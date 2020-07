FC Bayern München: Kimmich mit Kampfansage für das Triple, Zukunft von Martinez noch nicht entschieden - alle News und Gerüchte zum FCB

Joshua Kimmich will mit dem FC Bayern München das Triple gewinnen. Und: Die Zukunft von Javi Martinez ist weiter ungewiss. Alle FCB-News am Mittwoch.

Das Double aus Deutscher Meisterschaft und dem hat der bereits eingetütet, doch für Joshua Kimmich (25) ist das längst nicht genug. Der Mittelfeldmotor des deutschen Rekordmeister machte eine Kampfansage in Richtung Triple-Gewinn.

Der FC Bayern muss nach dem 3:0 im Achtelfinalhinspiel gegen Chelsea das Rückspiel überstehen, dann geht es im Viertelfinale der Königsklasse weiter.

Doch auch andere Themen sind beim FCB auf dem Tisch: Offenbar wollte Pep Guardiola als Ersatz für Bayern-Neuzugang Leroy Sane Kingsley Coman nach Manchester lotsen. Doch die Münchner ließen den Franzosen nicht ziehen.

Außerdem: Dante sieht die Münchner als Favorit auf den CL-Titel und die Zukunft von Javi Martinez, die weiter nicht geklärt ist.

Alle Informationen rund um den FC Bayern München am Mittwoch bekommt Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern München: Joshua Kimmich fordert Fokus und Gier für die

Für Nationalspieler Joshua Kimmich von Rekordmeister Bayern München ist mit dem Double-Sieg der Erfolgshunger in dieser Saison längst nicht gestillt. "Jetzt gilt es, Kräfte zu tanken und mit vollem Fokus und voller Gier die Champions League anzugehen", sagte der 25-Jährige der Sport Bild.

Die Königsklasse wird im August fortgesetzt, die Bayern-Stars genießen nach dem DFB-Pokalsieg gegen (4:2) am vergangenen Samstag derzeit zwei Wochen Urlaub. "Es wird entscheidend, wie wir aus dem Urlaub zurückkommen: Wir wollen dieses Gefühl, diesen Hunger jetzt mitnehmen", sagte Kimmich.

Dass nach einer eklatanten Schwächephase im vergangenen Herbst überhaupt bereits zwei Titel zu Buche stehen, hat für den Mittelfeldspieler nicht nur etwas mit der individuellen Qualität im Kader zu tun. "In den letzten beiden Spielzeiten war die Mentalität der wichtigste Faktor, die Meisterschaft einfahren zu können", sagte er. Diese Eigenschaft habe der FC Bayern "anderen Teams vielleicht auch etwas voraus".

FC Bayern München: Pep Guardiola wollte offenbar Kingsley Coman als Sane-Ersatz

Der FC Bayern definiert sich als Käuferklub. Ein Beleg dafür, dass die Münchner ihre Stammspieler halten können, wird derzeit am Fall Kingsley Coman deutlich. Nach Angaben der Sport Bild lehnte der FCB den Wunsch von ab, den 24-jährigen Außenstürmer gegen Leroy Sane einzutauschen.

Demnach wollte City-Coach Pep Guardiola seinen alten Schützling unbedingt als Nachfolger für den inzwischen an die Isar abgewanderten Sane. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe City-Boss Txiki Begiristain jedoch klar gemacht, dass der Franzose unverkäuflich sei.

FC Bayern München: Ex-FCB-Verteidiger Dante nennt seine beiden Favoriten auf den Gewinn der Champions League

Der ehemalige -Verteidiger Dante von der hat in einem Interview seine Favoriten auf den Gewinn der Champions League genannt. "Ich setze auf und den FC Bayern", sagte der 36-Jährige im Gespräch mit der französischen Tageszeitung Le Parisien.

Insbesondere der Konkurrent aus der französischen könne sich gute Chancen auf einen Erfolg in der Königsklasse ausrechnen: "Es kann ein gutes Jahr für PSG werden. Unter der Führung von Neymar haben sie gute Karten", meinte Dante, der im Anschluss seine Bewunderung für den 28-Jährigen zum Ausdruck brachte.

FC Bayern München: Zukunft von Javi Martinez ist noch nicht entschieden

Die Zukunft von Javi Martinez (31) beim FC Bayern München ist weiterhin ungewiss. Entgegen der Berichte von WAZ und SZ ist ein Abschied vom deutschen Rekordmeister nach acht Jahren noch nicht beschlossen.

"Wenn das stimmt, was in den vergangenen Jahren so alles über Javi gesagt und geschrieben wurde, wäre er schon längst nicht mehr hier", heißt es aus dem Umfeld von Martinez.

Goal und SPOX wissen, dass sich der Verein und der Spieler bislang noch nicht zusammengesetzt haben, um über die Zukunft des Spaniers zu beraten. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft 2021 aus. Wenn die Münchner noch eine Ablöse für Martinez generieren wollen, werden sie ihn in diesem Sommer abgeben müssen.

FC Bayern München: TSG Hoffenheim offenbar an Oliver Batista Meier interessiert

Bundesligist TSG Hoffenheim ist angeblich an einer Verpflichtung von Oliver Batista Meier (19) vom FC Bayern München interessiert. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor.

Demnach habe Cheftrainer Hansi Flick das FCB-Offensivtalent perspektivisch aber auf dem Schirm, weshalb eher ein Leihgeschäft oder ein Transfer mit anschließender Rückkaufoption in Frage kämen.

FC Bayern München: Der Fahrplan bis zum Champions-League-Finalturnier

Nach dem Double-Gewinn strebt der FC Bayern München den Champions-League-Titel an. Die Vorbereitung auf das Finalturnier in ist jedoch herausfordernd.

Wie der Fahrplan des deutschen Rekordmeisters genau aussieht, lest Ihr HIER .

FC Bayern München: Kommt Eduardo Camavinga von ?

Wie die französische L'Equipe berichtet, ist der FC Bayern München an Top-Talent Eduardo Camavinga (17) von Stade Rennes interessiert. Dem Bericht zufolge könnte der FCB in den kommenden Wochen ein Angebot für den Mittelfeldspieler abgeben.

Der Bericht besagt allerdings auch, dass sich im Werben um Camavinga in der Pole Position befinde. Trainer Zinedine Zidane soll ein großer Fan des Juwels sein.

Außerdem werden , Juventus, der und Paris Saint-Germain als Interessenten genannt. Bei Rennes steht Camavinga noch bis 2022 unter Vertrag.