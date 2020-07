FC Bayern München: Martinez postet über Reise nach Madrid, Ziege rät Thiago von Liverpool-Wechsel ab - Alle News und Gerüchte

Während Javi Martinez mit einer Reise nach Madrid für Verwirrung sorgt, rät Christian Ziege Thiago von einem Wechsel nach Liverpool ab. Alle FCB-News.

Wie geht es nach der Saison für Javi Martinez weiter? Bleibt der defensive Mittelfeldspieler noch ein Jahr beim oder sucht er sich nochmals eine neue Herausforderung? Mit einem Video in seiner Instagram -Story heizte er nun die Gerüchteküche erneut an.

Auch der drohende Abschied von Thiago beherrschte in den letzten Tagen die Schlagzeilen: Er hat sein Angebot zur Vertragsverlängerung bislang nicht unterschrieben, stattdessen soll der spanische Nationalspieler vor einem Wechsel zum zu stehen. Der ehemalige Bayern-Spieler Christian Ziege hat ihm von diesem Schritt allerdings abgeraten.

Neue Entwicklungen gibt es auch in Hinblick auf die Jugendabteilung des FC Bayern: Während sich Abwehrspieler Chris Richards im Fokus mehrerer Bundesligisten befinden soll, hat sich der deutsche Rekordmeister offenbar mit Lyon-Talent Melvin Bard auf einen Transfer verständigt.

Und: Das Achtelfinal-Rückspiel in der gegen den wird in der Allianz Arena ausgetragen.

Alle Informationen rund um den FC Bayern München am Freitag bekommt Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern - Javi Martinez vor Abschied aus München? Mittelfeldspieler unterwegs nach Madrid

Javi Martinez soll nach acht Jahren beim FC Bayern München vor einem Abschied vom deutschen Rekordmeister stehen. Am Donnerstag teilte der 31-Jährige in seiner Instagram -Story nun ein Video: Darauf sind eine spanische Autobahn und der Zusatz "Next stop: Madrid" zu sehen.

Dass sich Martinez für Verhandlungen mit oder in der spanischen Hauptstadt befindet, ist allerdings unwahrscheinlich. Eher macht es den Anschein, als sei der Mittelfeldspieler unterwegs in den Urlaub. Er war in den letzten Wochen insbesondere mit einer Rückkehr zu in Verbindung gebracht worden.

Goal und SPOX wissen jedoch, dass sich Martinez und der FC Bayern bislang noch nicht zusammengesetzt haben, um über die Zukunft des Spaniers zu beraten. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister endet 2021. Wenn der Verein noch eine Ablöse für Martinez generieren möchten, wird man ihn in diesem Sommer abgeben müssen.

FC Bayern: Christian Ziege rät Thiago von Liverpool-Wechsel ab

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Christian Ziege hat Thiago von einem Transfer zum FC Liverpool abgeraten: "Ich muss sagen, dass ich den Spieler liebe", sagte der frühere Spieler des FC Bayern dem Portal CaughtOffside : "Er ist ein fantastischer Spieler, aber ich bin nicht sicher, ob er in die Premier League und zu Klopps Spielstil passt."

Vor knapp drei Wochen hatte die Sport Bild erstmals berichtet, Thiago wolle nicht in München verlängern, sondern strebe einen Wechsel an. Dabei nannte die Zeitung den FC Liverpool als möglichen Interessenten, dessen Trainer Jürgen Klopp große Stücke auf den 29-Jährigen halten soll.

Welcher Verein besser zum spanischen Nationalspieler passen würde als der englische Meister? "Ich denke, dort wo er jetzt ist – bei Bayern München – ist ein guter Ort für ihn. Oder vielleicht ein spanisches Team", betonte Ziege.

FC Bayern: Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League darf in München stattfinden

Der deutsche Meister FC Bayern München kann sein Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea im eigenen Stadien austragen. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Die Begegnung findet am 7. oder 8. August vor leeren Rängen statt, das Hinspiel in London hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen. Auch die übrigen drei noch nicht ausgetragenen Rückspiele finden wie geplant in Turin, Manchester und Barcelona statt.

Sollten sich die Bayern gegen Chelsea durchsetzen, geht es ab dem 12. August mit der Finalrunde in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon weiter. Auch dort sind keine Zuschauer zugelassen. Das Viertel- und Halbfinal sowie das Endspiel werden in nur einer Partie ausgetragen.

FC Bayern München: Abwehrtalent Chris Richards wohl im Fokus mehrerer Bundesligisten

Abwehrtalent Chris Richards (20) vom FC Bayern München steht offenbar im Fokus mehrerer Bundesligisten. Das berichtet der kicker , ohne dabei die Vereine namentlich zu nennen.

Der US-Amerikaner zählte in der abgelaufenen Drittligasaison in der Reservemannschaft der Münchner zu den Leistungsträgern.

Die U23 sicherte sich als Aufsteiger den Titel. Am 33. Spieltag kam Richards beim 3:1-Sieg gegen den nach Einwechslung zudem zu seinem Profidebüt.

Lucas Hernandez: Beim FC Bayern ist "alles ein bisschen größer als bei Atletico"

Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez hat sich in seinem ersten Interview auf Deutsch über seinen Wechsel von Atletico Madrid zum deutschen Rekordmeister geäußert. Auch sprach der 24-Jährige bei fcbayern.tv über die Unterschiede zwischen der und der Primera Division.

"Hier ist alles ein bisschen größer als bei Atletico", verriet der Franzose seine erste Eindrücke, als er im vergangenen Sommer beim FC Bayern ankam. "Ich dachte mir einfach nur: Wow! Der FC Bayern ist ein spezieller Verein, und ein großer Klub."

Den Schritt nach München hat er trotz einer schwierigen Saison, in der er meist verletzt zuschauen musste, nicht bereut. "Für mich ist die Bundesliga definitiv eine der drei besten Ligen der Welt", sagt der 24-Jährige. "Es ist eine sehr physische Liga. Viel physischer als in . Die Spiele hier sind auch intensiver und schneller. Aber in Spanien spielt man technischer."

Bericht: FC Bayern erzielt Einigung mit Lyon-Youngster Melvin Bard

Der FC Bayern steht offenbar vor der Verpflichtung des französischen Talents Melvin Bard von Olympique Lyon. Das berichtet Sky .

Demnach habe der 19-Jährige ein entsprechendes Angebot des deutschen Rekordmeisters akzeptiert. Nun müssten noch die restlichen Modalitäten mit Bards aktuellem Arbeitgeber geklärt werden. Laut Sky dürfte sich die Ablösesumme für den Junioren-Nationalspieler auf zwei bis drei Millionen Euro belaufen.

Bard, dessen Vertrag in Lyon noch bis 2022 gültig ist, soll in München zunächst für die zweite Mannschaft zum Einsatz kommen und sich unter Trainer Sebastian Hoeneß für höhere Aufgaben empfehlen.

