FC Bayern München, News und Gerüchte: David Alaba war Arsenal-Fan, Jürgen Klopp sieht im FCB einen Champions-League-Favoriten

David Alaba schwärmte für die Gunners und Liverpools Trainer Jürgen Klopp schätzt die Bayern stark ein. Alle FCB-News.

Bayern München hat am 22. Spieltag der eine Pflichtaufgabe vor der Brust: Der Rekordmeister tritt am Sonntagnachmittag bei Aufsteiger an und will die Tabellenführung verteidigen.

Während David Alaba verrät, dass ihn einst der und Patrick Vieira begeisterten, nennt Jürgen Klopp den FCB als einen der Titelanwärter in der .

Alle News und Gerüchte zum am Sonntag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern-Verteidiger David Alaba: "Patrick Vieira war einer meiner absoluten Lieblingsspieler"

Defensivspezialist David Alaba vom FC Bayern München hat einen möglichen Wechsel in die englische Premier League nicht ausgeschlossen. Aktuell ist ein Transfer jedoch kein Thema für den Österreicher.

Im Interview mit der Times wurde der etatmäßige Linksverteidiger, der in den letzten Monaten beim FCB die Innenverteidigerrolle bekleidete, auf seine Zukunft angesprochen. "Wir werden sehen, was passiert. Die Premier League kenne ich sehr gut, weil ich sie in jungen Jahren immer verfolgt habe. Im Moment denke ich jedoch nicht wirklich über sie nach. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwo anders zu spielen", so der 27-Jährige.

Alaba wechselte im Jahr 2008 im Alter von 16 Jahren zum deutschen Rekordmeister an die Isar, wo er 2010 erstmals für die Profis zum Einsatz kam und längst zum Leistungsträger und Führungsspieler avanciert ist.

Als sich der österreichische Nationalspieler früher intensiv mit der englischen Eliteliga beschäftigte, stand ein Verein ganz oben auf seiner Prioritätsliste. "Ich war Fan vom FC Arsenal und Patrick Vieira war einer meiner absoluten Lieblingsspieler", erklärte der Linksfuß.

Jürgen Klopp: Bayern München gehört zu den Champions-League-Favoriten

Jürgen Klopp hält Italiens Rekordmeister Juventus Turin für den Top-Favoriten auf den Gewinn der Champions League. Das erklärte der Trainer des aktuellen Titelträgers FC Liverpool im Guardian. "Juventus war schon vor der Saison mein Favorit. Ich schaue offenbar nicht genug italienischen Fußball, denn ich kann mir nicht erklären, warum sie in der nicht mit zehn Punkten vorne liegen", so Klopp. Aktuell rangieren die Bianconeri in Italiens Oberhaus auf Platz zwei hinter .

Über Juves Stärke führte Klopp weiter aus: "Das ist der größte Kader, den ich in meinem Leben gesehen habe. Mit jeder Menge Spieler von großer Qualität. Das ist verrückt." In der Runde der letzten 16 Teams bekommt es Juventus mit zu tun.

Neben der Alten Dame hat der einstige BVB-Coach weitere namhafte Klubs auf der Rechnung: "Bayern Münchens Mannschaft ist auch stark, und PSG ist unglaublich, wenn alle Spieler fit sind. Barcelona sollte man niemals abschreiben. Und wir dürfen nicht vergessen. Denn die Champions League wird eines ihrer großen Ziele sein."

Bayern Münchens Corentin Tolisso bei PSG im Gespräch

Frankreichs Meister denkt offenbar über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Corentin Tolisso nach. France Football schreibt, der Weltmeister passe perfekt in das Anforderungsprofil des Ligue-1-Dominators. Zudem sei die geschätzte Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro für PSG vergleichsweise leicht zu stemmen.

Tolisso, der 2017 aus Lyon kam und dessen Vertrag bis 2022 läuft, hat in München aktuell keinen Stammplatz. Auch deshalb gibt es seit einigen Wochen Wechselgerüchte um ihn. Angeblich sollen auch die Münchner einem vorzeitigen Abgang im Sommer offen gegenüberstehen.

Im Winter unternahm Manchester United gemäß kicker einen Versuch, den 25-Jährigen auf Leihbasis zu verpflichten. Dies scheiterte jedoch am Veto der FCB-Verantwortlichen, die nicht mit einem ausgedünnten Kader in die Rückrunde gehen wollten.

Bayern-Trainer Hansi Flick: "Die unzufriedenen Spieler kommen auf mich zu"

FC Bayern München: Kommt Marash Kumbulla von Hellas Verona?

Das Interesse an Shootingstar Marash Kumbulla aus der Bundesliga steigt offenbar. Nachdem es in der vergangenen Woche bereits einen Bericht gab, laut dem Borussia Dortmund seine Fühler nach dem Abwehrspieler von Hellas Verona ausgestreckt habe, meldet nun cittaceleste.it , zwei weitere deutsche Vereine hätten ein Auge auf ihn geworfen: Rekordmeister Bayern München und .

Kumbullas Berater Gianni Vitali nannte zwar keine Namen interessierter Klubs, bestätigte aber, dass sich zahlreiche Vereine mit seinem Schützling beschäftigten: "Ja, ich würde sagen, dass die Vereine bei Marash wirklich Schlange stehen."