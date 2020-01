FC Bayern München - Schalke 04 heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Schalke 04. Wir erklären Euch, wie das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV übertragen wird.

Top-Spiel in der ! Am 18. Spieltag trifft Rekordmeister auf Schalke 04. Tabellarisch liegen beide Teams aktuell noch eng beieinander. Mit 36 Punkten belegen die Münchner derzeit Rang zwei, Schalke folgt mit drei Punkten weniger auf dem fünften Tabellenplatz.

Auch wenn er rotgesperrt nicht zum Einsatz kommt, wird Alexander Nübel heute ein großes Thema sein. Der Torwart wechselt im Sommer ablösefrei von den Schalkern zum FC Bayern und zog sich damit den Unmut zahlreicher S04-Fans zu.

Vertreten wird er, wie schon in den vergangenen Spielen, von U21-Nationalkeeper Markus Schubert, der erstmals in der Allianz Arena auflaufen wird.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr den Kracher zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Zusätzlich informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams, die Übertragung der Highlights und LIVE-TICKER.

FC Bayern München gegen Schalke 04: Die Informationen zur Partie

Duell FC Bayern München gegen Datum Samstag, 25.01.2019, 18.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Kapazität 75.021 Plätze

FC Bayern München gegen Schalke 04 heute live im TV sehen

Wer den Kracher zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 live erleben will, braucht entweder ein Ticket für die Allianz Arena oder ein Abonnement des Pay-TV-Anbieters Sky. Wie alle Begegnungen am Samstag zeigt Sky auch das Spiel zwischen dem FCB und Königsblau.

Beginn der Übertragung ist um 17.30 Uhr, unmittelbar nach der Bundesliga-Konferenz der Spiele mit Anstoßzeit 15:30 Uhr. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 1 leitet wie gewohnt Sebastian Hellmann durch die Übertragung. Unterstützt wird er durch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der als Experte tätig ist.

Pünktlich zum Anstoß um 18.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss aus der Münchner Allianz Arena.

Da Sky in die Exklusivrechte für die Übertragung des Bundesliga-Topspiels um 18.30 Uhr besitzt, wird Bayern gegen Schalke heute nicht im Free-TV übertragen. Auch der Streamingdienst DAZN hat die Partie nicht live im Programm.

Wie bereits erwähnt, braucht Ihr ein Sky-Abo, um das Spiel heute live zu schauen. Was genau ein solches Abo kostet und welche Kombinationsmöglichkeiten ihr habt, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

FC Bayern München gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr Abonnent von Sky seid, habt Ihr alternativ auch die Möglichkeit, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 im LIVE-STREAM zu sehen. Sky-Go ist hier für Euch die richtige Anlaufstelle.

Sofern die Sky-Go-Option in Eurem Vertrag integriert ist, könnt Ihr mithilfe des Online-Dienstes alle Sky-Inhalte Eures normalen Abos auch im LIVE-STREAM sehen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App. Die App steht kostenfrei in allen gängigen Stores zur Verfügung (Google-Play-Store, Apple-Store etc.).

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky-Go beginnt die Vorberichterstattung zu Bayern gegen Hertha um 17.30 Uhr. Anstoß des Spiels in der Münchner Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.

gegen FC Bayern München heute live mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, Hertha BSC gegen den FC Bayern mit Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar und kostet Euch mit dem "Supersport-Ticket" im ersten Monat aktuell 14,99 Euro im Monat (ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro pro Monat).

Es bietet Euch:

Alle Konferenzen: Bundesliga, & UEFA

Alle Spiele: Premier League &

Alle Formel 1 Sessions

Das Beste von Handball, Tennis & Golf

Einzelspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga & UEFA Champions League live

Die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen

FC Bayern München gegen Schalke 04: So seht Ihr die Highlights

Fans von Schalke und dem FC Bayern, die nicht die Möglichkeit haben, das Top-Spiel live zu sehen, werden sich gedulden müssen, bis die Highlights verfügbar sind. Habt Ihr kein Sky-Abo ist DAZN hier die wohl schnellste Möglichkeit, die besten Szenen des Spiels zu sehen.

Der Streamingdienst zeigt die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff – auch von FC Bayern München gegen Schalke 04.

Um die Highlights bei DAZN zu sehen, müsst Ihr den Streamingdienst abonnieren. Neben den besten Szenen aus der Bundesliga bietet DAZN auch zahlreiche Livespiele – unter anderem aus der Bundesliga. Zusätzlich aber auch alle Spiele der , zahlreiche Spiele der Champions League sowie die , und die .

Das Abo kostet 11,99 Euro pro Monat. Mit dem Jahrespass ist DAZN sogar noch ein bisschen günstiger (119,99 Euro). Bei beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos und das Abo jederzeit monatlich kündbar.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN? Hier gibt's alle Infoartikel

Hertha vs. Bayern: Die Highlights heute bei DAZN sehen - die DAZN-App :

FC Bayern München gegen Schalke 04 heute im LIVE-TICKER

Wenn ihr es zeitlich nicht schafft, das Spiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 im LIVE-STREAM oder TV zu sehen, bleibt Euch als vermeintliche letzte Option, den Kracher im LIVE-TICKER verfolgen. Hier gibt es zwar keine Bilder, dafür zeitnah alle Infos zum Spiel.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights versorgt Euch der zuständige Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.