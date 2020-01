FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel-Berater verteidigt Wechsel, Upamecano auf dem Zettel?

Der Berater von Alexander Nübel betont, dass sein Schützling Manuel Neuer irgendwann verdrängen will. Und: Hat der FC Bayern Upamecano auf dem Zettel?

Am Samstag geht es für den FC Bayern in der weiter. Gegen Schalke 04 will der Rekordmeister die nächsten drei Punkte einfahren, um weiterhin nicht enteilen zu lassen.

Unter der Woche waren die Münchener auf dem Transfermarkt aktiv und schnappten sich Alvaro Odriozola und Nicolas Kühn per Leihe. Alexander Nübel kommt derweil erst im Sommer, der Berater des Keepers verteidigte dessen Wechsel nun. Außerdem: Dayot Upamecano von RB Leipzig soll das Interesse der Bayern geweckt haben.

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern hat angeblich Dayot Upamecano auf dem Zettel

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig. Das berichtet Sky Sport News HD.

Demnach könnte der Franzose im Sommer Thema an der Säbener Straße werden. Upamecano wäre beim FCB Ersatz für Jerome Boateng, der voraussichtlich spätestens nach Vertragsende im Sommer 2021 gehen wird.

Nübel-Berater verteidigt Wechsel zum FC Bayern: Mittelfristig "will Alex Neuer verdrängen"

Stefan Backs, Berater von Schalke-Torhüter Alexander Nübel, hat dessen Wechsel zum FC Bayern München im kommenden Sommer verteidigt und zudem betont, dass sein Schützling beim Rekordmeister die Nummer eins werden will.

Mittelfristig, so Backs im Interview mit 11Freunde, "will Alex Neuer verdrängen. Wenn ich zu den Bayern wechsle, muss ich mich da durchsetzen wollen. Neuer ist ein Weltklassetorwart, aber bei Bayern hat jeder Neue erst einmal einen Weltklassemann vor sich." Bei Spielern wie Joshua Kimmich oder Alphonso Davies sei das nicht anders gewesen: "Man wird in drei Jahren sehen, ob Alex' Weg der richtige ist. Aber er ist fest entschlossen und geht das jetzt an."

Die erste Kontaktaufnahme der Bayern mit Nübel habe es indes schon gegeben, bevor er im Sommer 2018 der Berater des 23-Jährigen wurde. "Im Februar 2019 kam dann die erste Anfrage. Es gibt zwar Regeln, dass Spieler und Verein erst ein halbes Jahr vor Vertragsende miteinander verhandeln, aber die Gespräche mit dem Berater können vorher stattfinden", erklärte Backs.

Alvaro Odriozola: "Wenn Bayern anfragt, hat man keine Zweifel"

Bayern Münchens neuer Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola hat bei seiner Vorstellung Ansprüche auf zügige Einsätze angemeldet. "Ich will keine Zeit verlieren. Ich bin bereit zu spielen. Ich will sofort loslegen", sagte der 24-Jährige am Mittwoch während seiner Pressekonferenz an der Säbener Straße.

Der deutsche Rekordmeister hat Odriozola bis zum Sommer von ausgeliehen. Anscheinend existiert keine Kaufoption. "Es ist ein Privileg für mich, bei so einem Verein spielen zu dürfen", sagte Odriozola: "Wenn Bayern anfragt, dann hat man keine Zweifel, diesen Schritt zu gehen." Er bereite sich auf das Spiel gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) vor und "würde gerne auflaufen wollen".

FC Bayern: Alvaro Odriozola erhält Rückennummer 2

Neuzugang Alvaro Odriozola, der bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen wurde, wird beim FC Bayern München mit der Rückennummer 2 auflaufen.

Der deutsche Rekordmeister postete am Mittwoch kurz nach Verkündung des Transfers ein Bild des spanischen Rechtsverteidigers mit seinem neuen Trikot. "Wir sind überzeugt, dass Alvaro Odriozola unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten helfen wird. Ich bin froh, dass wir so einen Außenverteidiger gefunden haben", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu der Verpflichtung.

FC Bayern: Alvaro Odriozola kommt per Leihe

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger bei Real Madrid fündig geworden. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bestätigte, kommt Alvaro Odriozola per Leihe bis zum Saisonende nach München. Nach Informationen von Goal und SPOX wurde keine Kaufoption vereinbart.

"Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Alvaro Odriozola entschieden", wird Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zitiert. Odriozola wird bereits am Mittwoch das Training mit seinen neuen Teamkollegen aufnehmen.

FC Bayern leiht Nicolas Kühn von aus

Der FC Bayern München leiht den jungen deutschen Offensivspieler Nicolas Kühn bis Saisonende von Ajax Amsterdam aus. Das gab der niederländische Doublegewinner am Mittwoch offiziell bekannt.

Eine Kaufoption für den 20-Jährigen wurde offenbar nicht vereinbart. Kühns Vertrag in Amsterdam ist noch bis Sommer 2021 datiert.

Kühn war Anfang 2018 von RB Leipzig zu Ajax gewechselt. Für die erste Mannschaft des Champions-League-Halbfinalisten der letzten Saison kam der deutsche U20-Nationalspieler bisher noch nicht zum Einsatz. In der laufenden Saison spielte er 17-mal für Jong Ajax in der zweiten niederländischen Liga, dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists.