FC Bayern München, News und Gerüchte: FC Bayern mit Rekord ins CL-Achtelfinale, Coman fällt vorerst aus

Mit einem 3:1 über Tottenham Hotspur hat der FC Bayern die Gruppenphase der Champions League perfekt überstanden. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der FC Bayern hat gegen Tottenham in der mit 3:1 gewonnen und dadurch 18 Punkte aus sechs Spielen geholt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick stellte damit einen Rekord auf.

Beim Heimsieg gegen die Spurs gab es aber auch schlechte Nachrichten für die Münchner, denn Kingsley Coman zog sich eine Knieverletzung zu. Wie lange der Franzose ausfallen wird, steht jedoch noch nicht genau fest.

Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge warnt, David Alaba von Beratern angeblich bei und Barca angeboten und: Highlights und Noten zum Tottenham-Spiel.

Der am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge warnt: "Sind in eine Schieflage geraten"

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat vor dem 3:1-Sieg gegen Tottenham in der Champions League zur unbefriedigenden Situation in der Stellung genommen und vor allem in der Offensive eine Verbesserung eingefordert.

"Wir sind ein bisschen in eine Schieflage geraten. Der Tabellenplatz sieben ist ungewohnt für Bayern München und sicherlich auch nicht zufriedenstellend. Das gilt es zu ändern", sagte Rummenigge bei Sky .

FC Bayern: Rummenigge bemängelt schlechte Chancenverwertung

Inbesondere die Chancenverwertung bemängelte der Bayern-Boss bei den beiden 1:2-Niederlagen gegen und : "Wir müssen jetzt konzentriert und motiviert spielen und vor allem aus unseren Torchancen, von denen wir ja wahnsinnig viele hatten, einfach mehr rausholen."

Nach 14 Spieltagen stehen die Münchner nur auf Platz sieben - letztmals belegte der FCB zu einem solchen Zeitpunkt in der Saison 1994/95 eine schlechtere Platzierung. Der Rückstand auf Tabellenführer Gladbach beträgt bereits sieben Punkte.

Glück im Unglück für Bayerns leidgeprüften Kingsley Coman: "Als ich in seine Augen sah, habe ich mich erschrocken"

Die Verletzungshistorie von Kingsley Coman ist um ein unglückliches Kapitel reicher. Immerhin bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht. Hier geht's zur Hintergrund-Story von Dennis Melzer.

VIDEO-Highlights, Champions League: FC Bayern München - 3:1

"Haben wieder einen Anflug von Pech gespürt"- die Stimmen zum CL-Sieg des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur

Die Stimmen zum Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Tottenham:

Thomas Müller ...

... über den Sieg: Wir wollen auf jeden Fall gewinnen, um uns selbst zu zeigen, dass das, was wir machen, richtig ist. Wir haben auch heute wieder einen Anflug von Pech gespürt, aber haben es trotzdem durchgezogen. Wir haben gesagt, dass wir die letzten vier Spiele vor der Winterpause gewinnen wollen. Es ist extrem wichtig, dass wir diese Serie heute eingeläutet haben.

... zur Verletzung von Kingsley Coman: Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt reinkommen muss. Ich hoffe das Beste für Kingsley, aber das sah nicht gut aus.

FC Bayern München - Tottenham, Noten: Die FCB-Stars in der Einzelkritik

Der FC Bayern gewinnt gegen die Spurs auch das sechste Spiel in der CL-Gruppenphase. Alphonso Davies verdient sich dabei die Bestnote

Alle Spiele in der Gruppenphase der Champions League sind gespielt, da steht natürlich das Achtelfinale an. Doch bevor die noch 16 noch verbliebenen Teams gegeneinander antreten können, steht die Auslosung zum Achtelfinale 2019/2020 an. Aus sind schon sicher in der K.o.-Phase vertreten: Der FC Bayern München, und . Doch wann ist die Auslosung, hier erfahrt Ihr alles.

Champions League: FC Bayern München gewinnt gegen Tottenham Hotspur und holt Rekord - aber verliert Coman

Rekord aufgestellt, Ergebniskrise überwunden - aber Kingsley Coman verloren: Bayern München ist in der Champions League seine angestrebte "Initialzündung" geglückt. Mit einem souveränen 3:1 (2:1) gegen Tottenham Hotspur beendete der Rekordmeister als erste deutsche und insgesamt siebte Mannschaft die Vorrunde der Königsklasse mit sechs Siegen in sechs Spielen. Zugleich gingen die Münchner nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga wieder als Sieger vom Feld.

FC Bayern: David Alaba von Beratern angeblich bei Real Madrid und Barca angeboten

Linksverteidiger David Alaba vom FC Bayern ist einem Bericht der Sport Bild zufolge von externen Beratern "offensiv" bei mehreren Topklubs angeboten worden.

Konkret soll es sich dabei um Real Madrid und den handeln.

Alaba selbst, dessen Vertrag bei Bayern noch bis 2021 läuft, kann sich einen Verbleib in München durchaus vorstellen, will dafür aber bei der nächsten Verlängerung zu den Top-Verdienern aufsteigen.