FC Bayern München: Chris Richards im Fokus mehrerer Bundesligisten, Felix Magath kritisiert Leroy Sane - alle News und Gerüchte zum FCB

Felix Magath sieht bei Leroy Sane Luft nach oben und Claudio Pizarro könnte bald nach München zurückkehren. Alle News zum FC Bayern am Donnerstag.

Leroy Sane ist bis dato der Königstransfer des . Nach langem Transferpoker konnte sich der deutsche Rekordmeister die Dienste des Nationalspielers für die kommenden Spielzeiten sichern.

Ex-Bayern-Trainer Felix Magath sieht beim Flügelflitzer allerdings noch viel Luft nach oben.

Unterdessen könnte Claudio Pizarro bald nach München zurückkehren - ihm winkt eine Roller als Botschafter.

Und: Sturm-Juwel Joshua Zirkzee verrät seine vier besten Mitspieler und nennt dabei lediglich einen FCB-Star.

FC Bayern München: Mehrere Bundesligisten wohl an Talent Chris Richards interessiert

Abwehrtalent Chris Richards (20) vom FC Bayern München steht offenbar im Fokus mehrerer Bundesligisten. Das berichtet der kicker, ohne dabei die Vereine namentlich zu nennen.

Der US-Amerikaner zählte in der abgelaufenen Drittligasaison in der Reservemannschaft der Münchner zu den Leistungsträgern. Die U23 sicherte sich als Aufsteiger direkt den Titel. Am 33.Spieltag kam Richards beim 3:1-Sieg gegen den nach Einwechslung zudem zu seinem Profidebüt.

Der Innenverteidiger wechselte im Januar 2019 vom FC Dallas an die Säbener Straße, wo sein Vertrag noch bis 2023 datiert ist.

FC Bayern München - Ex-Trainer Felix Magath über Leroy Sane: "Hat Potential nur selten gezeigt"

Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath ist der Ansicht, dass Neuzugang Leroy Sane noch nicht das Maximum aus sich rausgeholt habe. Der Nationalspieler sei ein guter Stürmer, "aber er muss jetzt auch einmal zeigen, dass er nicht nur mit einer guten Mannschaft mitspielen kann, sondern dem FC Bayern helfen kann, die zu gewinnen", erklärte Magath der Bild: "Er hat großes Potential, dies aber nur selten gezeigt. Weder in seinen Vereinen noch in der Nationalmannschaft."

Unabhängig davon geht der 66-Jährige aufgrund der schwächelnden Konkurrenz auch für die kommende Saison vom Titelgewinn der Bayern in der aus. "Vor acht Jahren habe ich gesagt: in den nächsten zehn Jahren wird Bayern Meister. Da fehlen jetzt nur noch zwei Jährchen. Ich kann weit und breit niemanden in der Bundesliga erkennen, der tatsächlich ernsthaft bestrebt ist, dem FC Bayern Paroli zu bieten. Anscheinend sind alle mit der Situation zufrieden", ergänzte er.

FC Bayern München: Ex-Stürmer Claudio Pizarro denkt über Rolle als Botschafter nach

Der frühere Bundesligaangreifer Claudio Pizarro liebäugelt mit einer Rolle als Botschafter beim FC Bayern München. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge soll dem Peruaner bereits ein entsprechendes Angebot vorgelegt haben. Bereits im April 2019 schloss Rummenigge ein Engagement des ehemaligen Stürmers in München nicht aus.

"Ich habe immer gesagt, dass ich das Angebot interessant finde, beim FC Bayern etwas zu machen", erklärte der 41-Jährige auf seiner Abschieds-Pressekonferenz am Mittwoch.

In Zukunft soll München ohnehin wieder der Lebensmittelpunkt des früheren Bremers sein. Eine Entscheidung über das Angebot werde laut Pizarro "nach dem Urlaub" fallen. "Ich werde prüfen, was das Beste für meine Familie ist", ergänzte er.

Pizarro hatte nach dem erfolgreichen Klassenerhalt mit Werder Bremen am Montag seine Karriere beendet.

FC Bayern München: Joshua Zirkzee verrät seine besten Mitspieler

Angreifer-Juwel Joshua Zirkzee (19) vom FC Bayern München hat seine vier besten Mitspieler verraten - und dabei lediglich einen Star der Münchner genannt.

"Die besten Spieler, mit denen ich je zusammengespielt habe? Die Top Vier besteht aus Mohamed Ihattaren von , Angelo Stiller [Bayern U23, Anm. d. Red.], Serge Gnabry und Wouter Burger von Rotterdam", erklärte der Youngster im Gespräch mit Rising Ballers auf entsprechende Nachfrage.

Mit Ihattaren spielte Zirkzee in den Juniorennationalmannschaften der zusammen, während Burger sein Mitspieler in der Jugend von Feyenoord Rotterdam war.

