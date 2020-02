FC Bayern München, News und Gerüchte: Coutinho träumt vom Triple mit dem FCB, Neuer vor Vertragsverhandlungen

Philippe Coutinho hofft mit dem FC Bayern München auf den ganz großen Wurf. Manuel Neuer steht vor Vertragsverhandlungen. Alle FCB-News am Mittwoch.

Der bereitet sich auf das kommende Wochenende vor, wenn das Gastspiel beim auf dem Programm steht. Am vergangenen Spieltag gab es das torlose Remis gegen .

Mittelfeldmann Phillipe Coutinho sprach in einem ausführlichen Interview über gleich mehrere Themen. Einerseits will der Brasilianer mit dem FCB in dieser Saison nach Titeln greifen, andererseits gab der Nationalspieler auch Einblicke über seine Gedanken hinsichtlich des .

Gerüchte gibt es indes um Corentin Tolisso: Der Franzose ist offenbar unzufrieden und auch der FC Bayern denkt über einen Verkauf des Weltmeisters von 2018 nach.

Außerdem: Angeblich verhandelt der deutsche Rekordmeister aktuell nur mit Manuel Neuer über eine Vertragsverlängerung, Thomas Müller und Thiago müssen sich dagegen erst beweisen.

FC Bayern München: Phillipe Coutinho hofft auf Triple-Gewinn

Mittelfeldspieler Phillipe Coutinho vom FC Bayern München träumt davon, mit dem deutschen Rekordmeister in dieser Saison alle möglichen Titel abzuräumen.

"Natürlich glauben wir daran, alle Titel gewinnen zu können. Wir geben alles dafür", sagte der brasilianische Nationalspieler im Gespräch mit der Sports Illustrated. Demnach sei alles möglich, wenn man nur hart genug an sich arbeite, so der 27-Jährige weiter.

Das Triple, bestehend aus der deutschen Meisterschaft, dem und der , ist demnach das erklärte Ziel für Coutinho und den FC Bayern. Im gleichen Interview sprach der Ex-Liverpooler auch über die Reds, die in der vergangenen Saison die CL-Trophäe in die Höhe strecken konnten. Coutinho schwärmte vom Premier-League-Klub.

FC Bayern München bereitet offenbar Vertragsverhandlungen mit Manuel Neuer vor

Der FC Bayern München bereitet nach Informationen von Bild und Sport Bild den Auftakt für die Vertragsverhandlungen mit Torhüter und Kapitän Manuel Neuer vor. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft noch bis 2021, soll aber möglichst bald verlängert werden.

Nachdem 0:0 gegen RB Leipzig hatte Neuer noch erklärt, dass es bezüglich einer gemeinsamen Zukunft noch keine Signale vom Verein gegeben hat. Dies soll sich nun bald ändern, angeblich hat der deutsche Rekordmeister schon um einen Termin bei Berater Thomas Kroth gebeten.

Anders sieht es dagegen bei Stars wie Thomas Müller oder Thiago aus.

FC Bayern München denkt offenbar über Verkauf von Corentin Tolisso im Sommer nach

Der FC Bayern München denkt offenbar über einen Verkauf von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso in der kommenden Sommertransferperiode nach. Dies berichtet die Bild.

Demnach sollen sowohl der Verein als auch der Spieler mit der momentanen Situation nicht glücklich sein. Der FC Bayern hofft auf eine möglichst hohe Ablösesumme, um finanzielle Mittel für angestrebte Transfers - an erster Stelle Kai Havertz - zu haben. Tolisso hingegen ist aufgrund seiner begrenzten Spielzeit unzufrieden.

FC Bayern München - das Abwehrpuzzle: Lucas Hernandez zurück - und jetzt?

Nach mehrmonatiger Verletzungspause stand Lucas Hernandez gegen RB Leipzig erstmals wieder einige Minuten auf dem Platz. Der Franzose machte gegen die Roten Bullen einen souveränen Eindruck und half dabei, die zuvor immer wieder durchbrechenden Gäste im Zaum zu halten.

Goal und SPOX zeigen drei verschiedene Aufstellungsvarianten, die sich Flick mit dem Hernandez-Comeback bieten.

FC Bayern München gibt angeblich zweites Angebot für -Verteidiger Sergino Dest ab

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München intensiviert angeblich seine Bemühungen um Rechtsverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam. Das berichtet das niederländische Magazin Voetbal International.

Demnach sollen die Bayern dem niederländischen Rekordmeister nun bereits eine zweite Offerte in Höhe von rund 26 Millionen Euro unterbreitet haben.

Zuletzt hatte der Telegraaf berichtet, dass die Münchner mit einem ersten Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gescheitert seien. Ajax-Sportdirektor Marc Overmars habe einem Wechsel im abgelaufenen Transferfenster eine Absage erteilt.

Der 19-Jährige wurde in Amsterdam ausgebildet und erhielt im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag, der bis 2022 datiert ist. In der laufenden Saison absolvierte Dest bereits 28 Pflichtspiele für Ajax (zwei Tore, sechs Vorlagen).