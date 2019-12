FC Bayern München, News und Gerüchte: Kommt Mikel Oyarzabal als Alternative zu Leroy Sane? PSG-Coach Tuchel offenbar kein "heißes Thema" mehr in München

Der FC Bayern hat offenbar eine Alternative zu Leroy Sane ins Visier genommen und Thomas Tuchel scheint wohl kein Thema mehr zu sein.

Für den FC Bayern geht es am Samstag zum Top-Spiel nach Mönchengladbach. Danach sind noch es noch vier Pflichtspiele bis zur Winterpause.

Ob es danach mit Interimstrainer Hansi Flick weitergeht, steht noch nicht fest. Der Kandidatenkreis der Bayern scheint allerdings kleiner zu werden. Nachdem wohl Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino aus dem Rennen ist, spielt auch PSG-Trainer Thomas Tuchel offenbar keine größere Rolle mehr.

Außerdem: Sollte der Transfer von Leroy Sane scheitern, hätten die Bayern wohl eine Alternative aus parat.

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Kommt Mikel Oyarzabal als Alternative zu Leroy Sane?

Dass der FC Bayern im Sommer kurz vor einem Transfer von Leroy Sane von stand, ist so gut wie verbürgt. Doch der deutsche Nationalspieler zog sich einen Kreuzbandriss zu, der Wechsel platzte. Auch weiterhin sollen die Bayern Interesse an Sane zeigen.

Gelingt aber erneut kein Transfer, ist der FCB einem Bericht der spanischen AS zufolge gewappnet: Dann wäre Mikel Oyarzabal von angeblich die Sane-Alternative. Kurios: Oyarzabal soll auch das Interesse von Manchester City geweckt haben - für den Fall, dass Sane zu den Bayern geht.

Der 22-jährige Oyarzabal hat im Baskenland noch einen Vertrag bis 2024, in dem eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro verankert ist.

FCB: PSG-Coach Thomas Tuchel offenbar kein Kandidat mehr auf Trainerposten

Thomas Tuchel von Paris St. Germain wird offenbar nicht neuer Trainer beim FC Bayern München. Nach Informationen von Sport 1 ist der ehemalige BVB-Trainer "kein heißes Thema" beim deutschen Rekordmeister.

Die Chancen, dass der 46-Jährige ab Sommer das Ruder in München übernehmen wird, werden an der Säbener Straße wohl gering eingeschätzt. Zuletzt hatte die Sport Bild darüber berichtet, dass man über eine Zusammenarbeit zwischen Tuchel und Flick nachdenke.

Wie die Bild berichtete, wird auch der zuletzt gehandelte Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino nicht der neue Trainer der Bayern.

Laut Sport 1 bleibt daher mit ' Erik ten Hag nur noch ein Wunschkandidat. Der Niederländer hatte allerdings erklärt, die Saison in Amsterdam beenden zu wollen.

Wie bereits von SPORTBILD berichtet, wird es #Pochettino nicht. Stimmt. Nach unseren Infos ist aber auch #Tuchel KEIN heißes Thema. Einer der Wunschkandidaten ab Sommer 2020 bleibt #TenHag . @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 5, 2019

FC Bayern: Unai Nunez keine Option für den Winter - auch wegen Javi Martinez

Nach den Ausfällen von Niklas Süle und Lucas Hernandez kamen beim FC Bayern zuletzt Gedankenspiele auf, im Winter einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Unai Nunez von kristallisierte sich als möglicher Kandidat heraus.

VIDEO: Als Bayern-Legende Franck Ribery per Traumtor abschoss

FCB - Robert Lewandowski zu möglichem Wechsel zu : "Es lag was in der Luft"

Bayerns Superstar Robert Lewandowski hat sich im Rahmen der Ballon-d'Or-Verleihung zu einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in der Vergangenheit geäußert. Auf die Frage, warum er nicht in Madrid spiele, verriet der Pole Im Gespräch mit El Chiringuito : "Vor vier, fünf oder sechs Jahren lag was in der Luft.“

Im Jahr 2014 wechselte der Torjäger stattdessen von zum FC Bayern. Für einen Wechsel zu den Königlichen sei es für den 31-Jährigen mittlerweile allerdings zu spät. "Ich bin glücklich in München", betonte er. Dort habe er alles, was er braucht.

Bayern-Star David Alaba: "Versuche, Verantwortung zu übernehmen"

Unter Hansi Flick wurde David Alaba vom Außen- zum Innenverteidiger und ist nun neben Javi Martinez im Abwehrzentrum gesetzt. "Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, sieht man schon meine Präsenz auf dem Platz", gab sich der Österreicher im Gespräch mit dem kicker selbstbewusst.

Er versuche, "Verantwortung zu übernehmen", das habe ihm auch "Hansi mitgegeben". "Das ist mein eigener Anspruch", so Alaba weiter. "Und es gehört auch zur Entwicklung dazu, dass man versucht, diese Schritte zu machen."

Lucio empfahl Coutinho den Bayern-Wechsel

Der vom zum FC Bayern München ausgeliehene Philippe Coutinho hat verraten, dass der ehemalige Münchner Lucio eine entscheidende Rolle bei seiner Entscheidung, zum deutschen Rekordmeister zu gehen, gespielt hat . "Er hat immer erzählt, wie toll es in München war und beim FC Bayern zu spielen. Aufgrund dieser vielen positiven Eindrücke stand es für mich außer Frage, dass ich hierher kommen wollte", sagte Coutinho beim Fanclub-Besuchc in Kösching.

Dass das Wort Lucios für Coutinho Gewicht hat, verdeutlichte der Mittelfeldspieler: "Ich habe mit Lucio bei zusammengespielt. Er war immer wie ein Vater für mich und hat mich so behandelt wie sein Kind", sagte der Brasilianer .

