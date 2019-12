Champions League, Achtelfinale: Wann ist die Auslosung? Termin, Datum, Uhrzeit - alles zur Ziehung der K.o.-Runde

Die Gruppenphase der Champions League ist vorbei, die Auslosung zum Achtelfinale steht an. Hier gibt es alle Informationen zur Ziehung der UCL.

Alle Spiele in der Gruppenphase der sind gespielt, da steht natürlich das Achtelfinale an. Doch bevor die noch 16 noch verbliebenen Teams gegeneinander antreten können, steht die Auslosung zum Achtelfinale 2019/2020 an.

Aus sind schon sicher in der K.o.-Phase vertreten: Der , und .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann die Auslosung über die Bühne geht. Also an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit. Viel Spaß beim Lesen! Wer die Auslosung in ein paar Tagen live anschauen will, kann das ohne Probleme auf DAZN tun. Auch auf unserer Facebook-Seite wird es einen Stream dazu geben - mit einem Klick auf diesen Link kommt Ihr direkt dorthin. Wer eine andere Art und Weise bevorzugt, die Auslosung live im TV oder im STREAM zu sehen, findet alle Informationen dazu hier.

Champions League: Auslosung zum Achtelfinale - alle Infos auf einen Blick

Wann: Montag, 16. Dezember 2019

Montag, 16. Dezember 2019 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Wo: Nyon,

Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League 2019/20 statt? Der Termin

Selbstverständlich findet die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League nach dem Abschluss der Gruppenphase statt. Der genaue Termin der Ziehung sowie der Ansetzungen der Achtelfinals wird von Jahr zu Jahr von der UEFA im internationalen Rahmenterminkalender festgelegt.

In der aktuellen Saison 2019/20 hat sich der europäische Fußballverband entschieden, dass die Auslosung zum Achtelfinale am Montag, den 16. Dezember 2019 stattfinden wird.

Damit lässt sich der Verband ein paar Tage nach dem Ende der Gruppenphase Zeit, um alles zu organisieren. Welche Teams bei der Auslosung dabei sein werden, findet Ihr weiter untern im Artikel.

Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League statt? Die Uhrzeit

Wie in den vergangenen Jahren auch hat sich die UEFA auf einen Beginn der Auslosung zur Mittagszeit festgelegt. Die Ziehung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon beginnt am kommenden Montag pünktlich um 12 Uhr .

Champions League, Auslosung zum Achtelfinale: Wann findet die erste K.o.-Runde statt?

Auch hier bleibt die UEFA dem bewährten Muster treu. Das Achtelfinale, die Runde der letzten 16, wird - wie in den letzten Jahren auch, an insgesamt vier Terminen stattfinden.

Die Hinspiele steigen an folgenden Tagen: 18./19./25./26. Februar. Die Rückspiele finden erst im März statt. Die genauen Termine dafür sind: 10./11./17./18. März.

Dabei spielen die Gruppensieger zunächst auswärts und haben danach an den Terminen im März Heimrecht.

Die Auslosung zum Achtelfinale im LIVE-TICKER

Ihr habt an dem Tag, an dem die Auslosung stattfindet, keine Möglichkeit, die Auslosung zum Achtelfinale live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem!

Dann kommt doch einfach wieder hier auf Goal vorbei. Wir bieten nicht nur zu allen möglichen Partien aus der Welt des Fußballs einen LIVE-TICKER, sondern auch zur Auslosung in der Champions League. Dieser wird am Montag, 16. Dezember 2019, gemeinsam mit der Auslosung um circa 12 Uhr starten.

Dort verpasst Ihr nichts, kein Los, keine Entscheidung aus Nyon und keine Reaktion zu den bevorstehenden Achtelfinals.

Champions League, Achtelfinale: Welche Teams sind bei der Auslosung dabei?

Das Feld in der Champions League lichtet sich. Von den einst 32 in der Königsklasse angetretenen Teams sind dann nur noch 16 Klubs dabei.

Aus jeder der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich die beiden besten Teams für das Achtelfinale.

Hier seht Ihr, welche Mannschaften sich durch welche Gruppen qualifiziert haben.

Gruppe A: , PSG

Gruppe B: FC Bayern München,

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E: ,

Gruppe F: , Borussia Dortmund

Gruppe G: RB Leipzig,

Gruppe H: ,

Champions League, Achtelfinale: Die Regeln zur Auslosung - so funktioniert die Ziehung

Für die Auslosung des Achtelfinals wird es zwei sogenannte Setztöpfe geben. In Topf 1 sind alle Gruppensieger eingeteilt, in den zweiten folglich die Zweitplatzierten. Für eine Achtelfinal-Partie wird jeweils eine Mannschaft aus Topf 1 und eine aus Topf 2 gezogen. Die Gruppensieger müssen - wie bereits oben erwähnt - zunächst auswärts antreten.

Doch es gibt einige Einschränkungen! In der Runde der letzten 16 können keine Mannschaften aus dem gleichen Land aufeinandertreffen. Auch Duelle zwischen Teams, die bereits in der gleichen Gruppe waren, können nicht stattfinden. Der FC Bayern kann also nicht direkt wieder gegen spielen, auch ein Duell mit dem BVB ist somit auf jeden Fall ausgeschlossen.