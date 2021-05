FC Bayern: Georginio Wijnaldums Berater öffnet Tür für möglichen Wechsel von Liverpool zum FCB

Georginio Wijnaldum ist ablösefrei und nicht zuletzt deshalb heiß begehrt. Schlägt im Sommer etwa der FC Bayern beim Liverpool-Star zu?

Der Berater von Georginio Wijnaldum hat die Tür für einen möglichen Wechsel des Niederländers vom FC Liverpool zum FC Bayern München geöffnet.

Im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" sagte Humphry Nijman: "Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen. Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen."

Bereits in der vergangenen Woche berichtete das Portal Anfield Central, dass sich Neu-Trainer Julian Nagelsmann für eine Verpflichtung Wijnaldums stark gemacht haben soll und er auf der Wunschliste der Münchner stehe.

Als Favorit auf eine Verpflichtung galt bislang der FC Barcelona, der mit Ronald Koeman ebenfalls einen großen Befürworter des 30-Jährigen in seinen Reihen hat. Ein Angebot von Inter hat er dagegen offenbar bereits abgelehnt.

FC Bayern: Wijnaldum hat hohe Gehaltsforderungen

Neben den Münchnern wurden zuletzt auch PSG und Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt, die beiden Klubs sollen aber von den Gehaltsforderungen Wijnaldums abgeschreckt sein. Angeblich hofft er bei seinem neuen Arbeitgeber auf eine Verdopplung seines derzeitigen Salärs von rund 90.000 Pfund pro Woche.

Mitte April hatte die Münchner Abendzeitung berichtet, dass Wijnaldum dem FC Bayern angeboten worden sei. Aufgrund seines Alters und Gehaltsniveaus soll man sich damals aber auf Gladbachs Florian Neuhaus fokussiert haben, der sich mittlerweile wohl jedoch dazu entschieden hat, die Borussia im Sommer nicht zu verlassen.

Wijnaldum läuft seit 2016 für die Reds auf und ist fester Bestandteil der Startelf von Jürgen Klopp. In dieser Saison kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf 33 Einsätze in der Premier League, in denen er zwei Tore erzielte.