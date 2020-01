FC Bayern München, News und Gerüchte: Kühn-Leihe offenbar vor Vollzug - daran hakt Neuers Verlängerung

Offenbar sichert sich der FC Bayern für die Rückrunde die Dienste von Ajax-Talent Nicolas Kühn, Manuel Neuer soll verlängern. Alle FCB-News.

Dank einer zweiten starken Halbzeit ist der mit einem am Ende souveränen 4:0-Sieg bei in die -Rückrunde gestartet.

Thomas Müller, der mit seinem Führungstor den Bann in Berlin gebrochen hatte, äußerte sich nach Abpfiff zu den Transferplanungen, während Trainer Hansi Flick die Chancenverwertung in Hälfte zwei lobte. Auch Ivan Perisic war in Berlin treffsicher und zeigte dabei erneut, dass man sich bei den Bayern auf ihn verlassen kann.

Außerdem: Ein Bericht deckt auf, woran die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer offenbar hakt. Und -Talent Nicolas Kühn kommt wohl leihweise für die Rückrunde nach München.

Ivan Perisic und der FC Bayern: Eine erfolgreiche Zweckbeziehung

Unter anderem dank Ivan Perisic gewann Bayern am Sonntag gegen Hertha. Spieler und Verein führen aktuell eine durchaus erfolgreiche Zweckbeziehung.

FC Bayern leiht offenbar Ajax-Talent Nicolas Kühn aus

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und Ajax Amsterdam haben sich offenbar auf ein Leihgeschäft von Youngster Nicolas Kühn geeinigt. Das berichtet De Telegraaf.

Demnach soll der 20-Jährige noch im Winter zu den Bayern stoßen.

FC Bayern: Daran hakt die Verlängerung von Manuel Neuer offenbar

Der FC Bayern will den 2021 auslaufenden Vertrag mit Manuel Neuer verlängern, erzielte mit dem Torhüter jedoch noch keine Einigung. Dies liege an drei wesentlichen Punkten, berichtet der kicker.

Neuer fordert dem Bericht zufolge eine Aufstockung seines Gehalts. Der Schlussmann möchte offenbar in Sachen Salär auf einer Stufe mit Robert Lewandowski stehen. Der Pole unterschrieb erst im Sommer einen neuen Vertrag und wurde von den Bayern offenbar zum Rekordverdiener im Kader gemacht. Nach Angaben der Bild kassiert Lewandowski 20 Millionen Euro brutto im Jahr.

Darüber hinaus ist offenbar die Laufzeit des neuen Kontrakts ein Streitpunkt. Während der FC Bayern offenbar nur um zwei Jahre bis 2023 verlängern will, kann sich Neuer wohl eine längere Zusammenarbeit vorstellen.

FC Bayern, Noten: Die FCB-Stars nach dem 4:0 gegen Hertha in der Einzelkritik

Der FC Bayern bezwingt Hertha BSC dank einer starken zweiten Hälfte mit 4:0. Dabei überzeugt ein Quartett ganz besonders.

FC Bayern - Hansi Flick lobt: "Chancen in Halbzeit zwei eiskalt genutzt"

FC Bayern - Thomas Müller nach Sieg in Berlin: "... dann müssen wir uns nicht verstärken"

Thomas Müller vom FC Bayern München hat sich nach dem 4:0-Sieg bei Hertha BSC zur Personalproblematik des Rekordmeisters und möglichen neuen Transfers geäußert.

"Wenn in den nächsten Wochen die Ergebnisse passen, müssen wir uns nicht verstärken. Falls die Spiele in den nächsten Wochen nicht so gut ausfallen, hätten wir uns verstärken müssen", erklärte Müller angesprochen auf mögliche Neuzugänge nach dem Spiel in der Mixed Zone.

FC Bayern gewinnt klar bei Hertha BSC

Bayern München hat die "Berliner Mauer" von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann spät überwunden und im Titelkampf der Bundesliga nachgezogen. Gegen die extrem defensiv eingestellte Hertha musste der Rekordmeister viel Geduld aufbringen, ehe Thomas Müller (60.), Torjäger Robert Lewandowski (73./Foulelfmeter), Thiago (76.) und Ivan Perisic (84.) mit ihren Treffern für den am Ende verdienten 4:0 (0:0)-Auswärtserfolg sorgten.

Mit dem vierten Sieg in Folge vor 74.667 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion zogen die Bayern in der Tabelle an Borussia Mönchengladbach vorbei auf Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig beträgt weiter vier Punkte.

FC Bayern: Michael Cuisance vor dem Absprung im Winter?

Michael Cuisance könnte den FC Bayern München schon in diesem Monat wieder verlassen . Das berichtet RMC Sport aus seiner französischen Heimat. Erst im Sommer wechselte er von zum FC Bayern München - durchsetzen konnte er sich bislang aber noch nicht.

Dem Bericht zufolge sollen aus sowohl der , Stade Reims, der FC Metz als auch Interesse am 20-jährigen Mittelfeldspieler bekunden.