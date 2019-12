FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel-Berater äußert sich zu Wechselgerüchten, "leichte Entwarnung" bei Corentin Tolisso und Jerome Boateng

Während Manuel Neuer offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, äußert sich der Berater von Nübel zu den Wechselgerüchten. Alles zum FCB.

Der ist nach der Niederlage in Mönchengladbach auf den siebten Tabellenplatz in der abgerutscht.

Dennoch gibt es gute Neuigkeiten von der Säbener Straße. So konnte der FC Bayern nach den Verletzungen von Tolisso und Boateng "leichte Entwarnung" geben und Keeper Manuel Neuer steht angeblich vor einer Vertragsverlängerung. Letzteres könnte auch Auswirkungen auf einen möglichen Wechsel von Schalke-Keeper Alexander Nübel haben.

Außerdem: Michael Cuisance musste das Training verletzt abbrechen und warum der Flick-Effekt trotz zweier Niederlagen in Folge nicht verpufft ist.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Nübel-Berater äußert sich zu Wechselgerüchten

Schalke-Keeper Alexander Nübel wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Sein Berater Stefan Backs erklärte im Gespräch mit Sky, dass ein Wechsel seines Klienten zum deutschen Rekordmeister keinen Sinn ergäbe.

Als Grund hierfür sieht er Stammtorhüter Manuel Neuer. Sollte dieser bleiben oder seinen Vertrag gar verlängern, gäbe es keinen Grund für einen Nübel-Wechsel an die Säbener Straße. Während ihm auf Schalke die Perspektive des Stammspielers und Kapitäns geboten wird, würde er in Bayern lediglich ein Back-up für den deutschen Nationaltorhüter sein.

Kommentar zur Bayern-Niederlage gegen Gladbach: Der Flick-Effekt ist nicht verpufft

Es kriselt erneut beim FCB. Auch die zwei Pleiten gegen Gladbach und Bayer ändern nichts daran, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.

Bericht: Manuel Neuer vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister. Das berichtete Sport1 am Sonntagnachmittag.

Demnach soll Neuer in naher Zukunft ein Arbeitspapier bis 2023 unterzeichnen. Sport1 zufolge seien nur noch Details zwischen dem Klub und dem Kapitän zu klären.

Neuers aktueller Vertrag ist noch bis 2021 gültig. Bislang kommt der ehemalige Schalker für die Münchner wettbewerbsübergreifend auf 358 Einsätze.

FC Bayern: Michael Cuisance muss Training verletzt abbrechen

Neuzugang Michael Cuisance kommt beim FC Bayern München einfach nicht in Tritt und musste zu allem Übel am Sonntagvormittag auch noch das Training verletzt abbrechen.

Nachdem er während der Einheit umgeknickt war, fasste er sich sofort ans Sprunggelenk und wurde mit dem Golf-Kart vom Platz gefahren. Laut Bild verließ er das Trainingsgelände auf Krücken.

Eine genaue Diagnose steht noch aus.

FC Bayern München: "Leichte Entwarnung" bei den angeschlagenen Tolisso und Boateng

Bayern München hat bei den angeschlagenen Corentin Tolisso und Jerome Boateng am Sonntag nach eingehenden Untersuchungen "leichte Entwarnung" gegeben.

Tolisso, der beim 1:2 des deutschen Rekordmeisters bei bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste, erlitt nach Vereinsangaben eine neurogene Muskelverhärtung im linken Oberschenkel.

Boateng, der in der 68. Minute vom Feld musste, laboriere an einer neurogenen Muskelverhärtung in der linken Wade. Ob beide am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) zum Abschluss der Gruppenphase in der gegen eingesetzt werden können, ließen die Bayern offen.

"Könnte durchdrehen": FC Bayern hadert nach Gladbach-Schock mit sich selbst

Bayern München dominiert gegen Gladbach, gibt aber den Sieg aus der Hand. Die Protagonisten haderten im Anschluss mit sich selbst.

Bayern München reist wieder ins Trainingslager nach

Bayern München bereitet sich trotz anhaltender Kritik erneut in Doha/Katar auf die Rückrunde der Bundesliga vor. Wie der deutsche Rekordmeister am bestätigte, reist die Männer-Mannschaft von Trainer Hansi Flick vom 4. bis zum 10. Januar 2020 in das WM-Gastgeberland von 2022. Am 20. Januar bezieht wie bereits im Vorjahr auch die Frauen-Mannschaft der Münchner für eine Woche Quartier in der Aspire Academy.

Kritik an der Wahl des Trainingslagers hatte es zuletzt auch bei der Jahreshauptversammlung der Münchner gegeben. Klubchef Karl-Heinz Rummenigge behauptete daraufhin: "Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte zum Positiven gegeben." Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist einer der Großsponsoren des Klubs.