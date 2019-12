FC Bayern München, News und Gerüchte: Erling Haaland soll nicht kommen, Hansi Flick schwärmt von Thomas Tuchel

Während sportlich der Trip nach Gladbach ansteht, kursieren rund um den FCB Gerüchte um Erling Haaland und Mikel Oyarzabal.

Für den steht am Samstag das Top-Spiel in der gegen Tabellenführer auf dem Programm. Danach sind noch es noch vier Pflichtpartien bis zur Winterpause.

Erlebe die Bundesliga live bei DAZN - Sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Als Ergänzung für den Sturm war beim FCB Erling Haaland von Red Bull Salzburg im Gespräch. Von einer Verpflichtung des jungen Norwegers sollen die Münchener nun allerdings Abstand genommen haben.

Außerdem: Sollte der Transfer von Leroy Sane scheitern, hätten die Bayern wohl eine Alternative aus parat.

Der FC Bayern München am Samstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München nimmt Abstand von Haaland-Transfer

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern hat sich offenbar gegen eine Verpflichtung von Salzburg-Torjäger Erling Haaland entschieden. Das berichten Bild und Sport Bild.

Demnach hätten die Münchener den Shootingstar schon länger beobachtet, für die Profis soll er allerdings kein Thema sein.

Weiter heißt es, dass Top-Torjäger Robert Lewandowski der Grund dafür sei, sich nicht um den 19-Jährigen zu bemühen. Die Bayern-Bosse sollen Haaland hinter dem nicht genug Spielzeit zutrauen.

Hansi Flick: Thomas Tuchel ist "einer der besten deutschen Trainer"

Gladbach vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER

Der Tabellenführer gegen den Dominator der Vorjahre: Am Samstagnachmittag kommt es in Gladbach zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München in der Bundesliga. Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Bayern München reist wieder ins Trainingslager nach

Bayern München bereitet sich trotz anhaltender Kritik erneut in Doha/Katar auf die Rückrunde der Bundesliga vor. Wie der deutsche Rekordmeister am bestätigte, reist die Männer-Mannschaft von Trainer Hansi Flick vom 4. bis zum 10. Januar 2020 in das WM-Gastgeberland von 2022. Am 20. Januar bezieht wie bereits im Vorjahr auch die Frauen-Mannschaft der Münchner für eine Woche Quartier in der Aspire Academy.

Kritik an der Wahl des Trainingslagers hatte es zuletzt auch bei der Jahreshauptversammlung der Münchner gegeben. Klubchef Karl-Heinz Rummenigge behauptete daraufhin: "Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte zum Positiven gegeben." Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist einer der Großsponsoren des Klubs.

FC Bayern: Kommt Mikel Oyarzabal statt Leroy Sane?

Dass der FC Bayern im Sommer kurz vor einem Transfer von Leroy Sane von stand, ist so gut wie verbürgt. Doch der deutsche Nationalspieler zog sich einen Kreuzbandriss zu, der Wechsel platzte. Auch weiterhin sollen die Bayern Interesse an Sane zeigen.

Gelingt aber erneut kein Transfer, ist der FCB einem Bericht der spanischen AS zufolge gewappnet: Dann wäre Mikel Oyarzabal von angeblich die Sane-Alternative. Kurios: Oyarzabal soll auch das Interesse von Manchester City geweckt haben - für den Fall, dass Sane zu den Bayern geht.

Der 22-jährige Oyarzabal hat im Baskenland noch einen Vertrag bis 2024, in dem eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro verankert ist.

FCB: PSG-Coach Thomas Tuchel offenbar kein Kandidat mehr auf Trainerposten

Thomas Tuchel von Paris St. Germain wird offenbar nicht neuer Trainer beim FC Bayern München. Nach Informationen von Sport 1 ist der ehemalige BVB-Trainer "kein heißes Thema" beim deutschen Rekordmeister.

Die Chancen, dass der 46-Jährige ab Sommer das Ruder in München übernehmen wird, werden an der Säbener Straße wohl gering eingeschätzt. Zuletzt hatte die Sport Bild darüber berichtet, dass man über eine Zusammenarbeit zwischen Tuchel und Flick nachdenke.

Wie die Bild berichtete, wird auch der zuletzt gehandelte Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino nicht der neue Trainer der Bayern.

Laut Sport 1 bleibt daher mit ' Erik ten Hag nur noch ein Wunschkandidat. Der Niederländer hatte allerdings erklärt, die Saison in Amsterdam beenden zu wollen.