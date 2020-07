Champions League, Auslosung: FC Bayern könnte auf Barcelona treffen, RB Leipzig gegen Atletico

Die Champions League kehrt zurück und wird in speziellem Modus fortgesetzt. Die möglichen Paarungen für Viertelfinale und Halbfinale stehen nun fest.

Sollte der seinen 3:0-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den nicht doch noch verspielen, trifft der deutsche Meister im Viertelfinale der auf den oder den (Ergebnis im Achtelfinal-Hinspiel: 1:1). Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

, das nach dem Erfolg über Tottenham bereits sicher in der Runde der letzten Acht steht, trifft indes auf . Die Spanier hatten sich in der Runde der letzten 16 gegen Titelverteidiger Liverpool durchgesetzt. Außerdem könnte es zu einem Aufeinandertreffen zwischen und kommen, Atalanta bekommt es mit PSG zu tun.

Champions League, Auslosung: Das sind die Paarungen im Viertelfinale

Real Madrid oder - oder Juventus Turin

RB Leipzig - Atletico Madrid

SSC Neapel oder FC Barcelona - FC Bayern oder FC Chelsea

-

Die noch ausstehenden Achtelfinalrückspiele steigen Anfang August in den jeweiligen Heimstadien der Klubs. Ab dem Viertelfinale wird die Champions League, die Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde, mit einem Finalturnier in Lissabon fortgesetzt. Statt wie gewohnt Hin- und Rückspiele gibt es dann jeweils nur ein Duell, das Turnier startet am 12. August. Das Endspiel ist für den 23. August 2020 geplant.

Im Halbfinale könnte auf den FC Bayern indes ein Duell mit Manchester City und Ex-Coach Pep Guardiola warten. Das andere Halbfinale bestreiten der Sieger aus Leipzig gegen Atletico und der Sieger aus Atalanta gegen PSG.

Champions League, Auslosung: Das sind die möglichen Paarungen im Halbfinale