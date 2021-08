Corentin Tolisso darf weiterhin bei Bayern München bleiben, außerdem alle Infos zum Bundesliga-Start gegen Gladbach. Alle News zum FCB heute.

Der FC Bayern München am Freitag vor dem Saisonstart der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Alle News und Entwicklungen zum Rekordmeister gibt es hier.

FCB-News: Salihamidzic dementiert Aussortierung von Tolisso

Hasan Salihamidzic hat einen Bericht dementiert, wonach Corentin Tolisso beim FC Bayern nicht mehr Teil der Pläne von Julian Nagelsmann sei. "Das ist falsch", sagte der Sportvorstand im Interview mit der tz .

Zuvor hatte die L'Equipe berichtet, dass mit Tolisso aussortiert wurde. Demnach würde der Rekordmeister bereits ab einer Ablösesumme von zehn Millionen Euro gesprächsbereit sein. Dem kicker zufolge wäre der 27-Jähriger neben Bouna Sarr und Michael Cuisance einer von drei Spielern, die in diesem Sommer die Freigabe erhalten würden.

Als Interessenten wurden Juventus Turin, Manchester United, Arsenal und West Ham United genannt. Im Falle eines Transfers des französischen Nationalspielers könnten die Münchner die Verpflichtung von Marcel Sabitzer realisieren, der angeblich beim FCB ganz oben auf der Liste steht.

FC Bayern: Jamal Musiala rudert nach Löw-Kritik zurück

FC Bayerns Jamal Musiala hätte nach eigenen Angaben gerne mehr beim EM-Achtelfinale des DFB-Teams gegen England im Wembley-Stadion gespielt. Nach der vermeintlichen Kritik am ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw ruderte er nun zurück.

"Ich wollte sicherlich keine Kritik an Joachim Löw äußern. Ich habe großen Respekt vor ihm. Also alles cool und entspannt", sagte Musiala bei Sport1. Stattdessen sei er froh über die Erfahrungen, "die ich als junger Spieler bei der EM in jungen Jahren machen konnte, werde ich nie vergessen."

Wer zeigt / überträgt M'Gladbach vs. FC Bayern München live? Der Bundesliga-Start im TV und LIVE-STREAM

Nach knapp drei Monaten Sommerpause ist die Bundesliga zurück! Die Saison 2021/22 öffnet ihre Türen und hat gleich zum Auftakt einen echten Klassiker parat: Das Eröffnungsspiel bestreiten nämlich Borussia Mönchengladbach und Meister FC Bayern München. Am Freitag (13. August) um 20.30 Uhr erfolgt der Anstoß im Borussia-Park.

