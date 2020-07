FC Bayern München, News und Gerüchte: In der Allianz Arena gegen Chelsea, Interesse an Camavinga?

Nach dem Doublegewinn steht für den FC Bayern wohl noch ein Heimspiel in der Arena an. Zudem könnte ein Top-Talent kommen. Alle FCB-News.

Nach dem Gewinn der achten Deutschen Meisterschaft in Serie hat der am Samstag durch den 4:2-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen in Berlin das Double eingetütet.

Das nächste Pflichtspiel findet für das Team von Trainer Hansi Flick am 7./8. August statt. Dann treffen die Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der auf den (Hinspiel 3:0 FCB). Nachdem es zunächst danach ausgesehen hatte, als müssten die Münchner ihr Heimspiel in Lissabon austragen, soll die Partie nun doch in München stattfinden.

Gleichzeitig laufen beim FC Bayern die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Nachdem die Transfers von Leroy Sane und Tanguy Kouassi bereits fix sind, hat der deutsche Rekordchampion offenbar Top-Talent Eduardo Camavinga von im Blick.

Alle Informationen rund um den FC Bayern München am Dienstag bekommt Ihr in diesem Artikel.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München: Der Fahrplan bis zum Champions-League-Finalturnier

Nach dem Double-Gewinn strebt der FC Bayern München den Champions-League-Titel an.

Die Vorbereitung auf das Finalturnier in ist jedoch herausfordernd.

FC Bayern München: Kommt Eduardo Camavinga von Stade Rennes?

Wie die französische L'Equipe berichtet, ist der FC Bayern München an Top-Talent Eduardo Camavinga (17) von Stade Rennes interessiert. Dem Bericht zufolge könnte der FCB in den kommenden Wochen ein Angebot für den Mittelfeldspieler abgeben.

Der Bericht besagt allerdings auch, dass sich im Werben um Camavinga in der Pole Position befinde. Trainer Zinedine Zidane soll ein großer Fan des Juwels sein.

Außerdem werden , Juventus, der und als Interessenten genannt.

Bei Rennes steht Camavinga noch bis 2022 unter Vertrag.

FC Bayern doch mit Champions-League-Heimspiel gegen Chelsea?

Der FC Bayern München darf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea offenbar doch in der heimischen Allianz Arena austragen. Das Hinspiel in London endete vor der Corona-Zwangspause 3:0 für den Rekordmeister.

Zunächst hatte es Meldungen gegeben, dass die ausstehenden Rückspiele der Königsklasse als Vorlauf des Finalturniers (12. bis 23. August) ebenfalls in Portugal stattfinden sollen. Laut eines Berichts der spanischen Zeitung Diario AS gibt es nun eine Planänderung.

Am kommenden Freitag soll die UEFA den Beschluss offiziell bestätigen. Anschließend werden dann die Viertelfinal-Paarungen ausgelost. Neben der Partie der Bayern stehen noch die Spielen zwischen und Real Madrid (Hinspiel: 2:1), dem FC Barcelona und dem (1:1) sowie und (0:1) aus.

FC Bayern: Rafinha mit Bewunderung für Ex-FCB-Trainer Pep Guardiola

Der ehemalige Bayern-Profi Rafinha (34), inzwischen in bei Flamengo unter Vertrag, hat seine Bewunderung für Pep Guardiola ausgedrückt.

