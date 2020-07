Robin Gosens von Atalanta Bergamo über CL-Titelchancen des FC Bayern: Fehlender Rhythmus kann "schwerwiegend sein"

Robin Gosens sieht in der langen Pause vor der Champions League einen Nachteil für den FC Bayern. Bergamos nächster Gegner PSG hat ähnliche Probleme.

Der deutsche Legionär Robin Gosens vom italienischen Erstligisten sieht für Champions-League-Konkurrent Bayern München einen Wettbewerbsnachteil. "Eigentlich wären sie ein Top-Favorit, aber der fehlende Rhythmus könnte schwerwiegend sein", sagte der 26-Jährige im Sport1-Interview: "Sechs Wochen ohne Pflichtspiel kann natürlich nicht gut sein."

Bayern empfängt im Achtelfinal-Rückspiel den am 7. oder 8. August im eigenen Stadion (Hinspiel 3:0), würde im Viertelfinale dann auf Barcelona oder Neapel treffen. Gosens steht mit Bergamo bereits im Viertelfinale, das wie die restlichen Partien ab dem 12. August im portugiesischen Lissabon ausgetragen wird. Dort kommt es für den italienischen Klub zum Aufeinandertreffen mit Paris Saint-Germain.

Gosens über K.-o.-Modus in der : "An einem guten Tag kann alles passieren"

Der Abwehrspieler sieht Vorteile für sein Team: "Erstens haben wir nicht das Rhythmusproblem, denn unsere Liga ist erst am 2. August zu Ende", sagte er. Außerdem könne durch den K.-o.-Modus auch gegen starke Gegner "an einem guten Tag alles passieren". Die Saison in der französischen Ligue 1 war bereits Ende April abgebrochen worden.

Für das Viertelfinale haben sich außerdem bereits und qualifiziert. Die verbleibenden Achtelfinal-Rückspiele bestreiten gegen , der gegen die sowie gegen .