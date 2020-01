FC Bayern München, News und Gerüchte: Yaya Soumare und Lion Lauberbach im Gespräch

Vor dem Spitzenspiel gegen die Knappen brodelt in München weiter die Gerüchteküche. Zwei Talente soll das FCB-Interesse geweckt haben.

Am Samstag geht es für den FC Bayern in der weiter. Gegen Schalke 04 will der Rekordmeister die nächsten drei Punkte einfahren, um Tabellenführer weiterhin nicht enteilen zu lassen.

Nachdem Alvaro Odriozola und Nicolas Kühn in dieser Woche an die Säbener Straße wechselte, kursieren weiter Gerüchte um Neuzugänge beim FCB. Zwei junge Angreifer sollen das Interesse geweckt haben.

Alle News und Gerüchte zum an diesem Freitag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bericht: Bayern München will Lion Lauberbach von

Bayern München hat offenbar seine Fühler nach Angreifer Lion Lauberbach von Zweitligist Holstein Kiel ausgestreckt. Die Bild berichtet, der junge Angreifer sei in München ein Kandidat. Dort wird unter anderem nach einem neuen Stürmer für die zweite Mannschaft gefahndet.

Lauberbach kam im vergangenen Sommer vom FSV Zwickau zu den Störchen. Dort läuft der Vertrag des 21-Jährigen noch bis 2022. In der laufenden Saison bringt er es auf zehn Einsätze im Unterhaus, in denen er ohne Scorerpunkt blieb.

Yaya Soumare zu Bayern München? FCB verhandelt wohl mit Talent von

Der FC Bayern München befindet sich offenbar in "konkreten Gesprächen" mit Yaya Soumare von Olympique Lyon wegen eines Transfers im Sommer. Das berichtet die französische L'Equipe.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister dem 19 Jahre alten Flügelspieler einen Profivertrag angeboten und ihm einen langfristigen Plan vorgelegt, der vorsieht, dass Soumare im Falle eines Wechsels zunächst in der zweiten Mannschaft auflaufen oder verliehen werden soll.

Douglas Costa angeblich über Bayern-Rückkehr: "Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen"

Douglas Costa von Juventus Turin ist an einer Rückkehr zum FC Bayern München nicht interessiert. Das sagte der Brasilianer gemäß Sky . Costa war nach Angaben der Sport Bild während des Winter-Trainingslagers in von einigen Bayern-Spielern als mögliche Verstärkung für die zweite Saisonhälfte ins Gespräch gebracht worden.

"Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen", zitiert Sky den Flügelspieler nun, als dieser auf eine mögliche Bayern-Rückkehr angesprochen wurde. Bei den Münchnern fehlen auf seiner Position mit Kingsley Coman und Serge Gnabry zwei Kandidaten immer wieder aus Verletzungsgründen.

Auch sei nicht an einem Costa-Abgang interessiert und würde deshalb an einer Ausleihe nicht mitarbeiten, so der Sender.

FC Bayern: Ryan Johansson wechselt zum

Mittelfeldspieler Ryan Johansson wechselt aus der U19 des FC Bayern München zum FC Sevilla. Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag offiziell bekannt.

Der 18-jährige Luxemburger ist bei den Spaniern zunächst für die zweite Mannschaft (Atletico Sevilla) eingeplant, die in der spielt.

Johansson hat in Andalusien einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.

FC Bayern hat angeblich Dayot Upamecano auf dem Zettel

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig. Das berichtet Sky Sport News HD.

Demnach könnte der Franzose im Sommer Thema an der Säbener Straße werden. Upamecano wäre beim FCB Ersatz für Jerome Boateng, der voraussichtlich spätestens nach Vertragsende im Sommer 2021 gehen wird.

Alphonso Davies wird erst fies getunnelt und rächt sich dann spektakulär