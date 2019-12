FC Bayern München, News und Gerüchte: Müller und Thiago vor Abschied?

Verlassen Thomas Müller und Thiago den FC Bayern im Sommer? Außerdem: neue Informationen zur Trainerzukunft. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der bereitet sich auf die letzen Spiele der -Hinrunde vor. Nach dem Duell gegen Wolfsburg soll dann wohl auch endgültig die Trainerfrage geklärt sein.

Thomas Müller und Thiago liebäugeln derweil offenbar mit einem Abschied vom deutschen Rekordmeister im Sommer.

Thomas Müller und Thiago ziehen Abschied vom FC Bayern in Erwägung

Die Zukunft von Thomas Müller und Thiago beim FC Bayern ist angeblich offen. Einem Bericht der Sport Bild zufolge beschäftigen sich beide Spieler mit einem Abschied vom Rekordmeister.

Unter Interimstrainer Hansi Flick ist Thiago des Öfteren zweite Wahl, der Spanier ist angeblich unzufrieden. Sollte sich daran im weiteren Saisonverlauf nichts ändern, könnte der 28-Jährige eine Rückkehr nach anpeilen. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2021 aus.

Bayern-Boss Rummenigge: Trainerentscheidung nach letztem Spiel 2019

Die Führungsriege von Bayern München will kurz nach dem letzten Hinrundenspiel entscheiden, ob Hansi Flick auch nach der Winterpause noch Cheftrainer des Rekordmeisters ist.

"Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild.

Holt der FC Bayern München Tete von ?

Bayern München zeigt offenbar starkes Interessen am jungen Stürmer Tete von Schachtjor Donezk. Berater Pablo Bueno erklärte dem Onlineportal GauchaZH, das zur brasilianischen Mediengruppe RBS gehört, der FCB sei bereit, die geforderte Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro für den 19-Jährigen zu zahlen.

Tete ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Er kann sowohl beide Flügelpositionen bekleiden, als auch in der Spitze auflaufen. In der laufenden Saison erzielte der U20-Nationalspieler Brasiliens vier Tore in 16 Pflichtspielen. Dazu lieferte er noch drei Assists.

Käme der Deal in der genannten Größenordnung zustande, gingen angeblich noch rund 8,5 Millionen Euro an Tetes Ex-Klub Gremio Porto Alegre. Von dort war er im Januar noch Donezk gewechselt. Sein Vertrag beim ukrainischen Top-Klub läuft noch bis Ende 2023.

Neben Bayern München gelten die Serie-A-Vertreter und ebenfalls als interessiert.

FC Bayern München wohl an -Talent interessiert - ebenfalls dran

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Kai Kennedy von den Glasgow Rangers. Das berichtet Daily Record.

Das 17-jährige Talent hat bei den Rangers noch einen Vertrag bis 2021 und trainiert bereits regelmäßig unter Steven Gerrard bei den Profis. Sein Debüt dort steht jedoch noch aus.

Neben den Bayern, bei denen Kennedy wohl behutsam über die Jugend oder zweite Mannschaft aufgebaut werden würde, sollen auch Manchester City und die AS Rom Interesse zeigen.