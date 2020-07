FC Bayern München: David Alaba ist ein Kandidat bei Manchester City, Chancen auf Thiago-Verbleib steigen - alle News und Gerüchte

Um David Alaba und Thiago gibt es weiter Premier-League-Gerüchte und Giovane Elber blickt sorgenvoll in seine Heimat. Alle FCB-News.

Bayern München weiß nun, wie es im Fall eines erfolgreichen Rückspiels gegen den in der weitergeht: Es könnten unter anderem der und auf dem Weg in ein mögliches Endspiel der Königsklasse warten.

Aber nicht nur die Auslosung sorgt in München gerade für Schlagzeilen, auch die Zukunft der beiden Stars David Alaba und Thiago bleibt ein heißes Thema.

Alle Informationen rund um den am Samstag bekommt Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern: David Alaba ist ein Kandidat bei Manchester City

Bayern Münchens Innenverteidiger David Alaba wird weiter als Neuzugang beim englischen Spitzenklub Manchester City gehandelt. Der Österreicher sei beim Klub von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola einer der Kandidaten für eine Verstärkung der Defensivzentrale in diesem Sommer, schreibt der Mirror .

City schaffte es in der laufenden Saison aus mehreren Gründen nicht, den Weggang von Kapitän Vincent Kompany zu kompensieren. Deshalb soll zur kommenden Spielzeit unbedingt ein Innenverteidiger gekauft werden und Alabas Name werde dabei diskutiert, heißt es.

Der langjährige Bayern-Spieler steht in München noch bis 2021 unter Vertrag. Während die Münchner gerne verlängern möchten, lässt sich Alaba derzeit noch alle Möglichkeiten offen.

Ex-Bayern-Star Giovane Elber: "Ich sehe schwarz für "

Ex-Bayern-Torjäger Giovane Elber hat den Umgang der Regierung in seinem Heimatland mit dem Coronavirus kritisiert. "Die meisten Politiker in Brasilien sind korrupt und denken lieber an ihr eigenes Bankkonto, als an die alte, arme Frau, die um ihr Leben kämpft. Ich sehe schwarz für Brasilien", sagte der 47-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de .

Elber übt auch harsche Kritik am brasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro: "Er wollte, dass das Leben ganz normal weitergeht. Als ich das gehört habe, dachte ich mir: Der spinnt!" Die Folgen sehe man "an den überfüllten Krankenhäusern. Es gibt nicht genug Beatmungsgeräte", so der Markenbotschafter von Bayern München: "Die Leute, die auf Hilfe angewiesen sind, stehen Schlange vor dem Hospital. Oder werden gar abgewiesen." Inzwischen ist Bolsonaro selbst an COVID-19 erkrankt.

Ein "Positivbeispiel" im Kampf gegen das Coronavirus sei für ihn . Das sage er "jedem Brasilianer, mit dem ich spreche. Die Regierung um Angela Merkel handelt mit der nötigen Weit- und Vorsicht", so der Ex-Münchner und -Stuttgarter.

FC Bayern: Thiago-Wechsel zum offenbar unwahrscheinlich

Der FC Bayern darf sich offenbar Hoffnungen auf einen Verbleib von Mittelfeldspieler Thiago Alcantara (29) machen. Nach Angaben des Fernsehsenders ESPN wird ein Wechsel von Thiago zum FC Liverpool immer unwahrscheinlicher.

Demzufolge plant Liverpools Teammanager Jürgen Klopp im zentralen Mittelfeld mit dem bislang weniger überzeugenden Ex-Leipziger Naby Keita (25) und Jugendspieler Curtis Jones (19), der kürzlich erst seinen Vertrag an der Anfield Road bis 2025 verlängerte.

Thiago sei den Reds "zu alt" und im Gesamtpaket Ablöse-Gehalt "zu teuer", berichtet ESPN . Ein Wechsel nach Liverpool würde wenn überhaupt in den Bereich des Möglichen rücken, wenn ein erfahrenerer Mittelfeldspieler mit einem ähnlich hohen Verdienst wie Thiago den Klub verlassen würde. Danach sehe es aktuell aber nicht aus.

Robin Gosens: Fehlender Rhythmus kann für den FC Bayern "schwerwiegend sein"

Der deutsche Legionär Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo sieht für Champions-League-Konkurrent Bayern München einen Wettbewerbsnachteil. "Eigentlich wären sie ein Top-Favorit, aber der fehlende Rhythmus könnte schwerwiegend sein", sagte der 26-Jährige im Sport1 -Interview: "Sechs Wochen ohne Pflichtspiel kann natürlich nicht gut sein."

Bayern empfängt im Achtelfinal-Rückspiel den FC Chelsea am 7. oder 8. August im eigenen Stadion (Hinspiel 3:0), würde im Viertelfinale dann auf Barcelona oder Neapel treffen. Gosens steht mit Bergamo bereits im Viertelfinale, das wie die restlichen Partien ab dem 12. August im portugiesischen Lissabon ausgetragen wird. Dort kommt es für den italienischen Klub zum Aufeinandertreffen mit .

Champions-League-Auslosung: Bayern erst gegen Barcelona und dann gegen ManCity?

Sollte der FC Bayern München seinen 3:0-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea nicht doch noch verspielen, trifft der deutsche Meister im Viertelfinale der Champions League auf den SSC Neapel oder den FC Barcelona (Ergebnis im Achtelfinal-Hinspiel: 1:1). Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Im Halbfinale könnte auf den FC Bayern indes ein Duell mit Manchester City und Ex-Coach Pep Guardiola warten.

FC Bayern - Javi Martinez vor Abschied aus München? Mittelfeldspieler unterwegs nach Madrid

Javi Martinez soll nach acht Jahren beim FC Bayern München vor einem Abschied vom deutschen Rekordmeister stehen. Am Donnerstag teilte der 31-Jährige in seiner Instagram -Story nun ein Video: Darauf sind eine spanische Autobahn und der Zusatz "Next stop: Madrid" zu sehen.

Dass sich Martinez für Verhandlungen mit oder in der spanischen Hauptstadt befindet, ist allerdings unwahrscheinlich. Eher macht es den Anschein, als sei der Mittelfeldspieler unterwegs in den Urlaub. Er war in den letzten Wochen insbesondere mit einer Rückkehr zu in Verbindung gebracht worden.

Goal und SPOX wissen jedoch, dass sich Martinez und der FC Bayern bislang noch nicht zusammengesetzt haben, um über die Zukunft des Spaniers zu beraten. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister endet 2021. Wenn der Verein noch eine Ablöse für Martinez generieren möchten, wird man ihn in diesem Sommer abgeben müssen.

