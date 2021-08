Der DFL Supercup: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM

Der Supercup ist das erste Duell zwischen dem BVB und den Bayern in dieser Saison. Wo Ihr den Kracher verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Im diesjährigen DFL Supercup treffen zum wiederholten Male Borussia Dortmund und der FC Bayern München aufeinander. Bereits siebenmal duellierten sich die beiden in diesem Wettbewerb, viermal blieb der deutsche Rekordmeister siegreich, dreimal konnte der BVB gewinnen. Am 17. August bittet Dortmund um 20.30 Uhr im heimischen Signal Iduna Park erneut zum Tanz.

Der BVB feierte einen furiosen Saisonstart. Mit 5:2 fegte Schwarz-Gelb zum Bundesliga-Auftakt Eintracht Frankfurt aus dem Stadion. Überragender Mann war abermals Erling Haaland, der an allen fünf Treffern direkt beteiligt war. Der neue Trainer Marco Rose kann nun seinen ersten Titel mit seinem neuen Verein holen.

Selbiges gilt auch für Julian Nagelsmann, der ebenfalls neu beim FC Bayern München ist. Ein Titel blieb ihm bislang sowohl mit der TSG 1899 Hoffenheim als auch mit RB Leipzig verwehrt. Mit dem deutschen Rekordmeister wird der ehrgeizige Münchner nun seinen ersten Titel holen wollen. Und das ausgerechnet im deutschen Klassiker gegen den BVB. Allerdings scheint der Motor der Bayern noch zu stottern, einer holprigen Vorbereitung folgte zwar eine sehenswerte Partie gegen Borussia Mönchengladbach (1:1), in der das Resultat aber nicht befriedigend war.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München - Alle Infos zum DFL Supercup im Überblick

Wettbewerb DFL Supercup Begegnung FC Bayern vs. Borussia Dortmund Anpfiff 17. August - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München im Fernsehen - Wer überträgt den Supercup?

Der DFL Supercup wird in diesem Jahr im Free-TV bei Sat.1 ausgestrahlt. Das Angebot ist kostenlos.

Allerdings gibt es das Duell zwischen dem BVB und den Bayern auch im kostenpflichtigen Fernsehen zu sehen. Sky konnte sich die Rechte sichern und wird die Begegnung ebenfalls übertragen.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Der Supercup im Free-TV

Bei Sat.1 startet die Übertragung bereits um 20.05 Uhr, also ca. eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie. Moderator Matthias Opdenhövel wird vor Spielbeginn Vorberichte und Interviews liefern.

Die national bekannte Stimme von Wolff-Christoph Fuss wird während der Partie am Mikrofon zu hören sein.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV

Im Gegensatz zu Sat.1 startet bei Sky die Übertragung exakt 30 Minuten vor Anpfiff um genau 20 Uhr. Dort gibt es ebenfalls einige Analysen vor dem Duell zu sehen sowie einige Stimmen zu der Begegnung.

Martin Groß wird das Aufeinandertreffen als Kommentator begleiten. Allerdings ist das gesamte Angebot von Sky nicht kostenlos. Welche Modelle genau angeboten werden, wird hier erklärt.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Der DFL Supercup im LIVE-STREAM

Solltet Ihr das Spiel nicht am Fernsehgerät verfolgen können, schaffen die LIVE-STREAMs von Sat.1 und Sky Abhilfe.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München heute live - der kostenlose LIVE-STREAM bei Sat.1

Denn Sat.1 überträgt die Begegnung auch live ins Internet. Den kostenlosen LIVE-STREAM findet Ihr unter diesem Link .

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München - der DFL Supercup als LIVE-STREAM bei Sky

Während das Angebot von Sat.1 kostenlos ist, kostet Sky etwas. Denn wie das Fernsehangebot ist auch das LIVE-STREAM-Angebot kostenpflichtig.

Die schnellste Art und Weise stellt im Grunde das Angebot von Sky Ticket dar, da Ihr dafür kein etwaiges Drittgerät benötigt. Nach Abschluss des Deals könnt Ihr direkt mit dem Streaming loslegen. Wie das ganze aussieht, erfahrt Ihr hier.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Die Supercup-Sieger seit 2010

Saison Sieger 2010/2011 FC Bayern München 2011/2012 FC Schalke 04 2012/2013 FC Bayern München 2013/2014 Borussia Dortmund 2014/2015 Borussia Dortmund 2015/2016 VfL Wolfsburg 2016/2017 FC Bayern München 2017/2018 FC Bayern München 2018/2019 FC Bayern München 2019/2020 Borussia Dortmund 2020/2021 FC Bayern München 2021/2022 Borussia Dortmund (Pokalsieger) vs. FC Bayern München (Meister)

Bundesliga am Samstag verpasst? Die Übertragung der Highlights auf DAZN

Zwar wird DAZN in Zukunft nicht die Highlight von allen Bundesliga-Partien zur Verfügung stellen können. Allerdings werden Samstags ab 17.30 Uhr alle Höhepunkte der Nachmittagsspiele auf der Streamingplattform bereit gestellt. Zusätzlich hat sich DAZN auch die Übertragungsrechte an mehreren Bundesliga-Spielen in voller Länge sichern können.

Aber es gibt nicht nur die deutsche Bundesliga bei DAZN zu sehen, auch die französische Ligue 1, italienische Serie A und spanische LaLiga gehören zum DAZN-Programm. Das ganze ist aber nicht kostenlos. Ein monatliches Abonnement liegt bei 14,99 Euro. Für ein Jahresabo wären einmalig 149,99 Euro fällig, was umgerechnet 12,50 Euro pro Monat wären. Solltet Ihr Euch noch nicht sicher sein, könnt Ihr das ganze Programm mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link hierzu findet Ihr hier.

FC Bayern vs. BVB live - TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV Sat.1 Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sat.1 / Sky

FC Bayern vs. BVB heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Mögliche Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Stanisic, Nianzou, Süle, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Mögliche Aufstellung von Borussia Dortmund:

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Bellingham, Dahoud, Reyna - Malen, Haaland, Reus