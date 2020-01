FC Bayern München, News und Gerüchte: Hansi Flick lobt Emre Can, Karl-Heinz Rummenigge verteidigt Nübel-Transfer

Hansi Flick äußert sich zu Emre Can und Karl-Heinz Rummenigge erklärt den Nübel-Transfer. Alle News zum FC Bayern.

Am Samstag geht es für den FC Bayern in der weiter. Im Top-Spiel gegen Schalke 04 will der Rekordmeister die nächsten drei Punkte einfahren, um Tabellenführer weiterhin nicht enteilen zu lassen.

Die Schlagzeilen rund um den Rekordmeister bestimmen im Vorfeld Lothar Matthäus, Thomas Müller, Hansi Flick und Karl-Heinz Rummenigge.

Alle News und Gerüchte zum an diesem Samstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern München: Lothar Matthäus kritisiert Hasan Salihamidzic

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die Arbeit von Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic kritisch. "Ich glaube, dass Hasan absolut zulegen muss", sagte der 58-Jährige der Augsburger Allgemeinen: "Er ist fleißig, aber manche Dinge werden zurecht in der Öffentlichkeit kritisiert."

Die Tätigkeit von Trainer Hansi Flick sieht der frühere Bayern-Spieler da weitaus positiver. "Hansi Flick hat das Jupp-Heynckes-Gefühl wieder zurück gebracht und die Mannschaft vereint", sagte Matthäus.

Er ergänzte: "Er ist ein Menschenfänger und hat gute Ansprachen. Bayern spielt jetzt wieder viel dominanter, auch wenn sie zwei Bundesligaspiele knapp verloren haben. Deswegen glaube ich, dass Hansi Flick ein Trainer für die Bayern ist – auch über die Saison hinaus."

FC Bayern München - Schalke 04 heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Top-Spiel in der Bundesliga! Am 18. Spieltag trifft Rekordmeister FC Bayern München auf Schalke 04. Tabellarisch liegen beide Teams aktuell noch eng beieinander. Mit 36 Punkten belegen die Münchner derzeit Rang zwei, Schalke folgt mit drei Punkten weniger auf dem fünften Tabellenplatz.

Thomas Müller lobt BVB-Star: "Jadon Sancho ist super"

Bayern Münchens Angreifer Thomas Müller hat sich als Fan von Borussia Dortmunds Assistkönig Jadon Sancho geoutet. In einem Interview mit dem Sportbuzzer lobte Müller die Qualitäten des englischen Nationalspielers, der am Freitagabend beim 5:1 von gegen den erneut überragte.

Gefragt, welcher der aktuellen Jungstars in der Bundesliga ihm besonders imponiere, meinte der Weltmeister von 2014: "Jadon Sancho vom BVB ist super. Der schafft es mit seiner Technik, seinem Speed, seinem Dribbling gefährliche Situationen zu kreieren."

"Es gibt in der Bundesliga noch andere Dribbler mit ähnlichen Qualitäten. Die haben jedoch nicht diese überragende Entscheidungsfindung", so Müller weiter.

Bayern-Boss Rummenigge adelt Neuer und verteidig den Nübel-Transfer

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Torhüter Manuel Neuer für seine Leistungen in den letzten Jahren geadelt. "Ich habe ja alle erlebt: Sepp Maier, Oliver Kahn – und jetzt Manu. Ich habe größten Respekt vor Sepp und Oli, die waren absolute Weltklasse", sagte der 64-Jährige dem Münchner Merkur und der tz: "Aber was Manuel geleistet hat, war noch mal etwas anderes: Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben. Manu ist der beste Torhüter, den die Welt je hatte."

Trotz der Verpflichtung von Toptalent Alexander Nübel (Schalke 04) will Rummenigge den 2021 auslaufenden Vertrag mit dem 33-jährigen Neuer verlängern: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Darüber müssen wir keine Diskussion führen. Ich bitte da aber um Verständnis, dass wir erst mal Gespräche mit Spieler und Berater führen müssen."

Die öffentliche Aufregung um die Verpflichtung von Nübel kann Rummenigge teilweise sogar verstehen: "Uns war klar, dass die Öffentlichkeit da ein sensibles Thema draus macht. Aber mal ehrlich: Wir wären ja im falschen Film, wenn wir einen Spieler, der als der beste Nachwuchstorhüter gehandelt wird, der ablösefrei auf dem Markt ist, nicht holen wollen würden. Das hat Hasan sehr gut und richtig gemacht."

Bayern-Trainer Hansi Flick schwärmt von Emre Can

Bericht: Bayern München will Lion Lauberbach von

Bayern München hat offenbar seine Fühler nach Angreifer Lion Lauberbach von Zweitligist Holstein Kiel ausgestreckt. Die Bild berichtet, der junge Angreifer sei in München ein Kandidat. Dort wird unter anderem nach einem neuen Stürmer für die zweite Mannschaft gefahndet.

Lauberbach kam im vergangenen Sommer vom FSV Zwickau zu den Störchen. Dort läuft der Vertrag des 21-Jährigen noch bis 2022. In der laufenden Saison bringt er es auf zehn Einsätze im Unterhaus, in denen er ohne Scorerpunkt blieb.

Yaya Soumare zu Bayern München? FCB verhandelt wohl mit Talent von

Der FC Bayern München befindet sich offenbar in "konkreten Gesprächen" mit Yaya Soumare von Olympique Lyon wegen eines Transfers im Sommer. Das berichtet die französische L'Equipe.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister dem 19 Jahre alten Flügelspieler einen Profivertrag angeboten und ihm einen langfristigen Plan vorgelegt, der vorsieht, dass Soumare im Falle eines Wechsels zunächst in der zweiten Mannschaft auflaufen oder verliehen werden soll.

Douglas Costa angeblich über Bayern-Rückkehr: "Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen"

Douglas Costa von Juventus Turin ist an einer Rückkehr zum FC Bayern München nicht interessiert. Das sagte der Brasilianer gemäß Sky . Costa war nach Angaben der Sport Bild während des Winter-Trainingslagers in von einigen Bayern-Spielern als mögliche Verstärkung für die zweite Saisonhälfte ins Gespräch gebracht worden.

"Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen", zitiert Sky den Flügelspieler nun, als dieser auf eine mögliche Bayern-Rückkehr angesprochen wurde. Bei den Münchnern fehlen auf seiner Position mit Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei Kandidaten immer wieder aus Verletzungsgründen.

Auch sei nicht an einem Costa-Abgang interessiert und würde deshalb an einer Ausleihe nicht mitarbeiten, so der Sender.

Alphonso Davies wird erst fies getunnelt und rächt sich dann spektakulär