionalligisten SSV Ulm ausgeschieden.

Bis zum Spiel gegen Bayern am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) müsse sich sein Team allerdings in einigen Bereichen steigern. "Was die Summe der Torchancen angeht, müssen wir das Spiel früher entscheiden", so Hütter: "Das müssen wir uns ankreiden." Gegen den Rekordmeister könne einem anders als gegen den Drittligisten eine so schwache Chancenverwertung "auf den Kopf fallen".

Quelle: SID

FC Bayern: Die kommenden Spiele