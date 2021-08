FC Bayern München, News: Neuhaus befeuert Gerüchte, Effenberg rät Sabitzer zu Leipzig-Verbleib - der FCB heute

Stefan Effenberg würde Marcel Sabitzer zu einem Verbleib bei RB Leipzig raten, Julian Nagelsmann denkt schon an den BVB. Der FC Bayern heute.

Der FC Bayern München am Samstag, einen Tag nach dem Saisonstart der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Alle News und Entwicklungen zum Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Transfers: Effenberg rät Sabitzer von FCB-Wechsel ab

Der frühere Bayern-Spieler Stefan Effenberg würde Leipzigs Mittelfeldmann Marcel Sabitzer von einem Wechsel an die Säbener Straße abraten.

"Ich würde mir wünschen, dass er bis zu seinem Vertragsende im kommenden Jahr in Leipzig bleibt, sich jetzt hinstellt und sagt: 'Ich bin hier Kapitän und ein wichtiger Baustein'. Ich habe die große Hoffnung, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen – deshalb werde ich meinen Vertrag erfüllen und vielleicht im kommenden Jahr den Verein wechseln", schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei t-online.de.

Der Champions-League-Sieger von 2001 weiter: "Was Sabitzer nicht vergessen darf: Es gibt auch genug Beispiele von Spielern, die sich bei Bayern nicht entwickelt und durchgesetzt haben. Sabitzer wird in der Offensive nicht so extrem gebraucht wie der bereits gewechselte Upamecano in der Abwehr – die Voraussetzungen sind also ganz andere."

FC Bayern München nach 1:1 gegen Gladbach: Nagelsmann peilt Supercup-Sieg an

Trainer Julian Nagelsmann will seinen ersten Sieg als Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München unbedingt im Supercup bei Pokalsieger Borussia Dortmund einfahren. "Wir hätten gerne gewonnen. Jetzt müssen wir es am Dienstag richten", sagte Nagelsmann nach dem 1:1 (1:1) zum Start der 59. Saison der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach.

Ohne zahlreiche Nationalspieler war den Bayern auch in vier Vorbereitungsspielen kein Sieg geglückt (drei Niederlagen). Unzufrieden war Nagelsmann mit dem Saisonauftakt im Borussia-Park aber nicht. "Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Beide Teams hatten die Chance, vier oder fünf Tore zu machen", sagte der 34-Jährige.

FC Bayern München, News: Leon Goretzka spricht über strittige Nicht-Elfer-Entscheidungen gegen Gladbach

Bayern-Star Leon Goretzka hat sich im Anschluss an das 1:1 im Bundesliga-Auftaktspiel bei Borussia Mönchengladbach über die beiden strittigen Szenen im Strafraum des FCB in der Schlussphase geäußert.

Zur ersten jener Szenen aus der 81. Minute, als Dayot Upamecano Marcus Thuram mit einer leichten Berührung zu Fall brachte, sagte Goretzka bei DAZN : "Ich glaube, da können wir uns nicht beschweren, wenn der gepfiffen wird."

Schiedsrichter Marco Fritz sah hier jedoch ebenso von einem Elfmeterpfiff ab wie wenige Augenblicke später, als erneut Upamecano dafür sorgte, dass Thuram im Sechzehner zu Boden ging. Hier betonte Goretzka allerdings, dass er auch nicht auf Strafstoß entschieden hätte.

FC Bayern heute: Gladbach und FCB trennen sich 1:1 zum Bundesligastart

Titelverteidiger Bayern München hat unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann einen perfekten Start in die 59. Saison der Bundesliga verpasst. Der über weite Strecken überlegene deutsche Rekordmeister musste sich in einem temporeichen Klassiker bei Borussia Mönchengladbach trotz zahlreicher Chancen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Der bärenstarke Torhüter Yann Sommer hielt den Punkt für die Gastgeber fest.

Nagelsmann wartet damit weiterhin auf seinen ersten Erfolg als Bayern-Trainer. Dafür hielt unter den Augen des neuen Bundestrainers Hansi Flick eine andere Serie. Der amtierende Meister blieb auch im 20. Saisoneröffnungsspiel seit 2002/03 ohne Niederlage. Diese verhinderte Weltfußballer Robert Lewandowski mit seinem Ausgleich (42.) nach dem Rückstand durch Alassane Plea (10.). Unter Flick hatten die Münchner ihre beiden Gastspiele im Borussia-Park verloren.

Bayern München, Transfers: FCB schon mit Marcel Sabitzer einig?

Der FC Bayern München ist sich offenbar schon mit Marcel Sabitzer über einen Transfer noch in diesem Sommer einig . Das geht aus der neuesten Ausgabe des Bild -Podcast "Bayern-Insider" hervor.

Demnach gehe es für den deutschen Rekordmeister nur noch in den Verhandlungen mit RB Leipzig über die Ablösesumme für den österreichischen Nationalspieler, dessen Vertrag bei RB 2022 ausläuft. Die Sachsen fordern wohl zwischen 18 und 20 Millionen Euro für den 27-jährigen Mittelfeldspieler.

Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass der Bayern-Vorstand um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn intern bereits einer Zahlung von 18 Millionen Euro zugestimmt hätte. Dafür müssten jedoch noch Spieler den Rekordmeister verlassen. Der kicker hatte indes berichtet, den Bayern-Verantwortlichen fehle bei Sabitzer die "einhellige Überzeugung".

Bayern München heute: Karim Adeyemi schließt Rückkehr zum FCB nicht aus

Karim Adeyemi hat im Interview mit dem kicker auf seine Zeit in den Münchner Jugendklubs zurückgeblickt. Der Salzburg-Profi war 2018 von der SpVgg Unterhaching nach Österreich gewechselt.

Adeyemi musste die Jugend des FC Bayern 2011 nach zwei Jahren verlassen. "So genau kann ich mich daran gar nicht erinnern. Bayern hatte entschieden, mich auszusortieren", sagte der deutsche U21-Nationalspieler.

Im Anschluss kehrte er zum TSV Forstenried zurück. "Ich war ein Kind und wollte einfach Fußball spielen. Und hatte diese Freude bei meinem Heimatverein schnell wiedergefunden", erklärte er.

Von Unterhaching wechselte er später für 3,35 Millionen Euro nach Österreich. Am Anfang habe er jedoch Angst gehabt, die Heimat zu verlassen. "Mir war wichtig, dass ich mich nicht so weit von zu Hause entferne. Von München nach Salzburg sind es ja nur anderthalb Stunden. Deswegen hat das super gepasst."

Einen Groll gegen den Ex-Verein hegt er nicht: "Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern aufgrund meiner Zeit dort nicht mehr mag oder so was." Eine Rückkehr will er daher nicht ausschließen .

Zunächst will er sich aber bei Red Bull Salzburg beweisen. "Mir ist es gerade wirklich wichtig, wie die kommende Saison läuft. Was in den nächsten Jahren passiert, werden wir sehen. Wenn es so weit ist, wird der nächste Schritt eingeleitet. Oder auch nicht", sagte Adeyemi.

FC Bayern München, News: Berater soll Robert Lewandowski bei Chelsea angeboten haben

Robert Lewandowski ist in dieser Transferperiode offenbar dem FC Chelsea angeboten worden . Das behauptet Bild -Journalist Christian Falk in seinem Podcast "Bayern-Insider".

Demnach habe Lewandowskis Berater Pini Zahavi bei den Blues vorgefühlt. 80 Millionen Euro hätten die Londoner bieten sollen.

Angeblich habe Chelsea dies jedoch abgelehnt. Zu hoch sei die Summe für den 32 -jährigen Polen. Stattdessen verpflichteten sie den vier Jahre jüngeren Romelu Lukaku von Inter für 115 Millionen Euro.

FC Bayern heute: Julian Nagelsmann drängt intern wohl auf Transfers

Julian Nagelsmann ist mit dem dünnen Kader des FC Bayern offenbar nicht zufrieden . Der neue Trainer wünsche sich einem Bericht der Bild zufolge Verstärkungen.

Demnach habe der 34-Jährige intern Druck auf die Verantwortlichen in Sachen Transfers gemacht. Mit öffentlichen Forderungen hielt er sich bislang jedoch zurück: "Wir werden nach wie vor den Transfermarkt durchforsten, ob etwas Sinn macht oder nicht", sagte er zuletzt auf der Pressekonferenz.

Nagelsmann konnte in der Vorbereitung noch nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Die Nationalspieler stiegen erst nach dem EM-Urlaub verspätet ins Training ein. Hinzu kamen immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle - gerade im Defensivverbund. Nach Alphonso Davies und Lucas Hernandez erwischte es nun auch noch Benjamin Pavard, der bis zu vier Wochen ausfällt.

FC Bayern München, News: Florian Neuhaus befeuert Gerüchte

Borussia Mönchengladbachs Florian Neuhaus hat die Gerüchte über einen möglichen Wechsel innerhalb der Bundesliga befeuert . Der Nationalspieler wurde bereits mehrmals mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Jeder weiß, dass es im Fußball sehr schnell gehen kann", sagte der 24-Jährige im Interview mit Sportbuzzer . Neuhaus stammt aus der Nähe von München und durchlief beim Stadtrivalen 1860 München die Jugendmannschaften.

Neuhaus fügte jedoch auch an, dass er davon ausgehe, dass er Gladbach in dieser Saison erhalten bleibe. Gleiches gab am Donnerstag Sportdirektor Max Eberl bei einer Pressekonferenz zu Protokoll. "Flo Neuhaus wird in dieser Saison bei uns spielen."

Mehreren Medienberichten zufolge soll es zwischen den FC Bayern und Neuhaus jedoch schon Kontakt gegeben haben. Die Sport Bild berichtet, dass er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro in seinem Vertrag habe. Dieser läuft noch bis 2024.

Zu den Gerüchten um einen Transfer zum Rekordmeister äußerte sich Neuhaus bislang immer defensiv. Im Interview mit Goal und SPOX im vergangenen November gab er an: "Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein. Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan."

