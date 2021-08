Der auch vom FC Bayern umworbene Außenverteidiger Denzel Dumfries hat einen neuen Klub gefunden. Alle Infos rund um den FCB heute gibt es hier.

Der FC Bayern München heute am Sonntag. Alle News rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern, News heute: Bayern-Kandidat Dumfries unterschreibt bei Inter

Der auch vom FC Bayern München umworbene Rechtsverteidiger Denzel Dumfries wechselt zu Inter Mailand. Der italienische Meister gab die Verpflichtung des Niederländers am späten Samstagabend bekannt.

Laut niederländischen Medienberichten bezahlt Inter eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro an Dumfries bisherigen Klub PSV Eindhoven. Der 25-Jährige hatte sich durch starke Leistungen bei der EM in den Fokus internationaler Topklubs gespielt. Auch die Bayern sollen starkes Interesse gehabt haben. Bei Inter schließt Dumfries die Lücke, die Achraf Hakimi durch seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain hinterlassen hat.

FC Bayern, News heute: Erfolgreiches Real-Debüt für Alaba

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Madrilenen siegten beim Debüt des langjährigen Bayern-Spielers David Alaba bei Deportivo Alaves mit 4:1 (0:0).

Torjäger Karim Benzema mit einem Doppelpack (48., 62.), Nacho (56.) und Vinicius Junior (90.+2) erzielten die Treffer für Real, bei denen der Anfang Juli aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Toni Kroos aufgrund einer Schambeinentzündung nicht im Aufgebot stand.

Trainer Carlo Ancelotti, der nach sechs Jahren auf die Madrider Trainerbank zurückgekehrt war, konnte mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Alaves war das bessere Team, Pere Pons verpasste die Führung für den Außenseiter (37.).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Königlichen viel dominanter, der Treffer von Urgestein Nacho, der bereits seit 20 Jahren für Real spielt, war dann schon die Vorentscheidung. Joselu erzielte per Foulelfmeter (65.) den Ehrentreffer für die Gastgeber.

Quelle: SID

FC Bayern, News heute: Tauscht der FCB Tolisso gegen Bellerin?

Beim FC Bayern könnte es bis zum Ende der Transferperiode in rund zwei Wochen noch zu einem Spielertausch kommen. Wie das Portal Calciomercato berichtet, zieht der Rekordmeister einen Transfer von Corentin Tolisso zum FC Arsenal in Betracht. Im Gegenzug soll der Spanier Hector Bellerin nach München wechseln.

Der verletzungsanfällige Tolisso soll bei den Bayern auf der Streichliste stehen, gleichzeitig sucht der Klub nach Verstärkungen auf der Position des Rechtsverteidigers. Diese habe man in Bellerin entdeckt. Zuletzt waren bereits Berichte aufgetaucht, wonach sich Arsenal mit Tolisso beschäftigen soll.

FC Bayern, News heute: RB-Trainer Marsch zweifelt an Sabitzer-Verbleib

Trainer Jesse Marsch vom Bundesligisten RB Leipzig kann weiterhin nicht fest mit dem österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer planen.

"Er ist in den letzten Jahren eine wichtige Figur in diesem Klub geworden. Aber es ist schwierig, einen Spieler zu halten, wenn er nicht bleiben will", sagte Marsch im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung .

Sabitzer wird seit einer Weile mit Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht. "Ich kann verstehen, dass er sich Gedanken macht, wenn es heißt, dass ein Klub wie Bayern Interesse hat, und das ist nur einer von vielen Klubs", sagte Marsch: "Wir haben gute Gespräche gehabt. Wir sind beide reif genug und uns im Klaren darüber, dass sich die Situation ändern oder gleich bleiben kann."

FC Bayern München heute: Die kommenden Spiele des FCB