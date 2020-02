Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern München: Alle Informationen zu TV und LIVE-STREAM

Bayern München grüßt wieder von der Tabellenspitze und will das auch nach dem Spiel gegen Köln so beibehalten. Doch wer überträgt die Partie live?

Ungewohnt lange hat es in dieser Saison gedauert, bis der Platz eins der erklimmen konnte. Um nicht wieder verdrängt zu werden, sollen am Sonntagnachmittag gegen den drei Punkte her. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Seit zwei Spieltagen werden die Münchner inzwischen wieder ihrem Anspruch gerecht und blicken vom ersten Rang herab. Daran konnte auch das 0:0 am vergangenen Wochenden gegen Leipzig nichts ändern.

In Köln fiebert man dem Heimspiel währenddessen mit ausgeruhten Beinen entgegen. Die sturmbedingte Spielabsage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag brachte dem FC eine unerwartete Pause.

Ihr wollt wissen, wer Köln gegen Bayern live im TV und LIVE-STREAM überträgt? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos dazu durch!

1. FC Köln vs. Bayern München: Die Daten zum Spiel der Bundesliga

Duell 1. FC Köln vs. Bayern München Datum So., 16. Februar 2020 | 15.30 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln Zuschauer 49.968 Plätze

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Bayern München live im TV?

Bundesligafans mussten sich in dieser Saison auf eine Aufteilung der Übertragungsrechte einstellen. Während die meisten Partien beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt werden, laufen einige auch live beim Streaming-Dienst DAZN . Wie sieht es also bei Köln gegen Bayern aus? Goal klärt auf.

Sky überträgt Köln gegen Bayern live im TV

Nachdem DAZN hauptsächlich Freitags- und Montagsspiele live im Programm, läuft Köln gegen Bayern exklusiv bei Sky . Der Bezahlsender überträgt in dieser Saison 266 von 306 Bundesligaspiele live.

Ab 14.30 Uhr - eine Stunde vor Anpfiff - könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten und den Vorberichten lauschen. Pünktlich ab 15.30 Uhr wird live aus dem Kölner Stadion gesendet und anschließend werden die kompletten 90 Minuten übertragen.

Um die Sender freizuschalten, ist jedoch ein Abonnement notwendig. Zu welchen Konditionen das Bundesliga-Paket derzeit erworben werden kann, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite .

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Bayern München im LIVE-STREAM?

Das Internet ist zur neuen Heimat des Live-Sports geworden. So gut wie alle Spiele, die im TV laufen, sind auch im Netz als LIVE-STREAM empfangbar. Auch Köln gegen Bayern läuft live auf den Streaming-Portalen Sky Go und Sky Ticket .

Köln gegen Bayern im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

Sky zeigt sein Programm zum einen über Sky Go, wofür jeder TV-Kunde von Sky bei Vertragsabschluss einen Zugang bekommt. Hier läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen ab 14.30 Uhr. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Portal.

Die zweite Möglichkeit von Sky ist das Portal Sky Ticket, das die etwas günstigere Variante des Bezahlsenders darstellt. Hierfür kann ein Abo abgeschlossen werden, das lediglich zum Abruf der LIVE-STREAMS berechtigt, nicht jedoch für die TV-Sender. Alle aktuellen Abokonditionen könnt Ihr unter diesem Link einsehen.

1. FC Köln vs. Bayern München: DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr habt keinen Zugang zum Angebot von Sky? Keine Sorge, denn DAZN stellt Euch schon 40 Minuten nach Abpfiff der Partie ein Highlight-Video zur Verfügung . Somit könnt Ihr die besten Szenen von Robert Lewandowski und Co. im Nachhinein noch mal ansehen.

Das Angebot von DAZN steht allen Abonnenten jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Einzige Voraussetzung ist die Mitgliedschaft auf der Plattform, die Ihr einen Monat lang umsonst testen könnt. Erst anschließend wird eine Gebühr von 11,99 Euro pro Monat fällig. Wer das Angebot nach dem Probemonat nicht weiterführen möchte, kann auch kostenfrei kündigen .

Sobald Ihr Euch angemeldet habt, stehen Euch mit dem Abonnement nicht nur die Highlights der Bundesliga zur Verfügung, auch die kompletten Freitags- und Montagsspiele werden gezeigt. Darüber hinaus könnt Ihr Begegnungen der , oder streamen. Verschafft Euch einen Überblick über das Programm unter diesem Link.

1. FC Köln vs. Bayern München: Die Übertragung m Überblick

1. FC Köln vs. Bayern München läuft ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD ... via LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... ... bei DAZN

1. FC Köln vs. Bayern München: Die Bilanz